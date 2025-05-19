Bullocks selling to £2810 at Hilltown Saleyard
Fat ewes: Hilltown farmer £272 and £248, Rostrevor farmer £212, Hilltown farmer £212, Hilltown farmer £200, Hilltown farmer £198, Cabra farmer £192, Cullyhanna farmer £190, Rathfriland farmer £186, Bryansford farmer £182, Hilltown farmer £178, Hilltown farmer £174 and Cullyhanna farmer £170.
Fat lambs: Hilltown farmer £156 for 26kg (600ppk), Rathfriland farmer £155 for 26.5kg (585ppk) and £155 for 26kg (596ppk), Dromara farmer £155 for 24.1kg (643ppk), Downpatrick farmer £151 for 23.5kg (642ppk), Mayobridge farmer £150 for 23.7kg (632ppk), Hilltown farmer £150 for 24.5kg (612ppk), Rostrevor farmer £149 for 23.3kg (639ppk), Hilltown farmer £140 for 22.3kg (628ppk), Bryansford farmer £140 for 21.5kg (651ppk), Rathfriland farmer £139 for 21.5kg (646ppk), Rostrevor farmer £137 for 21.7kg (631ppk) and Downpatrick farmer £135 for 20kg (675ppk).
A good entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 17th May saw fat cows sell to £2700, heifers to £2240 and bullocks to £2810.
Fat cows: Cabra farmer £2700 for 776kg (348ppk), Cabra farmer £2640 for 828kg (319ppk), Castlewellan farmer £2590 for 668kg (387ppk), Cabra farmer £2580 for 898kg (287ppk), Newcastle farmer £2570 for 804kg (319ppk) and Downpatrick farmer £2240 for 650kg (344ppk).
Cows and calves: Downpatrick farmer £2500, Annalong farmer £2400 and Hilltown farmer £2170.
Weanling heifers: Mayobridge farmer £1770 for 414kg (427ppk) and £1670 for 334kg (500ppk), Ballyveagh farmer £1600 for 376kg (425ppk), Kilcoo farmer £1580 for 432kg (365ppk), Ballyveagh farmer £1410 for 320kg (440ppk) and Mayobridge farmer £1380 for 358kg (385ppk).
Weanling bullocks: Hilltown farmer £2140 for 504kg (424ppk), £2130 for 520kg (409ppk), £2130 for 506kg (421ppk), £2060 for 466kg (442ppk) and £1870 for 348kg (537ppk), Mayobridge farmer £1790 for 376kg (476ppk), Ballyveagh farmer £1790 for 378kg (473ppk), Mayobridge farmer £1750 for 434kg (403ppk), Ballyveagh farmer £1680 for 326kg (515ppk), Mayobridge farmer £1650 for 390kg (423ppk), Hilltown farmer £1640 for 400kg (410ppk), Mayobridge farmer £1620 for 416kg (389ppk) and £1510 for 308kg (490ppk) and Cabra farmer £1360 for 326kg (417ppk).
Heifers: Cabra farmer £2240 for 638kg (351ppk), Killowen farmer £2160 for 602kg (359ppk), Killowen farmer £2110 for 558kg (378ppk), Kilkeel farmer £1990 for 454kg (438ppk), Kilkeel farmer £1970 for 466kg (422ppk), Kilkeel farmer £1820 for 416kg (437ppk), £1710 for 348kg (491ppk) and £1700 for 426kg (399ppk), Kilkeel farmer £1690 for 446kg (379ppk) and Hilltown farmer £1550 for 380kg (408ppk).
Bullocks: Castlewellan farmer £2810 for 680kg (413ppk), Kilcoo farmer £2270 for 592kg (383ppk) and £2160 for 543kg (398ppk) and Killowen farmer £2140 for 536kg (399ppk), Kilcoo farmer £2070 for 480kg (431ppk), £1910 for 466kg (410ppk), £1900 for 440kg (432ppk), £1790 for 416kg (430ppk) and £1770 for 438kg (404ppk).