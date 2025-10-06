Bullocks selling to £2840 at Hilltown Saleyard at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale
The calves were expertly judged by David Connolly from the well-known Brigadoon Herd, Ballynahinch. Results on the night were as follows:
Champion heifer calf exhibited by Martin McShane sold for £2300 for 470kg. Reserve champion heifer calf also from Martin McShane sold for £2080 for 390kg.
Champion male calf exhibited by C and D O’Hagan sold for £2550 for 530kg. Reserve champion male calf was exhibited by Michael Crilly and sold for £2760 for 530kg.
Heifers: Castlewellan farmer £2400 for 518kg (463ppk), Hilltown farmer £2300 for 470kg (489ppk), Rostrevor farmer £2280 for 436kg (523ppk), Hilltown farmer £2230 for 434kg (514ppk), Kilkeel farmer £2220 for 428kg (519ppk), Castlewellan farmer £2180 for 410kg (532pk), £2140 for 404kg (529ppk) and £2130 for 404kg (527ppk), Rostrevor farmer £2090 for 358kg (584ppk), Hilltown farmer £2080 for 390kg (533ppk), Castlewellan farmer £2060 for 396kg (520ppk), Castlewellan farmer £2000 for 348kg (575ppk), Castlewellan farmer £1990 for 368kg (541ppk) and £1890 for 326kg (579ppk), Castlewellan farmer £1880 for 340kg (553ppk), Hilltown farmer £1870 for 312kg (599ppk), Castlewellan farmer £1850 for 344kg (538ppk), Killowen farmer £1840 for 336kg (547ppk), Castlewellan farmer £1830 for 314kg (583ppk), Mullaghbawn farmer £1780 for 322kg (553ppk), Killowen farmer £1760 for 290kg (607ppk), Rostrevor farmer £1710 for 290kg (589ppk), Mayobridge farmer £1690 for 304kg (556ppk), Downpatrick farmer £1630 for 260kg (626ppk), Castlewellan farmer £1550 for 286kg (542ppk), Kilcoo farmer £1510 for 278kg (543ppk) and Downpatrick farmer £1510 for 266kg (567ppk) and £1380 for 244kg (565ppk).
Bulls: Hilltown farmer £2760 for 530kg (521ppk), Castlewellan farmer £2600 for 632kg (411ppk), Castlewellan farmer £2560 for 522kg (490ppk), Hilltown farmer £2550 for 530kg (481ppk), Castlewellan farmer £2420 for 506kg (478ppk), Castlewellan farmer £2420 for 496kg (488ppk), Hilltown farmer £2420 for 498kg (486ppk) and £2400 for 480kg (500ppk), Castlewellan farmer £2380 for 480kg (495ppk) and £2370 for 474kg (500ppk), Hilltown farmer £2370 for 486kg (488ppk), Castlewellan farmer £2320 for 460kg (504ppk), Hilltown farmer £2320 for 454kg (511ppk), Castlewellan farmer £2260 for 446kg (506ppk) and £2240 for 452kg (495ppk), Rostrevor farmer £2190 for 388kg (564ppk), Kilkeel farmer £2160 for 354kg (610ppk), Hilltown farmer £2150 for 374kg (575ppk), Castlewellan farmer £2140 for 386kg (554ppk), Castlewellan farmer £2120 for 404kg (524ppk), Rostrevor farmer £2120 for 376kg (564ppk), Castlewellan farmer £2120 for 398kg (533ppk), Newry farmer £2110 for 402kg (525ppk), Hilltown farmer £2100 for 412kg (510ppk), Castlewellan farmer £2100 for 400kg (525ppk), Hilltown farmer £2090 for 382kg (547ppk), Castlewellan farmer £2080 for 386kg (539ppk), £2070 for 354kg (584ppk) and £2060 for 354kg (582ppk), Newry farmer £2040 for 382kg (534ppk), Rostrevor farmer £2010 for 348kg (577ppk), Castlewellan farmer £2000 for 360kg (555ppk), Kilkeel farmer £1990 for 330kg (603ppk), Hilltown farmer £1970 for 300kg (657ppk), Kilkeel farmer £1960 for 338kg (579ppk), Mullaghbawn farmer £1960 for 330kg (594ppk), Mayobridge farmer £1930 for 326kg (592ppk), Rostrevor farmer £1920 for 322kg (596ppk), Castlewellan farmer £1900 for 304kg (625ppk), Rostrevor farmer £1880 for 324kg (580ppk), Mullaghbawn farmer £1860 for 296kg (628ppk), Castlewellan farmer £1860 for 322kg (577ppk), Mayobridge farmer £1800 for 288kg (625ppk), Castlewellan farmer £1780 for 302kg (589ppk), Mullaghbawn farmer £1770 for 284kg (623ppk), Mayobridge farmer £1750 for 268kg (653ppk), £1720 for 286kg (601ppk) and £1710 for 268kg (638ppk), Mullaghbawn farmer £1660 for 264kg (628ppk), Downpatrick farmer £1550 for 254kg (610ppk), Hilltown farmer £1520 for 238kg (638ppk), Mulllaghbawn farmer £1480 for 248kg (597ppk), Bryansford farmer £1380 for 224kg (616ppk) and Mullaghbawn farmer £1300 for 202kg (644ppk).
A good entry of sheep to Hilltown Mart saw breeding rams sell to £880, fat ewes to £220 and fat lambs to £145.
Fat ewes: Hilltown farmer £220, Hillsborough farmer £204, Rathfriland farmer £194, Hilltown farmer £180, Hilltown farmer £178, Cabra farmer £173, Hillsborough farmer £170, Rathfriland farmer £168, Cabra farmer £164, Ballyward farmer £162, Hillsborough farmer £160, Kilkeel farmer £156 and Rathfriland farmer £155.
Breeding ewe lambs: Cabra farmer £170, £165, £155 and £154.
Fat lambs: Kilkeel farmer £145 for 26kg (558ppk), Rathfriland farmer £141 for 24.5kg (575ppk), Ballyward farmer £139 for 26.6kg (523ppk), Hilltown farmer £138 for 23.9kg (577ppk) and £137 for 24.4kg (561ppk), Downpatrick farmer £137 for 24.3kg (564ppk), Cabra farmer £136.50 for 24.7kg (553ppk), Hilltown farmer £136 for 22.1kg (615ppk), Newtownhamilton farmer £136 for 22.9kg (594ppk), Hilltown farmer £135 for 22.9kg (589ppk) and £134 for 22.6kg (593ppk), Downpatrick farmer £134 for 20.6kg (650ppk), Rathfriland farmer £133.50 for 23.2kg (575ppk), Kilcoo farmer £133 for 21kg (633ppk), Cabra farmer £133 for 22.5kg (591ppk) and Downpatrick farmer £133 for 20.6kg (645ppk).
Store lambs: Cabra farmer £132 for 19.8kg (667ppk), Dromara farmer £130 for 18.7kg (695ppk), Downpatrick farmer £130 for 18.6kg (699ppk), Leitrim farmer £128 for 19kg (673ppk) and £128 for 18kg (711ppk), Cabra farmer £127 for 18.6kg (683ppk), Mayobridge farmer £126 for 18kg (700ppk), Hilltown farmer £124 for 18kg (689ppk), Leitrim farmer £124 for 18kg (689ppk), Kilcoo farmer £122 for 17.3kg (705ppk) and £119 for 15.8kg (753ppk), Hilltown farmer £118 for 16.8kg (702ppk), Dromara farmer £114 for 16.4kg (695ppk), Cabra farmer £114 for 13kg (877ppk), Cabra farmer £112 for 16kg (700ppk), Kilcoo farmer £108 for 14.6kg (739ppk), Cabra farmer £108 for 14.8kg (729ppk), Downpatrick farmer £104 for 14kg (743ppk) and Cabra farmer £102 for 14kg (728ppk).
Fat cows: Hilltown farmer £2540 for 874kg (291ppk), Cabra farmer £2450 for 788kg (311ppk), Hilltown farmer £2390 for 732kg (326ppk), Banbridge farmer £2360 for 862kg (274ppk), Kilkeel farmer £2330 for 732kg (318ppk), Attical farmer £2290 for 700kg (327ppk), Kilkeel farmer £2200 for 614kg (358ppk), Attical farmer £1970 for 682kg (289ppk) and Cabra farmer £1850 for 640kg (289ppk).
Weanling heifers: Mayobridge farmer £1620 for 292kg (555ppk) and Rathfriland farmer £1490 for 434kg (3443ppk), £1350 for 358kg (377ppk) and £1110 for 340kg (326ppk).
Weanling bulls: Mayobridge farmer £1750 for 396kg (442ppk) and £1410 for 366kg (385ppk) and Rathfriland farmer £1320 for 374kg (353ppk).
Heifers: Hilltown farmer £2790 for 686kg (406ppk), Castlewellan farmer £2730 for 720kg (379ppk), Hilltown farmer £2680 for 526kg (509ppk), Hilltown farmer £2640 for 696kg (379ppk), Hilltown farmer £2640 for 600kg (440ppk) and £2580 for 648kg (398ppk), Castlewellan farmer £2550 for 700kg (364ppk), Hilltown farmer £2500 for 608kg (411ppk), Hilltown farmer £2500 for 550kg (454ppk), £2490 for 560kg (444ppk) and £2450 for 568kg (431ppk), Hilltown farmer £2430 for 620kg (392ppk) and £2410 for 592kg (407ppk), Hilltown farmer £2400 for 588kg (408ppk), Hilltown farmer £2340 for 558kg (419ppk) and £2310 for 572kg (404ppk), Hilltown farmer £2290 for 550kg (416ppk) and £2260 for 560kg (404ppk), Hilltown farmer £2200 for 512kg (429ppk), Hilltown farmer £2200 for 536kg (410ppk) and £2090 for 494kg (423ppk), Hilltown farmer £2030 for 494kg (411ppk), Hilltown farmer £1940 for 422kg (459ppk) and £1900 for 428kg (444ppk), Kilkeel farmer £1850 for 374kg (494ppk), £1800 for 360kg (500ppk) and £1760 for 400kg (440ppk), Hilltown farmer £1750 for 364kg (481ppk), Ballyward farmer £1600 for 368kg (435ppk).
Bullocks: Hilltown farmer £2840 for 554kg (512ppk), £2820 for 564kg (500ppk), £2760 for 642kg (430ppk), Mayobridge farmer £2760 for 600kg (418ppk), Hilltown farmer £2710 for 622kg (435ppk), £2700 for 656kg (411ppk), £2680 for 570kg (470ppk), £2680 for 554kg (484ppk), £2660 for 618kg (430ppk), £2650 for 602kg (440ppk), £2620 for 562kg (466ppk), £2610 for 524kg (498ppk), £2560 for 572kg (447ppk), £2550 for 608kg (419ppk), Hilltown farmer £2530 for 598kg (423ppk), Hilltown farmer £2530 for 586kg (431ppk), £2530 for 502kg (504ppk), £2520 for 516kg (488ppk), £2500 for 504kg (496ppk), £2490 for 538kg (463ppk), Mayobridge farmer £2470 for 586kg (421ppk), Castlewellan farmer £2420 for 560kg (432ppk), Hilltown farmer £2410 for 554kg (435ppk), Ballynahinch farmer £2350 for 532kg (442ppk), Mayobridge farmer £2350 for 582kg 9404ppk), Hilltown farmer £2340 for 502kg (466ppk), Hilltown farmer £2330 for 524kg (444ppk), Ballynahinch farmer £2320 for 544kg (426ppk), Castlewellan farmer £2320 for 540kg (429ppk), Kilkeel farmer £2300 for 544kg (423ppk), Ballynahinch farmer £2280 for 494kg (461ppk), Hilltown farmer £2260 for 492kg (459ppk), Hilltown farmer £2260 for 518kg (436ppk) and £2210 for 514kg (430ppk), Hilltown farmer £2190 for 476kg (460ppk), Mayobridge farmer £2190 for 516kg (424ppk), Kilkeel farmer £2180 for 512kg (426ppk), Hilltown farmer £2150 for 488kg (440ppk) and Ballynahinch farmer £2150 for 470kg (457ppk).