Bullocks selling to £2840 at Hilltown Saleyard at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale

Published 6th Oct 2025
A large entry of over 300 suckler calves in Hilltown Saleyard at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale.

The calves were expertly judged by David Connolly from the well-known Brigadoon Herd, Ballynahinch. Results on the night were as follows:

Champion heifer calf exhibited by Martin McShane sold for £2300 for 470kg. Reserve champion heifer calf also from Martin McShane sold for £2080 for 390kg.

Champion male calf exhibited by C and D O’Hagan sold for £2550 for 530kg. Reserve champion male calf was exhibited by Michael Crilly and sold for £2760 for 530kg.

The champion bull calf exhibited by C and D O'Hagan at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale at Hilltown Mart is pictured with judge, David Connolly and mart manager, John Farnon

Heifers: Castlewellan farmer £2400 for 518kg (463ppk), Hilltown farmer £2300 for 470kg (489ppk), Rostrevor farmer £2280 for 436kg (523ppk), Hilltown farmer £2230 for 434kg (514ppk), Kilkeel farmer £2220 for 428kg (519ppk), Castlewellan farmer £2180 for 410kg (532pk), £2140 for 404kg (529ppk) and £2130 for 404kg (527ppk), Rostrevor farmer £2090 for 358kg (584ppk), Hilltown farmer £2080 for 390kg (533ppk), Castlewellan farmer £2060 for 396kg (520ppk), Castlewellan farmer £2000 for 348kg (575ppk), Castlewellan farmer £1990 for 368kg (541ppk) and £1890 for 326kg (579ppk), Castlewellan farmer £1880 for 340kg (553ppk), Hilltown farmer £1870 for 312kg (599ppk), Castlewellan farmer £1850 for 344kg (538ppk), Killowen farmer £1840 for 336kg (547ppk), Castlewellan farmer £1830 for 314kg (583ppk), Mullaghbawn farmer £1780 for 322kg (553ppk), Killowen farmer £1760 for 290kg (607ppk), Rostrevor farmer £1710 for 290kg (589ppk), Mayobridge farmer £1690 for 304kg (556ppk), Downpatrick farmer £1630 for 260kg (626ppk), Castlewellan farmer £1550 for 286kg (542ppk), Kilcoo farmer £1510 for 278kg (543ppk) and Downpatrick farmer £1510 for 266kg (567ppk) and £1380 for 244kg (565ppk).

Bulls: Hilltown farmer £2760 for 530kg (521ppk), Castlewellan farmer £2600 for 632kg (411ppk), Castlewellan farmer £2560 for 522kg (490ppk), Hilltown farmer £2550 for 530kg (481ppk), Castlewellan farmer £2420 for 506kg (478ppk), Castlewellan farmer £2420 for 496kg (488ppk), Hilltown farmer £2420 for 498kg (486ppk) and £2400 for 480kg (500ppk), Castlewellan farmer £2380 for 480kg (495ppk) and £2370 for 474kg (500ppk), Hilltown farmer £2370 for 486kg (488ppk), Castlewellan farmer £2320 for 460kg (504ppk), Hilltown farmer £2320 for 454kg (511ppk), Castlewellan farmer £2260 for 446kg (506ppk) and £2240 for 452kg (495ppk), Rostrevor farmer £2190 for 388kg (564ppk), Kilkeel farmer £2160 for 354kg (610ppk), Hilltown farmer £2150 for 374kg (575ppk), Castlewellan farmer £2140 for 386kg (554ppk), Castlewellan farmer £2120 for 404kg (524ppk), Rostrevor farmer £2120 for 376kg (564ppk), Castlewellan farmer £2120 for 398kg (533ppk), Newry farmer £2110 for 402kg (525ppk), Hilltown farmer £2100 for 412kg (510ppk), Castlewellan farmer £2100 for 400kg (525ppk), Hilltown farmer £2090 for 382kg (547ppk), Castlewellan farmer £2080 for 386kg (539ppk), £2070 for 354kg (584ppk) and £2060 for 354kg (582ppk), Newry farmer £2040 for 382kg (534ppk), Rostrevor farmer £2010 for 348kg (577ppk), Castlewellan farmer £2000 for 360kg (555ppk), Kilkeel farmer £1990 for 330kg (603ppk), Hilltown farmer £1970 for 300kg (657ppk), Kilkeel farmer £1960 for 338kg (579ppk), Mullaghbawn farmer £1960 for 330kg (594ppk), Mayobridge farmer £1930 for 326kg (592ppk), Rostrevor farmer £1920 for 322kg (596ppk), Castlewellan farmer £1900 for 304kg (625ppk), Rostrevor farmer £1880 for 324kg (580ppk), Mullaghbawn farmer £1860 for 296kg (628ppk), Castlewellan farmer £1860 for 322kg (577ppk), Mayobridge farmer £1800 for 288kg (625ppk), Castlewellan farmer £1780 for 302kg (589ppk), Mullaghbawn farmer £1770 for 284kg (623ppk), Mayobridge farmer £1750 for 268kg (653ppk), £1720 for 286kg (601ppk) and £1710 for 268kg (638ppk), Mullaghbawn farmer £1660 for 264kg (628ppk), Downpatrick farmer £1550 for 254kg (610ppk), Hilltown farmer £1520 for 238kg (638ppk), Mulllaghbawn farmer £1480 for 248kg (597ppk), Bryansford farmer £1380 for 224kg (616ppk) and Mullaghbawn farmer £1300 for 202kg (644ppk).

A good entry of sheep to Hilltown Mart saw breeding rams sell to £880, fat ewes to £220 and fat lambs to £145.

Fat ewes: Hilltown farmer £220, Hillsborough farmer £204, Rathfriland farmer £194, Hilltown farmer £180, Hilltown farmer £178, Cabra farmer £173, Hillsborough farmer £170, Rathfriland farmer £168, Cabra farmer £164, Ballyward farmer £162, Hillsborough farmer £160, Kilkeel farmer £156 and Rathfriland farmer £155.

The reserve champion bull calf at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale at Hilltown Mart was exhibited by Michael Crilly who is pictured with judge, David Connolly and mart manager, John Farnon

Breeding ewe lambs: Cabra farmer £170, £165, £155 and £154.

Fat lambs: Kilkeel farmer £145 for 26kg (558ppk), Rathfriland farmer £141 for 24.5kg (575ppk), Ballyward farmer £139 for 26.6kg (523ppk), Hilltown farmer £138 for 23.9kg (577ppk) and £137 for 24.4kg (561ppk), Downpatrick farmer £137 for 24.3kg (564ppk), Cabra farmer £136.50 for 24.7kg (553ppk), Hilltown farmer £136 for 22.1kg (615ppk), Newtownhamilton farmer £136 for 22.9kg (594ppk), Hilltown farmer £135 for 22.9kg (589ppk) and £134 for 22.6kg (593ppk), Downpatrick farmer £134 for 20.6kg (650ppk), Rathfriland farmer £133.50 for 23.2kg (575ppk), Kilcoo farmer £133 for 21kg (633ppk), Cabra farmer £133 for 22.5kg (591ppk) and Downpatrick farmer £133 for 20.6kg (645ppk).

Store lambs: Cabra farmer £132 for 19.8kg (667ppk), Dromara farmer £130 for 18.7kg (695ppk), Downpatrick farmer £130 for 18.6kg (699ppk), Leitrim farmer £128 for 19kg (673ppk) and £128 for 18kg (711ppk), Cabra farmer £127 for 18.6kg (683ppk), Mayobridge farmer £126 for 18kg (700ppk), Hilltown farmer £124 for 18kg (689ppk), Leitrim farmer £124 for 18kg (689ppk), Kilcoo farmer £122 for 17.3kg (705ppk) and £119 for 15.8kg (753ppk), Hilltown farmer £118 for 16.8kg (702ppk), Dromara farmer £114 for 16.4kg (695ppk), Cabra farmer £114 for 13kg (877ppk), Cabra farmer £112 for 16kg (700ppk), Kilcoo farmer £108 for 14.6kg (739ppk), Cabra farmer £108 for 14.8kg (729ppk), Downpatrick farmer £104 for 14kg (743ppk) and Cabra farmer £102 for 14kg (728ppk).

Fat cows: Hilltown farmer £2540 for 874kg (291ppk), Cabra farmer £2450 for 788kg (311ppk), Hilltown farmer £2390 for 732kg (326ppk), Banbridge farmer £2360 for 862kg (274ppk), Kilkeel farmer £2330 for 732kg (318ppk), Attical farmer £2290 for 700kg (327ppk), Kilkeel farmer £2200 for 614kg (358ppk), Attical farmer £1970 for 682kg (289ppk) and Cabra farmer £1850 for 640kg (289ppk).

The champion and reserve champion heifer calf at the annual NI Charolais Club suckler calf show and sale at Hilltown Mart exhibited by Martin McShane who is pictured with judge, David Connolly and mart manager, John Farnon

Weanling heifers: Mayobridge farmer £1620 for 292kg (555ppk) and Rathfriland farmer £1490 for 434kg (3443ppk), £1350 for 358kg (377ppk) and £1110 for 340kg (326ppk).

Weanling bulls: Mayobridge farmer £1750 for 396kg (442ppk) and £1410 for 366kg (385ppk) and Rathfriland farmer £1320 for 374kg (353ppk).

Heifers: Hilltown farmer £2790 for 686kg (406ppk), Castlewellan farmer £2730 for 720kg (379ppk), Hilltown farmer £2680 for 526kg (509ppk), Hilltown farmer £2640 for 696kg (379ppk), Hilltown farmer £2640 for 600kg (440ppk) and £2580 for 648kg (398ppk), Castlewellan farmer £2550 for 700kg (364ppk), Hilltown farmer £2500 for 608kg (411ppk), Hilltown farmer £2500 for 550kg (454ppk), £2490 for 560kg (444ppk) and £2450 for 568kg (431ppk), Hilltown farmer £2430 for 620kg (392ppk) and £2410 for 592kg (407ppk), Hilltown farmer £2400 for 588kg (408ppk), Hilltown farmer £2340 for 558kg (419ppk) and £2310 for 572kg (404ppk), Hilltown farmer £2290 for 550kg (416ppk) and £2260 for 560kg (404ppk), Hilltown farmer £2200 for 512kg (429ppk), Hilltown farmer £2200 for 536kg (410ppk) and £2090 for 494kg (423ppk), Hilltown farmer £2030 for 494kg (411ppk), Hilltown farmer £1940 for 422kg (459ppk) and £1900 for 428kg (444ppk), Kilkeel farmer £1850 for 374kg (494ppk), £1800 for 360kg (500ppk) and £1760 for 400kg (440ppk), Hilltown farmer £1750 for 364kg (481ppk), Ballyward farmer £1600 for 368kg (435ppk).

Bullocks: Hilltown farmer £2840 for 554kg (512ppk), £2820 for 564kg (500ppk), £2760 for 642kg (430ppk), Mayobridge farmer £2760 for 600kg (418ppk), Hilltown farmer £2710 for 622kg (435ppk), £2700 for 656kg (411ppk), £2680 for 570kg (470ppk), £2680 for 554kg (484ppk), £2660 for 618kg (430ppk), £2650 for 602kg (440ppk), £2620 for 562kg (466ppk), £2610 for 524kg (498ppk), £2560 for 572kg (447ppk), £2550 for 608kg (419ppk), Hilltown farmer £2530 for 598kg (423ppk), Hilltown farmer £2530 for 586kg (431ppk), £2530 for 502kg (504ppk), £2520 for 516kg (488ppk), £2500 for 504kg (496ppk), £2490 for 538kg (463ppk), Mayobridge farmer £2470 for 586kg (421ppk), Castlewellan farmer £2420 for 560kg (432ppk), Hilltown farmer £2410 for 554kg (435ppk), Ballynahinch farmer £2350 for 532kg (442ppk), Mayobridge farmer £2350 for 582kg 9404ppk), Hilltown farmer £2340 for 502kg (466ppk), Hilltown farmer £2330 for 524kg (444ppk), Ballynahinch farmer £2320 for 544kg (426ppk), Castlewellan farmer £2320 for 540kg (429ppk), Kilkeel farmer £2300 for 544kg (423ppk), Ballynahinch farmer £2280 for 494kg (461ppk), Hilltown farmer £2260 for 492kg (459ppk), Hilltown farmer £2260 for 518kg (436ppk) and £2210 for 514kg (430ppk), Hilltown farmer £2190 for 476kg (460ppk), Mayobridge farmer £2190 for 516kg (424ppk), Kilkeel farmer £2180 for 512kg (426ppk), Hilltown farmer £2150 for 488kg (440ppk) and Ballynahinch farmer £2150 for 470kg (457ppk).

