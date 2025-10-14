Bullocks selling to £2950/830kg at Draperstown Mart.
Heifers £2510/620kg, weanlings up to £2400, suckler cows £3740 and fat cows £3745/1070kg.
Bullocks
Victor Creighton £2950/830kg (355ppk), Jonathon Porter £2800/680kg, £2800/770kg (363ppk), £2620/700kg (374ppk), £2620/750kg (349ppk), £2610/700kg (372ppk), £2540/650kg (390ppk), Enda McCrory £2750/650kg (423ppk), £2600/600kg (433ppk), £2580/620kg (416ppk), £2400/550kg (436ppk), Brendan McKenna £2690/680kg (395ppk), John Rodgers £2530/780kg (324ppk), £2350/680kg (345ppk), Terence McNally £2490/560kg (444ppk), Victor Creighton £2470/760kg (325ppk), £2400/680kg (352ppk), Malcolm Donnelly £2400/440kg (545ppk), £2310/440kg (525ppk), £2250/450kg (500ppk), Francis Hughes £2360/480kg (462ppk), £2310/470kjg (491ppk), £2310/580kg (398ppk), £2270/450kg (504ppk), £2260/500kg (452ppk), £2240/510kg (439ppk), Jonathon Porter £2350/590kg (398ppk), £2320/690kg (336ppk), Sam Allen £2300/610kg (377ppk), Enda McCrory £2300/550kg (418ppk), £2260/540kg (418ppk), Terence McNally £2240/490kg (457ppk) and Francis Hughes £2180/390kg (559ppk).
Heifers
Enda McCrory £2510/620kg (404ppk), £2390/570kg (419ppk), Jonathan Porter £2420/620kg (390ppk), Kieran Quigg £2400/520kg (461ppk), S Moore £2370/660kg (359ppk), Macolm Kyle £2350/420kg (559ppk), Kevin Moran £2340/580kg (403ppk), £2140/560kg (382ppk), £2100/540kg (388ppk), Christopher Meenan £2340/490kg (477ppk), £2140/490kg (436ppk), £2040/480kg (425ppk), Sam Allen £2300/610kg (377ppk), £2100/590kg (355ppk), £2030/570kg (356ppk), £2010/530kg (379ppk), Jack McCullagh £2270/600kg (378ppk), Victor Creighton £2240/650kg (344ppk), Kieran Quigg £2170/520kg (417ppk), £2150/560kg (383ppk), £2080/600kg (346ppk), £1990/510kg (390ppk), £1980/560kg (353ppk), S Moore £2100/530kg (396ppk), McFarland Farms £2090/630kg (331ppk), Kieran McGuigan £1980/550kg (360ppk), £1980/560kg (353ppk), Michael McKenna £1970/500kg (394ppk) and M McCrystal £1970/500kg (394ppk).
Weanling males
C McBride £2400/450kg (533ppk), £2300/480kg (479ppk),£2280/440kg (518/ppk), Michael McBride £2350/480kg (489ppk), £2320/420kg (552ppk), £2290/460kg (497ppk), Michael Convery £2090/460kg (454ppk), £1960/400kg (490ppk), Martin McCrory £2080/470kg (442ppk), £2060/480kg (429ppk), Mervyn Black £1620/280kg (578ppk), £1540/270kg (570ppk), J Tanney £1450/340kg (426ppk), £1400/340kg (412ppk), £1370/340kg (402ppk), £1180/350kg (337ppk) £1120/340kg (329ppk), £1080/340kg (317ppk) and D Campbell £1000/200kg (500ppk).
Weanlings heifer
Mervyn Black £1550/350kg (442ppk), £1540/270kg (570ppk), £1460/290kg (503ppk), £1380/220kg (627ppk), £1310/290kg (451ppk), Gerard Doherty £1540/340kg (452ppk), £1480/350kg (422ppk), £1480/410kg (361ppk), £1370/400kg (342ppk) and Eric O'Connor £1140/340kg (335ppk), £1090/310kg (351ppk).
Suckler cows
D Hempton £3740, £3700, Elliott Agri £3360, £3120, S Moore £3080, £3060, £2500, A Lynch £2200, £2100 and Harold Sinclair £2100.
Fat cows
Michael McKenna £3745/1070kg (350ppk), Gerard Bell £3456/1080kg (320ppk), Gerard Bell £3456/1080kg (320ppk), Michael McCullagh £2688/800kg (336ppk), John Joseph Diamond £2370/680kg (348ppk), P and S McNally £2680/670kg (400ppk), Ray Artt £2640/800kg (330ppk), Ann Wilson £2608/800kg (326ppk), £3548.80/720kg (354ppk), Kenneth McIlwaine £2447.20 (266ppk), £2324.40/780kg (298ppk), Roddy Keaney £2415/750kg (322ppk), £2162.40/680kg (318ppk), £2099.60/580kg (362ppk), £2041/650kg (314ppk), S Moore £2379/650kg (366ppk), Michael McConvery £2340/780kg (300ppk), W Kenning £2298.40/680kg (338 ppk), Mervyn Rodgers £2244/680kg (330ppk), £2164/820kg (264ppk), £2088/720kg (290ppk), S Moore £2083.20/620kg (336ppk), Kieran Loughlin £2057.20/740kg (278ppk), W Kenning £2044.80/720kg (284ppk) and Denis O'Kane £2027.60/740kg (274 ppk).