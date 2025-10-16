Bullocks selling to £3000 at Omagh Mart sale
Bullocks
E Coyle, Strabane 760k £3000, J McGaughey, Claudy 860k £2900; 890k £2840; 790k £2740, J McNulty, Glenmornan 715k £2780 and £2750; 705k £2480, Ed McBride, Fintona 720k £2720; 645k £2440; 630k £2370, E Robinson, Claudy 570k £2450, P McCartan, Arvalee 485k £2390; 500k £2020; 490k £2100, J Clarke, Claudy 470k £2370 (504 ppk); 485k £2280, J Hyndman, Ardmore 605k £2370; 570k £2250, E Donaghy, Loughmacrory 570k £2370; 590k £2360, P Donnelly, Carrickmore 510k £2360; 505k £2340; 495k £2170, J A McCay, Castlederg 575k £2260; 560k £2170, M McCauley, Drumquin 560k £2160; 585k £2100, Robert Hyndman, Ardmore 575k £2210; 550k £2100; 560k £2100, R D Laird, Strabane 560k £2160; 415k £1700; 490k £1980, M Coll, Drumquin 490k £2320; 465k £2280, H Gilmore, Dromore 485k £2230; 435k £1890, J Dickson, Draperstown 450k £2020; 330k £1500, Gallagher Enterprises 405k £1750; 420k £1760, F Gormley, Drumquin 415k £1700 and J Marshall, Rylands 550k £2010; 480k £1740; 455k £1650.
Heifers
M Mullin, Altamuskin 665k £2500; 610k £2440; 650k £2300, D A Monaghan, Cookstown 720k £2460 and £2400, F W Kule, Sixmilecross 705k £2400; 635k £2400; 615k £2340; 535k £2040, J Keys, Eskra 560k £2250; 540k £2180; 580k £2310, P Donnelly, Foremass 530k £2120; 500k £2200, Ryan Fox, Carrickmore 515k £2000; 425k £1980; 420k £1940; 450k £2000, A O’Neill, Carrickmore 560k £2140; 550k £2100; 600k £2240, Drumquin Farmer, 525k £2000; 445k £1830, P McGlinn, Brackey 530k £2000; 615k £2260; 625k £2260; 665k £2360, P K Donnelly, Beragh 515k £1940, Jas Donnelly, Dromore 635k £2300, E McNabb, Drumquin 625k £2240, Noel Gormley, Sixmilecross 420k £1900, P McMenamin, Loughmacrory 465k £2090; 490k £2010; 485k £1930, M Cassidy, Lettercarn 425k £1780 and P Donnelly, Carrickmore 495k £2010.
Fat cows
J Donnelly, Bellisle 830k £344, I Hetherington, Omagh 740k £330, K McFadden, Mountfield 670k £324, B G O’Neill, Drumlea 730k £318, F Smyth, Dromore 650k £316 and B Sloan, Irvinestown 610k £308.
Friesian cows
S Marshall, Ardstraw 760k £256 and N Doherty, Newtownstewart 590k £244; 730k £240.
Weanlings
John Dickson, Draperstown £1650 and £1500 Charolais bulls, £1460 and £1330 Charolais heifers, J Sproule, Dromore £1590 Charolais bull, W Baxter, Lislap £1500, £1460 and £1440 Limousin bulls, T Wallace, Donemana £1480 and £1240 Charolais bulls, F Corrigan, Clogher £1460 Charolais heifers, Ian Martin, Fintona £1340 (3), £1280 (4) Fleckveih heifers, Jas McNulty, Glenmornan £1280 Limousin heifers and C Leitch, Carncorn £1240 and £1140 Aberdeen Angus heifers.
Dropped calves
A Davidson, Aughnacloy £1140 and £980 Belgian Blue bulls, J Oliver, Dromore £1130 and £1030 Belgian Blue bulls; £1080 Belgian Blue heifers, S McFarland, Sion Mills £1030 Belgian Blue Heifer; £900 Belgian Blue bull, A Sproule, Aghyaran £950 and £900 Limousin bulls, R Gilchrist, Douglas Bridge £940 Charolais Heifer, G Dinsmore, Artigarvan £910 Belgian Blue bull, C Dixon, Sixmilecross £880 Blonde bull, Patrick Brogan, Gortin £880 Limousin; £870 Limousin heifers, J McAkeer, Fecarry £840 Aberdeen Angus bull, K Latimer, Trillick £810 Hereford bull and D F Monaghan, Ederney £810 Simmental bull.