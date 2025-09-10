Bullocks selling to £3100 for 800kg at Omagh Mart, heifers to £2780
Bullocks
C McLaughlin, Rylagh 800k £3100; 680k £2700; 625k £2650, A Armstrong, Gillygooley 725k £2940; 730k £2780; 720k £2590, N Curley, Claudy 720k £2840, F Ferris, Leglands 685k £2830; 710k £2730; 645k £2630, J McKeown, Augher 685k £2750; 665k £2540; 730k £2720, J A Mc Farland, Gortin 520k £2360; 520k £2590; 610k £2500, K Boland, Fintona 575k £2470; 560k £2350; 610k £2450, P Quinn, Fintona 565k £2320, Luke McFarland, Omagh 550k £2240; 530k £2150; 615k £2400, D Coyle, Gortin 545k £2220, H Colton, Dromore 570k £2300; 535k £2150; 550k £2170, E Houston, Donemana 510k £2050; 530k £2110; 540k £2160, R Rutledge, Castlederg 515k £2050; 705k £2730, R Liard, Donemana 565k £220 and £2190, Jas Teage, Dromore 420k £2130, D Colton, Dromore 420k £2000, A McGrath, Ederney 470k £2170, P McIvor, Ardstraw 440k £1990; 390k £1980; 345k £1840; 400k £1950, A Cathers, Drumnakilly 475k £2170; 435k £1960, T Young, Killen 420k £1870, Des Millar, Sion Mills 470k £1960, Peter McElhill, Drumquin 455k £1880 and H O’Neill, Tummery 265k £1600 (£6 per kilo); 290k £1560; 345k £1590.
Heifers
Gary O’Kane, Drumquin 495k £2780, William O’Neill, Donemana 420k £2060; 510k £2310; 525k £2350; 405k £1980, G Corcoran, Arvalee 510k £2300; 600k £2630; 540k £2340; 585k £2530, P Donnelly, Foremass 505k £2210; 490k £2270; 450k £2020, A W Palmer, Gortaclare 505k £2200; 520k £2160; 535k £2200, A Caldwell, Killen 510k £2200; 515k £2190; 510k £2160, M Armstrong, Dromore 540k £2260; 520k £2140; 410k £1850, W L Wilson, Corlea 550k £2290; 610k £2530, M M McNeilis, Beragh 545k £2270; 550k £2230; 475k £2160, P Quinn, Fintona 510k £2090, M McDermott, Dunmoyle 580k £2320; 590k £2230; 475k £2000, Jas Hamilton 410k £1990, E O’Kane, Drumquin 420k £1990; 405k £1850, L McGrath, Ederney 425k £1980, Chas McElhill, Drumquin 420k £1940, P O’Doherty, Tullycar 455k £2100; 390k £2010; 370k £1870, A Sproule, Kesh 480k £2060, V Pinkerton 440k £1860 (2), McCrabbe Farms, Victoria Bridge 355k £1720, S Sweeney, Aughafad 325k £1580, M McFadden, Strabane 345k £1660; 330k £1570, A Mitchell, Glenhordial 275k £1400 and C Elliot, Artigarvan 360k £1610.
Fat cows
Keady farmer, 690k £344, P McMenamin, Envagh 940k £334 (£3139); 640k £306, W Browne, Clanabogan 690k £330; 770k £316, S Ginn, Ederney 680k £316 and K Cassidy, Lettercarn 610k £302.
Friesian cows
A Crumley, Strabane 530k £258; 500k £228, C Caldwell, Killen 610k £248; 590k £234, C Noble, Lislap 650k £246; 620k £222, L Pollock, Killen 570k £234 and R J Graham, Ederney 560k £222.
Weanlings
B McElhill, Drumquin £1780; £1720 and £1710 Charolais bulls, V Pinkerton, Knockmoyle £1780 Charolais bull, L McLaughlin, Dooish £1500 and £1460 Limousin bulls, M L O’Neill, Greencastle £1700 and £1390 Charolais heifers, M Nethery, Drumquin £1380 Limousin bull, Kinawley Producer, £1380 (3) and £1350 (3) Aberdeen Angus bulls, S Morris, Plumbridge £1290 Limousin heifer, D Farrell, Drumquin £1320 and £1280 Simmental bulls, J S Mitchell, Castlederg £1170 (6) and £1130 (7) Aberdeen Angus bulls and J Sloan, Irvinestown £1240 Limousin heifer.
Dropped calves
J Sloan, Irvinestown £1640 Charolais bull, P Moss, Scraghey £1230 (3) Charolais heifers, E W Crawford, Droit £1250 Charolais bull; £1120 Aberdeen Angus bull, L Logue, Trillick £1100 and £1060 Limousin bulls, J S Mitchell, Castlederg £1095 Aberdeen Angus bull; £1080 (3) Aberdeen Angus heifers, J Sproule, Strabane £1080 Aberdeen Angus bull, K Warnock, Trillick £1060 Limousin bull; £1000 Limousin heifer, N McCutcheon, Reaghan £1030 (3) Aberdeen Angus bulls, R Sterritt, Mountjoy £990 Belgian Blue heifer, W Campbell, Plumbridge £10510 and £960 Charolais heifers, Fairmount Farms, Claudy £970 and £960 Charolais heifers, J Maguire, Trillick £955 Limousin bull; £955 Limousin heifer, D Hoey, Enniskillen £930 Belgian Blue bull and L Pollock, Killen £900 Aberdeen Angus heifer.