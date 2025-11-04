Bulls and bullocks selling to £2940 at Newtownstewart Mart
Heifers to £2260 while fat cows sold to £3180 and 415.7 ppk.
Fat cows: F McAleer Plumbridge 765kgs 415.7ppk Total £3180; T R Crawford Droit 735kgs £349.70 and £332; 720kgs £348.6 and £344.4, 775kgs £320, 630kgs £381 710kgs £322.5, 650kgs £336.9; K McIlwaine Tullynadull 870kgs £250.6, 675kgs £237 and a local farmer 520kgs £300.
Bullock and bull prices: F McAleer Plumbridge 695kgs £2760, 730kgs £2660, 680kgs £2300; Ross Temple Newtownstewart 680kgs £2370 and P D Devine Donemana 1065kgs £2940.
Heifer prices: B Blee Donemana 625kgs £2260, 565kgs £1985, 525kgs £1900, 530kgs £1805; F McAleer Plumbridge 625kgs £2120; B T McGlinchey Omagh 550kgs £2070, 485kgs £1875, 515kgs £1960 and £1890; a local farmer 595kgs £2040, 580kgs £1955, 540kgs £1950, £1900 and £1850, 530kgs £1810 and R Hill Newtownstewart 505kgs £1790, 460kgs £1690.
Sheep sale
Lambs selling to £142.
Fat ewes to £232.
A Millar 27.50kgs £142; 25kgs £138; P A Keenan 27kgs £140; 25.50kgs £138; L Corry 25.50kgs £140; F McKenna 27.50kgs £138.50; S Caldwell 27kgs £137; 26kgs £135; A McFarland 25.50kgs £136; T Stronge 25.50kgs £136; B T McGlinchey 27kgs £136; M Campbell 25kgs £135; R Moubray 25kgs £135; Peter Brogan 24.50kgs £133.50; M Devlin 25kgs £133.50; S Dennison 24kgs £131; an Omagh farmer 23kgs £130 and S Brogan 24kgs £128.
Other lambs sold from £102 up.
Fat ewes: S Caldwell £232; Peter Brogan £181; M Devlin £139 and £120; B T McGlinchey £127; S Dennison £124 and T Stronge £120.