Busy night for cattle at Pomeroy Mart, bullocks selling to £2690/640kg
Bullocks
P Lagan £2690/640kg (420.3ppk) £2670/690kg (387.ppk) £2240/530kg (422.6ppk) £2190/540 (405.6ppk) £2150/530kg (405.7ppk) D McCullagh £2590/670kg (386.6ppk) £2550/660kg (386.4ppk) £2480/640kg (387.5ppk) M Begley £2420/640kg (378.1ppk) £2200/600kg (366.7ppk) F Lagan £2170/620kg (350.ppk) J McAninley £2090/550kg (380ppk) £1960/440kg (445.5ppk) £1580/400kg (395ppk) G McGale £2080/620kg (335.5ppk) £2030/610kg (332.8ppk) D Rafferty £2040/500kg (408ppk) L Nugent £1990/530kg (375.5ppk) £1890/500kg (378ppk) D Monaghan £1940/520kg (373ppk) £1810/490kg (369.4ppk) £1700/420kg (404.8ppk) £1690/450kg (375.6ppk) D Ryan £1860/490kg (379.6ppk) £1780/420kg (423.8ppk) £1760/420kg (419ppk) £1680/350kg (480ppk) £1660/420kg (395.2ppk) £1590/400kg (397.5ppk) £1460/290kg (503.4ppk) K Mitchell £1820/410kg (443.9ppk) £1790/440kg (406.8ppk) and C Quinn £1800/520kg (346.2ppk) £1770/480kg (368.8ppk).
Heifers
M Begley £2480/620kg (400ppk) £2310/600kg (385ppk) £1900/560kg (339.3ppk) L Nugent £2300/540kg (425.9ppk) £2240/500kg (448ppk) £1990/560kg (355.4ppk) D McElduff £2270/690.00kg (329ppk) £2040/640kg (318.8ppk) L Nugent £2240/500kg (448ppk) £2300/540kg (425.9ppk) P Lagan £2190/570kg (384.2ppk) D Rafferty £2190/490kg (446.9ppk) £1880/460kg (408.7ppk £1670/400kg (417.5ppk) £1520/360kg (422.2ppk) £1460/330kg (442.4ppk) £1330/250kg (532.ppk) A McKenna £2130/700kg (304.3ppk) R E Gourley £2000/500kg (400ppk) P Conway £1980/470kg (421.3ppk) £1930/460kg (419.6ppk) Gortavoy Farms £1970/470kg (419.1ppk) and M Keown £1840/450kg (408.9ppk) £1570/400kg (392.5ppk) £1440/360kg (400.0ppk).