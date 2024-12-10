Busy sale of cattle at Draperstown Mart, fat cows selling to £2597/860kg
Bullocks
C Gormley £2100/710kg E Simpson £2000/670kg J Doris £1740/570kg £640/540kg £1190/440kg A McGuigan £1610/440kg £1310/370kg C Conway £1580/560kg £1520/630kg £1450/560kg £1100/460kg D Donnelly £1380/460kg £1290/440kg C McCullagh £1350/430kg £1300/340kg £1250/350kg £1170/330kg £1020/340kg £1000/350kg £1000/330kg A McGuigan £1300/410kg £1300/420kg M Wilkinson £1140/480kg £1070/400kg £1040/400kg J O'Hagan £1050/390kg £960/370kg £850/330kg.
Heifers
E Simpson £1620/580kg A McGuigan £1450/440kg £1420/460kg £1290/370kg £1290/420kg £1240/500kg £1180/370kg £1000/350kg £980/370kg V Black £1440/360kg £1320/420kg £1310/420kg £1250/440kg £1210/340kg £1180/310kg £1100/290kg T McGurk £1390/460kg £1270/440kg £1270/430kg D Donnelly £1320/480kg £1140/400kg £1120/390klg C McLaughlin £1300/460kg £1100/470kg £1090/420kg P Boone £1280/510kg £1280/530kg and C McCullagh £1260/320kg £1210/340kg £1060/300kg £1030/330kg.
Fat cows
P Young £2597/860kg £2296/820kg P Taggart £2079/920kg P McGovern £2172/970kg A Cudden £1562/750kg B O'Loughlin £2067/760kg N Daly £1934/780kg £1835/740kg S Glasgow £1851/890kg P Molloy £1825/780kg £1795/670kg D Quinn £1711/620kg B O'Loughlin £1708/730kg B Hackett £1647/770kg N Daly £1638/650kg D Quinn £1632/680kg P Molloy £1590/710kg and A Cudden £1562/710kg.