Busy sale of cattle at Pomeroy Mart, heifers selling to £3020
Bullocks
G Allen £2930/780kg (375ppk), £2920/780kg (374ppk), £2920/780kg (374ppk), £2800/kg (383ppk), £28500/730kg (383ppk), £2730/740kg (368ppk), S Moore £2680/680kg (394ppk), £2630/680kg (386ppk), Kieran Donaghy £2610/650kg (401ppk), £2520/680kg (370ppk), £2520/680kg (370ppk), £2480/600kg (413ppk), M Quinn £2520/630kg (400ppk), £2450/670kg (365ppk), £2280/610kg (373ppk), A and J Harkness £2390/600kg (398ppk),£2370/630kg (376ppk), £2350/620kg (379ppk), £2290/610kg (375ppk), £2260/630khg (363ppk), £2270/580kg (391ppk), £2250/570kg (394ppk), £2230/570kg (391ppk), £2190/580kg (377ppk), £2140/550kg (389ppk), £2120/570kg (371ppk), £2110/540kg (390ppk), £2090/550kg (380ppk), Kieran Donaghy £2300/560kg (410ppk), John Devlin £2240/510kg (4396ppk), £2200/520kg (423ppk), £2160/520kg (415ppk), J Tanney £2160/550kg (392ppk), M McCrory £2090/450kg (464ppk), Jim McCannley £2070/430kg (481ppk), £2000/500kg (400ppk), Jonathon Taylor £2030/530kg (383ppk), £2010/520kg (386ppk), A and J Harkness £2020/520kg (388 ppk), James Tanney £1990/510kg (390ppk), Claire Maguire £1980/520kg (380ppk), S Moore £1940/470kg (412ppk) and A and J Harkness £1910/370kg (516ppk).
Heifers
Patrick Conwell £3020/620kg (487ppk), £2600/540kg (481ppk), D Dorman £2470/730kg (338ppk), Damien Conwell £2400/530kg (452ppk), John Begley £2350/620kg (379ppk), £2310/580kg (398ppk), £2270/560kg (405ppk), £2230/580kg (384ppk), £2130/510kg (417ppk), M Rafferty £2160/580kg (372ppk), £2060/590kg (349ppk), £1950/480kg (406ppk), £1940/520kg (373ppk), £1880/450kg (417ppk), £1860/510kg (364ppk), £1840/490kg (375ppk, £1800/440kg (409ppk), £1800/470kg (383ppk), Malcolm Spence £1980/530kg (373ppk), S Lynch £1960/490kg (400ppk), £1920/430kg (447ppk), Charles McAnnley £1900/410kg (463ppk), C Duffy £1870/380kg (492ppk), £1820/390kg (467ppk), £1770/380kg (465ppk), £1740/420kg (414ppk), £1680/350kg (480ppk), Tony Hughes £1750/340kg (514ppk) and Paul Conwell £1720/390kg (441ppk), £1700/370kg (459ppk).