Busy sale of sheep at Gortin Mart, fat ewes selling to £275
Fat lambs topped £169/28kg and store lambs £147/21.3kg (690ppk), while fat ewes sold to £275.
Lambs (over 24kg)
S Quinn £169/28kg (603ppk) W McFarland £167/28.5kg (586ppk) A McDonald £165/26kg (634ppk) C Frazer £163/27.5kg (592ppk) D McAdoo £160/27kg (592ppk) C Mullin £159/26kg (611ppk) K Hopper £156.50/24.3kg (644ppk) D Gallen £153.50/25.6kg (599ppk) F Hasson £153/25.5kg (600ppk) T Crawford £153/26kg (588ppk) S Conway £152/25.5kg (596ppk) £148/24.8kg (596ppk) T Crawford £151/25.1kg (601ppk) £149/24.9kg (598ppk) D Fleming £151/25.4kg (594ppk) L Young £150/24.6kg (609ppk) B Brogan £150/25.1kg (597ppk) R Hamilton £150/27kg (555ppk) D McAdoo £149/26.5kg (562ppk) J Hamilton £147/24.2kg (607ppk) and A McKenna £147/24kg (612ppk).
Lambs (22kg-24kg)
K Pinkerton £146.50/23.2kg (631ppk) R Barnes £143/23.1kg (619ppk) M King £142.50/23kg (619ppk) A Bradley £142/23.2kg (612ppk) R Scott £142/23kg (617ppk) D Gallen £142/22.6kg (628ppk) S Conway £141/22.9kg (616ppk) C Frazer £140.50/22.7kg (618ppk) P Doherty £140.50/23.4kg (600ppk) C Mullin £140/23.3kg (600ppk) N Conway £140/23.3kg (600ppk) S Kerlin £140/22.6kg (619ppk) J Marshall £140/22.5kg (622ppk) M King £138/22.5kg (613ppk) J Keenan £138/22.3kg (618ppk) and F Hasson £132.50/22.5kg (588ppk).
Lambs (under 22kg)
D Gallen £147/21.3kg (690ppk) W McFarland £140/20.3kg (689ppk) C Mullin £135.50/21kg (645ppk) R Cluff £131.50/21kg (626ppk) W Lennox £131.50/20.4kg (644ppk) A Bradley £131.50/19.6kg (670ppk) N Conway £131/20.5kg (639ppk) P Devine £131/19.6kg (668ppk) J O'Kane £130.50/20.2kg (646ppk)R Kirk £128/21kg (609ppk) J Doherty £128/19kg (673ppk) A Baxter £127/17.5kg (725ppk) E Stewart £127/19kg (668ppk) C Frazer £127/19.2kg (661ppk) E Daly £126/19kg (663ppk) and J Moss £126/14.6kg (863ppk).
Fat ewes
A McGuigan £275 £260 £255 £255 M Harkin £270 E Browne £260 £180 L Young £236 £210 R Clarke £226 £204 £196 £192 £186 £178 J Kerr £215 P Anderson £204 £198 J McConnell £200 J Keenan £200 P Colhoun £195 B Brogan £192 £180 A Speer £192 £176 R Jamieson £190 D Gallen £190 C Donaghy £188 D Fleming £188 D McAdoo £186 £174 J Kerr £185 G Hempton £182 K Pinkerton £174 D Fleming £172 S robinson £170 J McFadden £170 and P Hegarty £170.