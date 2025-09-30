Busy week for cattle at Pomeroy Mart, stores selling to £2870
Bullocks
J Somerville £2870/780kg (367ppk) £2790/750kg (372ppk) £2710/750kg (361ppk) £2600/720kg (361ppk) N and D Black £2650/670kg (395ppk) P Fay £2540/690kg (368ppk) £2540/720kg (352ppk) £2310/600kg (385ppk) £2300/650kg (353ppk) £2270/590kg (384ppk) S Wilson £2450/640kg (382ppk) £2060/520kg (396ppk) R Boyd £2350/610kg (385ppk) £2140/550kg (389ppk) £2070/540kg (383ppk) P Trainor £2310/630kg (366ppk) £2250/610kg (368ppk) £2150/590kg (364ppk) £2090/570kg (366ppk) D McGurk £2290/590kg (388ppk) £2220/550kg (403ppk) £2210/570kg (387ppk) £2160/530kg (407ppk) £2100/540kg (388ppk) T Nelson £2250/500kg (450ppk) J McSwiggan £2240/600kg (373ppk) K Thom £2180/520kg (419ppk) S Brannigan £2150/530kg (405ppk) £2110/520kg (405ppk) £2040/560kg (364ppk) R Dallas £2130/560kg (380ppk) and P McEldowney £2090/550kg (380ppk) £2090/580kg (360ppk).
Heifers
Brackenhill Farms £2580/650kg (396ppk) £2140/620kg (345ppk) £2130/660kg (322ppk) D Murphy £2560/590kg (433ppk) £2350/610kg (385ppk) £2340/640kg (365ppk) £2140/550kg (389ppk) T Loughran £2290/530kg (432ppk) K Thom £2280/580kg (393ppk) £2150/570kg (377ppk) D McGurk £2230/520kg (428ppk) £2190/510kg (429ppk) £2100/530kg (396ppk) £2040/510kg (400ppk) Gortavoy Farms £2170/550kg (394ppk) £2150/560kg (383ppk) S Kane £2120/560kg (378ppk) R Murphy £2100/510kg (411ppk) £2060/560kg (367ppk) £2020/510kg (396ppk) £1900/490kg (387ppk) R Boyd £2040/570kg (357ppk) £1930/490kg (393ppk) E Nugent £2030/520kg (390ppk) £1980/560kg (353ppk) P McKernan £1930/420kg (459ppk) £1890/410kg (461ppk) £1860/410kg (453ppk) and S Conway £1890/480kg (393ppk).