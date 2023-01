Beef cows sold to 289p for a Limousin 760kg at £2196, Friesian cows to 186p 730kg at £1357.

Beef heifers to 305p 640kg at £1952 and beef bullocks to 284p 740kg at £2175 and to a top per head of £2399 for 860kg.

Friesian bullocks to 232p 670kg at £1554.

Ballymena Livestock Mart

Beef cows

SF Quinn, Kilrea Limousin 760kg £2196 (289) local farmer Limousin 760kg £2128 £2128 (280) SF Quinn, Limousin 790kg £2148 (272) A Ferguson, Kilsally Charolais 870kg £2366 (272) H Gibson, Glenarm Blonde d'Aquitaine 650kg £1722 (265) R Henry, Kilwaughter Limousin 630kg £1669 (265) I Lynn, Ballymoney Limousin 760kg £1884 (248) E and A Holden, Larne Belgian Blue 700kg £1736 (248) R Workman, Kilwaughter Limousin 600kg £1482 (247) I Lynn, Armoy Limousin 680kg £1645 (242) I Beggs, Whitehead Limousin 660kg £1597 (242) H McAlister, Aghadowney Limousin 610kg £1464 (240) V Ferguson, Dungannon Simmental 730kg £1737 (238) A O’Neill, Armagh Limousin 600kg £1428 (238) M Young, Bellaghy Simmental 750kg £1777 (237) and S Kerr, Kilwaughter Limousin 600kg £1422 (237).

Friesian cows

J Woodburn, Kells 730kg £1357 (186) W Black, Aghadowey 620kg £1073 (173) R Crawford, Glarryford 600kg £1038 (173) SF Quinn, Kilrea 510kg £861 (169) TF Duncan and Co 750kg £1252 (167) A and J Jamison, 640kg £1049 (164) H Alexander, Glenarm 710kg £1157 (163) D Rowe, Armoy 600kg £978 (163) D Mulholland, Crumlin 670kg £1085 (162) H Park, Ballymena 680kg £1101 (162) I Cruikshanks, 720kg £1152 (160) D Borland, Bushmills 690kg £1090 (158) W Black, Aghadowey 670kg £1058 (158) A Getty, Ballymoney 680kg £1067 (157) A and J Jamison, 640kg £998 (156) and D Lyttle, Kells 630kg £982 (156)

Beef heifers

R Andrews, Limousin 640kg £1952 (305) A Ferguson, Kilsally Charolais 840kg £2394 (285) P Whyte, Maghera Limousin 630kg £1776 (282) R Workman, Kilwaughter Blonde d'Aquitaine 650kg £1807 (278) LM O’Neill, Dungannon Charolais 770kg £2125 (276) S Adams, Broughshane Charolais 640kg £1753 (274) LM O’Neill, Charolais 710kg £1938 (273) S Morrison, Limousin 600kg £1620 (270) I Beggs, Whitehead Limousin 660kg £1775 (269) S Adams, Charolais 600kg £1602 (267) G McLernon, Toomebridge Abondance 650kg £1729 (266) I Beggs, Limousin 670kg £1768 (264) J McLaughlin, Bushmills Charolais 630kg £1663 (264) ED McErlrean, Limousin 690kg £1814 (263) J Steele, Glenavy Limousin £1283 (262) and J McHenry, Simmental 580kg £1496 (258).

Beef bullocks

(Top per kg)

J McFadden, Kells Limousin 740kg £2175 (294) J McIntyre, Charolais 830kg £2382 (287) C Humphrey, Broughshane Limousin 640kg £1830 (286) S Adams, Broughshane Abondance 700kg £2002 (286) R McCurdy, Broughshane Limousin 640kg £1824 (285) J Doole, Toomebridge Charolais 730kg £2080 (285) S Kelly, Kells Limousin 660kg £1874 (284) WH O’Melvena, Broughshane Charolais 690kg £1952 (283) G Simpson, Ballymena Charolais 740kg £2086 (282) G Simpson, Charolais 770kg £2163 (281) R Linton, Limousin 720kg £2023 (281) WH O’Melvena, Charolais 600kg £1686 (281) R Linton, Ahoghill Limousin 740kg £2064 (279) J McIntyre, Castledawson Limousin 860kg £2399 (279) J Doole, Toomebridge Limousin 600kg £1668 (278) and R Thompson, Ballymoney Limousin 710kg £1966 (277).

Beef bullocks

Top per head

J McIntyre, Castledawson Limousin 860kg £2399, J McIntyre, Charolais 830kg £2382, J McIntyre, Limousin 870kg £2375, J McIntyre, Charolais 870kg £2305, M Hughes, Charolais 820kg £2246, S Kelly, Kells Limousin 800kg £2184, J McFadden, Kells Limousin 740kg £2175, G Simpson, Cullybackey Charolais 770kg £2163, J Moore, Glenwherry Charolais 820kg £2123, M Hughes, Belgian Blue 810kg £2106, A Adams, Broughshane Charolais 780kg £2098, G Simpson, Charolais 740kg £2086, J Moore, Glenwherry Limousin 840kg £2083, J Doole, Toomebridge Charolais 730kg £2080, J McFadden, Kells Limousin 760kg £2074 and R Linton, Ahoghill Limousin 740kg £2064.

Friesian bullocks

M Wallace, Dunloy 670kg £1554 (232) S Smyth, Portglenone 720kg £1576 (219) M Wallace, 520kg £1138 (219) R and M and J Duffin, Cargan 640kg £1350 (211) S Smyth, 700kg £1477 (211) S McNabney, Clough 580kg £1200 (207) M Hughes, 650kg £1326 (204) S Smyth, 650kg £1326 (204) S Smyth, 670kg £1346 (201) M Wallace, 710kg £1427 (201) RJ Gage, Clough 550kg £1105 (201) R and M and J Duffin, Cargan 630kg £1247 (198) H and H Torney, 600kg £1152 (192) and W Black, 470kg £893 (190).

Friday 6th January 2022: Dairy cows - Trade continued strong for 42 dairy cattle to £3450 for a calved heifer from Droghal Farm, Aghalee.

Droghal Farm, Aghalee Holstein £3450, Droghal Farm, Aghalee Holstein £3320, T D Brownlee, Loughall Holstein £3180, K Wilkinson, Cookstown Friesian £3050, A McClure, Ballywalter Holstein £2950, T D Brownlee, Loughall Holstein £2880, T D Brownlee, Loughall Holstein £2850, A McClure, Ballywalter Holstein £2850, T D Brownlee, Loughall Holstein £2820, W Black, Aghadowey Friesian £2750, Droghal Farm, Aghalee Holstein £2600, T D Brownlee, Aghalee Holstein £2600, W G Johnston, Ligoniel Holstein £2600, W Black, Aghadowey Friesian £2550, A Bell, Nutt's Corner Holstein £2480 and W G Johnston, Ligoniel Holstein £2450.

Calves

A large entry of 334 calves sold to £595 for a three month old Charolais bull, heifer calves to £475 for a partly reared Charolais.

Bull

Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £595, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £530, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £530, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £525, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £520, Robin Bingham, Nutt's Corner, Abondance £515, Robin Bingham, Nutt's Corner, Abondance £515, local farmer, Belgian Blue £510, Hanna Hall, Newtownabbey, Abondance £510, Glenview Farms, Cushendun, Limousin £500, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £500, R W Kane, Ballycastle, Belgian Blue £475, R W Kane, Ballycastle, Belgian Blue £475, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £450, M T Boyd, Kilwaughter, Belgian Blue £415 and Thomas Martin, Portaferry, Abondance £410.

Heifers

Local farmer, Charolais £475, Thomas Martin, Portaferry, Charolais £460, S A Milligan, Bellaghy, Belgian Blue £410, Cleggan Estate, Ballymena, Limousin £395, B Alexander, Ahoghill, Belgian Blue £380 x 2, R W Kane, Ballycastle, Belgian Blue £375, Thomas Martin, Portaferry, Belgian Blue £360, D McKay, Broughshane, Abondance £360, N and J Coleman, Doagh, Belgian Blue £355, D Montgomery, Glenwherry, Belgian Blue £345, M T Boyd, Kilwaughter, Belgian Blue £345, S A Milligan, Bellaghy, Belgian Blue £340, S A Milligan, Bellaghy, Belgian Blue £340, Thomas Martin, Portaferry, Belgian Blue £340 and D Montgomery, Glenwherry, Belgian Blue £340.

Friesian/Holstein

D McKay, Broughshane, Friesian £275, Mrs M Wilkin, Islandmagee, Holstein £240, Mrs M Wilkin, Islandmagee, Holstein £220 x2, D McKay, Broughshane, Friesian £205, Robin Bingham, Nutt's Corner, Holstein £200, Samuel Kennedy, Doagh, Friesian £200, J Mulholland, Toomebridge, Friesian £200, J Mulholland, Toomebridge, Friesian £200, Samuel Kennedy, Doagh, Friesian £185, Samuel Kennedy, Doagh, Friesian £185, R H Brown, Newtownabbey, Friesian £180, R W Kane, Ballycastle, Friesian £160 and Dard, Friesian £160 x3.

Weanlings

A great entry of 320 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a super trade.

Bullocks sold to £920 over for a Charolais 440kg at £1360 presented by Robert Loughery, Limavady.

Heifers sold to £1050 over for a Charolais 380kg at £1430 offered by Donal Kane, Cushendall.

Bullocks

Up to 300kg

S Kerr, Kilwaughter Limousin 270kg £1000 (370), McClurg and Mullen, Dundrod Limousin 220kg £690 (313), T D Weatherup, Carrickfergus Limousin 250kg £780 (312), local farmer Charolais 300kg £930 (310), L and M J Blaney, Cushendun Limousin 300kg £930 (310), A and L Douds, Clough Limousin 260kg £800 (307), R Loughery, Limavady Limousin 270kg £830 (307), A Connor, Ballynure Blonde d'Aquitaine 280kg £860 (307), R Loughery, Limavady Shorthorn beef 290kg £880 (303), W R Magee, Kilwaughter Limousin 300kg £880 (293), W R Magee, Kilwaughter Limousin 300kg £880 (293), A and L Douds, Clough Limousin 260kg £750 (288), D McClurkin, Ligoniel Charolais 300kg £865 (288), R Loughery, Limavady Shorthorn beef 240kg £680 (283), J McKenna, Ahoghill Limousin 280kg £790 (282) and T Montgomery, Kells Charolais 260kg £730 (280).

301-350kg

Local farmer Charolais 310kg £1110 (358), S Hall, Larne Charolais 330kg £1100 (333), H Hall, Newtownabbey Charolais 330kg £1090 (330), J Kane, Cushendall Charolais 350kg £1130 (322), J Kane, Cushendall Charolais 330kg £1065 (322), H Hall, Newtownabbey Limousin 310kg £1000 (322), W A Hagan, Ballyclare Charolais 330kg £1060 (321), S Kerr, Kilwaughter Limousin 320kg £1010 (315), R Loughery, Limavady Limousin 330kg £1000 (303), S Kerr, Kilwaughter Limousin 340kg £1030 (302), R Loughery, Limavady Shorthorn beef 310kg £920 (296), W A Hagan, Ballyclare Charolais 310kg £920 (296) and local farmer Charolais 350kg £1035 (295).

350kg plus

J Kane, Cushendall Charolais 360kg £1230 (341), S Kerr, Kilwaughter Limousin 380kg £1280 (336), J Kane, Cushendall Charolais 390kg £1290 (330), S Kerr, Kilwaughter Limousin 360kg £1140 (316), S Scullion, Glenarm Charolais 360kg £1130 (313), J Kane, Cushendall Charolais 380kg £1190 (313), S Kerr, Kilwaughter Limousin 390kg £1220 (312), R Loughery, Limavady Limousin 380kg £1180 (310), R Loughery, Limavady Charolais 440kg £1360 (309), D Kane, Cushendall Charolais 360kg £1100 (305), J Kane, Cushendall Charolais 360kg £1090 (302), S Scullion, Glenarm Charolais 360kg £1090 (302), J McDonnell, Glenarm Limousin 400kg £1210 (302), S Scullion, Glenarm Charolais 360kg £1080 (300) and S Scullion, Glenarm Charolais 370kg £1110 (300).

Heifers 0-300kg

Tim Montgomery, Kells, Charolais 240kg £780 (325), Tim Montgomery, Kells, Charolais 240 kg £780 (325), Tim Montgomery, Kells, Charolais 240kg £780 (325), Tim Montgomery, Kells, Charolais 240kg £780 (325), Edward McKeever, Portglenone, Limousin 260kg £770 (296), Stephen A McAuley, Ballymoney, Charolais 230kg £680 (295), Edward McKeever, Portglenone, Charolais 230kg £675 (293), Edward McKeever, Portglenone, Limousin 270kg £785 (290), Edward McKeever, Portglenone, Limousin 270kg £780 (288), R Dundee, Ballyclare, Limousin 220kg £630 (286), J Campbell, Carnlough, Limousin 280kg £800 (285), Brendan Rowan, Broughshane, Charolais 300kg £845 (281), Brendan Rowan, Broughshane, Charolais 300kg £845 (281), Tim Montgomery, Kells, Charolais 270kg £755 (279), Tim Montgomery, Kells, Charolais 270kg £755 (279) and Edward McKeever, Portglenone, Limousin 270kg £750 (277).

301-350kg

Steven Kerr, Kilwaughter, Limousin 340kg £1090 (320), David McClurkin, Belfast, Charolais 320kg £980 (306), Hanna Hall, Newtownabbey, Limousin 310kg £910 (293), Stuart Hall, Larne, Limousin 330kg £950 (287), John Kane, Cushendall, Charolais 330kg £945 (286), local farmer, Limousin 310kg £880 (283), T Millar, Broughshane, Limousin 350kg £990 (282), Hanna Hall, Newtownabbey, Charolais 340kg £960 (282), L and M J Blaney, Cushendall, Limousin 320kg £880 (275), local farmer, Limousin 310kg £845 (272), T Millar, Broughshane, Limousin 350kg £940 (268), J Brown, Crumlin, Limousin 310kg £780 (251), T Millar, Broughshane, Limousin 310kg £760 (245), Stephen A McAuley, Ballymoney, Charolais 310kg £760 (245), Anthony McKeegan, Glenarm, Limousin 310kg £760 (245) and Anthony McKeegan, Glenarm, Limousin 310kg £760 (245).

351kg plus

Donal Kane, Cushendall, Charolais 380kg £1430 (376), J Brown, Crumlin, Limousin 380kg £1110 (292), Robert Loughery, Limavady, Shorthorn beef 360kg £1040 (288), Steven Kerr, Kilwaughter, Limousin 360kg £1010 (280), Donal Kane, Cushendall, Charolais 390kg £1080 (276), Joe Adams, Glarryford, Limousin 500kg £1380 (276), John Kane, Cushendall, Charolais 380kg £1040 (273), J Brown, Crumlin, Limousin 370kg £975 (263), Gary Davidson, Belfast, Charolais 380kg £990 (260), James McDonnell, Glenarm, Charolais 460kg £1190 (258), J Brown, Crumlin, Limousin 360kg £930 (258), James McDonnell, Glenarm, Limousin 390kg £980 (251), James McDonnell, Glenarm, Charolais 380kg £950 (250), James McDonnell, Glenarm, Limousin 400kg £1000 (250), Robert Loughery, Limavady, Shorthorn beef 360kg £890 (247) and James McDonnell, Glenarm, Charolais 410kg £1010 (246).

Monday evening 9th January 2023: A great entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a steady trade.

Ewes and lambs, sold to £255, in lamb Texel ewe to £310, ewe lambs to £104, store lambs to £89.50.

Ewes and lambs

P McKeown, Martinstown 1 Texel and 2 lambs £255, J Adams, Ballymena 2 Texel and 4 lambs £242, J Adams, 1 Texel and 2 Lambs £235, J Jenkins, Ballyclare 1 Dorset and 1 lamb £210, J Adams, 2 Crossbred and 3 lambs £202 and P McAuley, 1 Dorset and 1 lamb £200.

Breeders

M Millar, Coleraine 1 Texel £310, M Millar, 1 Texel £260, M Millar, 1 Texel £240, M Millar, 1 Texel £230, M Millar, 1 Texel £220, M Millar, 3 Texel £200, P McAuley, 1 Dorset £195, M Millar, 1 Texel £190, S Loughery, Limavady 8 Suffolk £190, F McAuley, Toomebridge 7 Suffolk £188, F McAuley, 8 Suffolk £185, S Loughery, 20 Mule £182, F McAuley, 7 Suffolk £180, M Millar, 3 Texel £178, F McAuley, 3 Suffolk £178, S Loughery, 10 Mule £178, S Loughery, 8 Suffolk £175, S Loughery, 10 Mule £175, F McAuley, 7 Suffolk £172, F McAuley, 7 Suffolk £172, S Loughery, 16 Texel £172 and S Loughery 20 Suffolk £170.

Ewe lambs

R P Campbell, Carnlough 2 Zwartble £104, J Mulvenna, Larne 2 Crossbred £102, J Mulvenna, 1 Suffolk £102, J Mulvenna, 1 Suffolk £100, J Mulvenna, 10 Mule £99, J Mulvenna, 12 Mule £93, J Mulvenna, 15 Mule £90 and W Campbell, 2 Mil £90.

Store Lambs

B Watt, Loughgiel 16 Texel £89.50, JK Currie, Ballymena 7 Suffolk £76, M Alexander, Cloughmills 10 Hampshire £76 and Dundarave Properties, Bushmills 36 Texel £73.50.

Tuesday 10th January 2023: An entry of 220 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £1000 over for a Charolais 510kg £1510 presented by W and M Orr, Ballycastle.

Heifers sold to £1050 over for a Charolais 580kg £1630 offered by R Graham Ballyclare.

Bullocks

0-500kg

Simon Moore, Crumlin, Limousin 420kg £1230 (292), Simon Moore, Crumlin, Limousin 380kg £1100 (289), Simon Moore, Crumlin, Limousin 390kg £1120 (287), Simon Moore, Crumlin, Limousin 390kg £1090 (279), H and D McMinn, Ballygowan, Charolais 480kg £1300 (270), C and R McKeown, Aughafatten, Simmental 450kg £1215 (270), Patrick McSparron, Cushendun, Sha 450kg £1210 (268), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 470kg £1260 (268), E Gillan, Ballymena, Limousin 460kg £1230 (267), G Connon, Crumlin, Her 440kg £1160 (263), H and D McMinn, Ballygowan, Abondance 490kg £1290 (263), C and R McKeown, Aughafatten, Belgian Blue 440kg £1150 (261), H and D McMinn, Ballygowan, Limousin 490kg £1280 (261), Simon Moore, Crumlin, Limousin 450kg £1170 (260), W and M Orr, Ballycastle, Limousin 470kg £1210 (257) and Robert Gault, Ballyclare, Limousin 390kg £1000 (256).

501kg plus

W and M Orr, Ballycastle, Charolais 510kg £1510 (296), W and M Orr, Ballycastle, Limousin 520kg £1500 (288), J Smyth, Randalstown, Charolais 520kg £1420 (273), J Smyth, Randalstown, Charolais 580kg £1530 (263), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 520kg £1370 (263), W and M Orr, Ballycastle, Limousin 540kg £1410 (261), Patrick McSparron, Cushendun, Limousin 590kg £1540 (261), J P O’Neill, Cushendall, Abondance 590kg £1530 (259), Mrs Joan Hutchinson, Ballyclare, Charolais 520kg £1320 (253), J Smyth, Randalstown, Simmental 560kg £1390 (248), W and M Orr, Ballycastle, Simmental 540kg £1340 (248), J P O’Neill, Cushendall, Abondance 560kg £1380 (246), A O’Neill, Cushendall, Abondance 540kg £1320 (244), Joe Maybin, Kells, Limousin 650kg £1580 (243), J P O’Neill, Cushendall, Abondance 570kg £1385 (243) and William J and Ian Brown, Magherafelt, Fleckvieh 560kg £1360 (242).

Heifers

0-500kg

Robert Gault, Ballyclare, Limousin 460kg £1360 (295), C and R McKeown, Aughafatten, Simmental 410kg £1180 (287), Robert Gault, Ballyclare, Limousin 450kg £1260 (280), R Henry, Kilwaughter, Limousin 490kg £1360 (277), C and R McKeown, Aughafatten, Simmental 400kg £1110 (277), R Henry, Kilwaughter, Limousin 490kg £1350 (275), R Henry, Kilwaughter, Limousin 470kg £1290 (274), A Clements, Muckamore, Limousin 440kg £1190 (270), Simon Moore, Crumlin, Limousin 460kg £1240 (269), T A and D A Aiken, Coleraine, Limousin 420kg £1130 (269), A Clements, Muckamore, Limousin 450kg £1210 (268), C and R McKeown, Aughafatten, Simmental 470kg £1260 (268), T A and D A Aiken, Coleraine, Charolais 380kg £1010 (265), T A and D A Aiken, Coleraine, Limousin 420kg £1115 (265), C and R McKeown, Aughafatten, Simmental 400kg £1060 (265) and Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 490kg £1280 (261).

501kg plus

R Graham, Ballyclare, Charolais 580kg £1630 (281), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 530kg £1440 (271), C and R McKeown, Aughafatten, Belgian Blue 510kg £1360 (266), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 520kg £1350 (259), S McCormick, Martinstown, Limousin 570kg £1460 (256), R Graham, Ballyclare, Belgian Blue 590kg £1500 (254), Derek Smyth, Moorfields, Abondance 600kg £1500 (250), J McKinty, Larne, Shorthorn beef 520kg £1290 (248), R Henry, Kilwaughter, Charolais 550kg £1340 (243), Stuart Graham, Nutt's Corner, Abondance 600kg £1460 (243), Patrick McSparron, Cushendun, Charolais 510kg £1240 (243), Stuart Graham, Nutt's Corner, Simmental 530kg £1280 (241), Joe Maybin, Kells, Limousin 530kg £1280 (241), Joe Maybin, Kells, Limousin 530kg £1280 (241), Joe Maybin, Kells, Limousin 530kg £1280 (241) and J McKinty, Larne, Shorthorn beef 510kg £1230 (241).

Wednesday 11th January 2023: An entry of 2082 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in an easier trade.

Fat hoggets sold to 500p for a pen of 12 Texels 23kg at £115 and a pen of 22.5kg at £112.50.

Hoggets sold to a top per head of £120 on four occasions.

Fat ewes sold to £284.

Fat hoggets 1662 (top per kg)

Norman McAuley Jnr, Kells, 12 Texel £115 (500), John Clarke, Gracehill, 3 Texel 22.5kg £112.50 (500), Margaret Millen, Coleraine, 2 Texel 21.5kg £107 (497), Graeme Martin, Broughshane, 23kg £114 (495), David M Adams, Portglenone, 17 Texel 22.5kg £111.50 (495), S Currie, Larne, 31 EC 21kg £103 (490), Luke Finlay, Broughshane, 8 Texel 20kg £98 (490), David M Adams, Portglenone, 9 Texel 19kg £93 (489), Andrew Kerr, Kilwaughter, 11 Blackface 22kg £107.50 (488), J Bonnar, Broughshane, 24 Texel 22.5kg £109.50 (486), J Adams, Bellaghy, 20 Texel 22.5kg £109 (484), J McQuiston, Ballymoney, 32 Texel £106.50 (484), I Morrison, Dunloy, 15 Texel 23.5kg £113.50 (483), Chris McAllister, Moorfields, 9 Texel 20kg £96 (480), Mr R Boyle, Larne, 12 Texel 24kg £115 (479) and Brian Lyttle, Moorfields, 25 Texel 23kg £110 (478).

Top per head

S Agnew, Ballyclare, 1 Texel 35.5kg £120, H Chambers, Bushmills, 4 Suffolk 31kg £120, Ken Woodside, 6 Suffolk 30.5kg £120, Hamilton Alexander, Glenarm, 3 Suffolk 32kg £120, R and S Graham, Dundrod, 8 Mule 31.5kg £117, Trevor Davidson, Glenwherry, 9 Texel 24.5kg £116, David and Ian Dunlop, Glarryford, 52 Texel 24.5kg £116, D S and Darren McKay, Rathkenny, 16 Suffolk 25.5kg £116, Ed McErlean, Portglenone, 26 Suffolk 27.5kg £116, Paul Hanna, Dunadry, 16 Texel 26kg £116, Ken Woodside, Islandmagee, 12 Suffolk 26.5kg £115.50, K and L Weir, Gracehill, 2 Dorset 25.5kg £115, Ian Kernohan, Randalstown, 12 Texel 25.5kg £115, W J Hanna, Ballyclare, 19 Rouge 24.5kg £115 and D Waide, Cloughmills, 4 Suffolk 26kg £115.

Fat ewes 420

First quality

Suffolk: £130-£190

Texel: £130-£284

Crossbred: £100-£128