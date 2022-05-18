Cattle prices continue to rise at Omagh

Demand continues to strengthen at Omagh, with the average price per kilo rising for the fourth week in succession.

By The Newsroom
Wednesday, 18th May 2022, 9:37 am
Updated Wednesday, 18th May 2022, 9:37 am

Bullocks: G. Rafferty, Carrickmore 630k £1670, Clive Elkin, Omagh 615k £1630; 665k £1740; 585k £1540, Geo. Harpur, Mountjoy 655k £1740; 670k £1700; 700k £1740; 720k £1790, J. Duff, Loughmacrory 660k £1755’ 625k £1600; 590k £1440, S. McCabe, Seskinore 540k £1395, I. Clements, Gortaclare 540k £1390, R. J. Keys, Dromore 550k £1400, E, Loughran, Carrickmore 570k £1410, H. McAleer, Omagh 590k £1450, T. Young, Killen 560k £1380; 580k £1380, W. J. McGurk, Killucan 850k £1800; 615k £1500; 670k £1625; 700k £1700, B. Lynch, Fireagh 655k £1570; 740k £1685, J. Cunningham, Kileeshil 630k £1500; 510k £1220; 560k £1330, F. W. Browne, Clanabogan 630k £1500, Ivan Donnell, Strabane 665k £1580, D. McFarland, Omagh 500k £1390; 490k £1280, D. McCabe, Seskinore 495k £1340; 435k £1100, Sean Falls, Cranagh 410k £1075; 440k £1030; 400k £970, N. Melaugh, Strabane 445k £1105; 590k £1400, G. Corcoran, Arvalee 365k £1030; 520k £1230, A. Donald, Newtownstewart 420k £1090, C. McLaughlin, Omagh 460k £1090; 550k £1235, A. Dickson, Drumquin 705k £1620.

Heifers: Noel Tierney, Dungannon 585k £1640; 575k £1510; 585k £1460, W. J. McGurk, Killucan 525k £1340, Clive Elkin, Omagh 540k £1360, Wm. Kee, Strabane 565k £1420; 590k £1450; 655k £1580, P. McGlinn, Brackey 615k £1520; 675k £1590, Noel McQuaid, Dromore 645k £1560; 575k £1370, Patk. Sheerin, Donemana 670k £1600; 630k £1460; 645k £1480, R. Wauchope, Strabane 570k £1350; 500k £1170, D. Carlin, Castlederg 595k £1400, T. McDonald, Cookstown 575k £1350, M. McCrossan, Seskinore 665k £1540; 805k £1760, A. Keys, Fintona 415k £1240; 365k £990, L&E. Gregg, Belleek 425k £1080; 480k £1210; 470k £1160, E. McGirr, Ballygawley 420k £1060; 385k £1090; 390k £1080, F. Dolan, Killeter 500k £1240, N. Doherty, Killeter 475k £1160, E. Swift, Irvinestown 480k £1160, J&M. Donnelly, Drumquin 380k £1060; 370k £990; 455k £1060, M. Conway, Mullaslin 340k £860; 365k £890, D. Reaney, Plumbridge 400k £910, W. J. Patterson, Striffe 450k £1040, G. Dolan, Ederney 560k £1290; 555k £1230, T&D. McPhilomey, Omagh 510k £1170; 525k £1140, A. Kerr, Cavancaw 660k £1470.

Fat Cows: P. Rafferty, Carrickmore 600k £245, C. Devine, Strabane 540k £236, J. Wauchob, Newtownstewart 710k £223, M. McMenamin, Barrowfield 820k £222, N. Doherty, Killeter 720k £221, P. Gormley, Claragh 570k £219, G. O’Neill, Drumlea 670k £218, V. Boyd, Drumlegagh 710k £217, L. Hamilton, Drumlea 450k £216, D. Gallagher, Ederney 700k £215, C. Donaghy, Castlederg 700k £214, J. Tuohey, Greencastle 800k £210; 670k £205, C. Quinn, Ballygawley 530k £205, R. Graham, Killadeas 700k £203; 750k £200.

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Friesian Cows: G. Fulton, Dromore 780k £195; 670k £188, W. Hogg, Fivemiletown 760k £188, D. Alexander, Tarlim 620k £187.

Fat Bulls: M. Fox, Carrickmore 690k £228, G. Smyth, Strabane 590k £217, M. B. Gormley, Carrickmore 830k £196, M. McAleer, Carrickmore 980k £188, M. McMenamin, Barrowfield 940k £185.

Dropped Calves: G. Monteith, Tullyrush £480 Limousin Heifer, A, Mitchell, Drumquin £450 Charolais Heifer, N. G. Kee, Trillick £420; £410 and £395 Angus Bulls, A. Moses, Sixmilecross 3395 Angus Bull, T. Sinclair, Strabane £400 Angus Bull; £320 Angus Heifer, Wm. Stevenson, Sion Mills £390 Angus Bull; £380 Angus Heifer, D. McCusker, Cloughfin £370 Limousin Bull, M. K. McCullagh, Glenhull £350 B. Blue Bull, G. Armstrong, Lack £350 Simmental Bull; £330 Charolais Heifer, S. Bogle, Castlederg £350 Simmental Bull, T. D. Doak, Omagh £340 and £305 Angus Bulls, M. Howe, Enniskillen £320 Hereford Bull.

OmaghStrabaneDromore