Cattle prices continue to rise at Omagh

Bullocks: G. Rafferty, Carrickmore 630k £1670, Clive Elkin, Omagh 615k £1630; 665k £1740; 585k £1540, Geo. Harpur, Mountjoy 655k £1740; 670k £1700; 700k £1740; 720k £1790, J. Duff, Loughmacrory 660k £1755’ 625k £1600; 590k £1440, S. McCabe, Seskinore 540k £1395, I. Clements, Gortaclare 540k £1390, R. J. Keys, Dromore 550k £1400, E, Loughran, Carrickmore 570k £1410, H. McAleer, Omagh 590k £1450, T. Young, Killen 560k £1380; 580k £1380, W. J. McGurk, Killucan 850k £1800; 615k £1500; 670k £1625; 700k £1700, B. Lynch, Fireagh 655k £1570; 740k £1685, J. Cunningham, Kileeshil 630k £1500; 510k £1220; 560k £1330, F. W. Browne, Clanabogan 630k £1500, Ivan Donnell, Strabane 665k £1580, D. McFarland, Omagh 500k £1390; 490k £1280, D. McCabe, Seskinore 495k £1340; 435k £1100, Sean Falls, Cranagh 410k £1075; 440k £1030; 400k £970, N. Melaugh, Strabane 445k £1105; 590k £1400, G. Corcoran, Arvalee 365k £1030; 520k £1230, A. Donald, Newtownstewart 420k £1090, C. McLaughlin, Omagh 460k £1090; 550k £1235, A. Dickson, Drumquin 705k £1620.
Heifers: Noel Tierney, Dungannon 585k £1640; 575k £1510; 585k £1460, W. J. McGurk, Killucan 525k £1340, Clive Elkin, Omagh 540k £1360, Wm. Kee, Strabane 565k £1420; 590k £1450; 655k £1580, P. McGlinn, Brackey 615k £1520; 675k £1590, Noel McQuaid, Dromore 645k £1560; 575k £1370, Patk. Sheerin, Donemana 670k £1600; 630k £1460; 645k £1480, R. Wauchope, Strabane 570k £1350; 500k £1170, D. Carlin, Castlederg 595k £1400, T. McDonald, Cookstown 575k £1350, M. McCrossan, Seskinore 665k £1540; 805k £1760, A. Keys, Fintona 415k £1240; 365k £990, L&E. Gregg, Belleek 425k £1080; 480k £1210; 470k £1160, E. McGirr, Ballygawley 420k £1060; 385k £1090; 390k £1080, F. Dolan, Killeter 500k £1240, N. Doherty, Killeter 475k £1160, E. Swift, Irvinestown 480k £1160, J&M. Donnelly, Drumquin 380k £1060; 370k £990; 455k £1060, M. Conway, Mullaslin 340k £860; 365k £890, D. Reaney, Plumbridge 400k £910, W. J. Patterson, Striffe 450k £1040, G. Dolan, Ederney 560k £1290; 555k £1230, T&D. McPhilomey, Omagh 510k £1170; 525k £1140, A. Kerr, Cavancaw 660k £1470.
Fat Cows: P. Rafferty, Carrickmore 600k £245, C. Devine, Strabane 540k £236, J. Wauchob, Newtownstewart 710k £223, M. McMenamin, Barrowfield 820k £222, N. Doherty, Killeter 720k £221, P. Gormley, Claragh 570k £219, G. O’Neill, Drumlea 670k £218, V. Boyd, Drumlegagh 710k £217, L. Hamilton, Drumlea 450k £216, D. Gallagher, Ederney 700k £215, C. Donaghy, Castlederg 700k £214, J. Tuohey, Greencastle 800k £210; 670k £205, C. Quinn, Ballygawley 530k £205, R. Graham, Killadeas 700k £203; 750k £200.
Friesian Cows: G. Fulton, Dromore 780k £195; 670k £188, W. Hogg, Fivemiletown 760k £188, D. Alexander, Tarlim 620k £187.
Fat Bulls: M. Fox, Carrickmore 690k £228, G. Smyth, Strabane 590k £217, M. B. Gormley, Carrickmore 830k £196, M. McAleer, Carrickmore 980k £188, M. McMenamin, Barrowfield 940k £185.
Dropped Calves: G. Monteith, Tullyrush £480 Limousin Heifer, A, Mitchell, Drumquin £450 Charolais Heifer, N. G. Kee, Trillick £420; £410 and £395 Angus Bulls, A. Moses, Sixmilecross 3395 Angus Bull, T. Sinclair, Strabane £400 Angus Bull; £320 Angus Heifer, Wm. Stevenson, Sion Mills £390 Angus Bull; £380 Angus Heifer, D. McCusker, Cloughfin £370 Limousin Bull, M. K. McCullagh, Glenhull £350 B. Blue Bull, G. Armstrong, Lack £350 Simmental Bull; £330 Charolais Heifer, S. Bogle, Castlederg £350 Simmental Bull, T. D. Doak, Omagh £340 and £305 Angus Bulls, M. Howe, Enniskillen £320 Hereford Bull.