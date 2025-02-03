Cattle prices hitting new heights at Markethill Mart, heavy heifers to £2045/525k
A total entry of 520 cattle included 150 heifers and prices were through the roof.
Heifers
Top quality forward heifers sold to £371 for 526k at £1950 from a Co Fermanagh farmer.
A Newry producer received £370 for 522k at £1930 and a Co Fermanagh producer received £368 for 552k at £2030.
Main demand for top quality forward heifers from £300 to £360 per 100 kilos. Several consignments of forward heifers returned very healthy averages with a Co Fermanagh farmer load average of 525k selling at £1880 £358 per 100 kilos.
A Scarva farmer sold a load of Limousin heifers to average 525k at £1810 at £345 per 100 kilos.
A Keady producer sold a consignment of heavy heifers to average 580k at £2045 each at £352 per 100 kilos.
A Portadown producer sold a load average of 625k at £2095 £335 per 100 kilos.
Heavy heifers sold to a top of £349 for 616k Aberdeen Angus at £2150 for a Newry farmer followed by £345 for 600k at £2070 from an Annaghmore farmer.
All top quality heavy heifers sold steadily from £300 to £340 per 100 kilos.
Grazing type heifers sold to a top of £396 for 482k at £1910 from a Scarva farmer followed by £379 for 470k at £1780 for a Co Fermanagh farmer.
All good quality grazing heifers from £300 to £360 per 100 kilos.
Forward heifers
Fermanagh farmer 526k £1950 £371.00; Newry farmer 522k £1930 £370.00; Fermanagh farmer 552k £2030 £368.00; Fermanagh farmer 534k £1950 £365.00; Fermanagh farmer 532k £1920 £361.00; Fermanagh farmer 536k £1930 £360.00; Fermanagh farmer 554k £1990 £359.00; Scarva farmer 548k £1960 £358.00; Newry farmer 566k £2010 £355.00 and Scarva farmer 534k £1890 £354.
Heavy heifers
Newry farmer 616k £2150 £349.00; Annaghmore farmer 600k £2070 £345.00; Newry farmer 618k £2090 £338.00; Portadown farmer 670k £2220 £331.00; Portadown farmer 654k £2160 £330.00; Scarva farmer 612k £2020 £330.00; Portadown farmer 642k £2110 £329.00 and Markethill farmer 600k £1920 £320.
Middleweight heifers
Scarva farmer 482k £1910 £396.00; Fermanagh farmer 470k £1780 £379.00; Waringstown farmer 414k £1520 £367.00; Ballyward farmer 492k £1790 £364.00; Waringstown farmer 478k £1730 £362.00; Markethill farmer 492k £1750 £356.00; Poyntzpass farmer 492k £1750 £356.00; Keady farmer 420k £1490 £355.00; Poyntzpass farmer 496k £1740 £351.00; Scarva farmer 434k £1520 £350.00; Ballyward farmer 426k £1480 £347.00 and Ballyward farmer 454k £1570 £346.
Bullocks
In the bullock ring good quality forward bullocks sold steadily from £300 to £363 for 538k at £1950 from a Kilcoo producer followed by £362 for 552k at £2000 from a Kilkeel producer.
A Tassagh farmer received £352 for 542k at £1910.
Heavy bullocks sold to £326 for 660k at £2150 for a Kilkeel farmer.
The same owner received £322 for 680k at £2200.
All good quality heavy bullocks sold steadily from £300 to £319 per 100 kilos.
Good quality middleweight bullocks sold to a top of £423 for 394k at £1665 from a Clady Co Fermanagh farmer followed by £414 for 394k at £1630 from a Tassagh farmer.
The same owner received £382 for 390k at £1490.
All top quality grazing bullocks sold from £320 to £375 per 100 kilos.
Friesian bullocks sold in an outstanding demand to £276 for 500k at £1380 from a Keady producer.
The same owner received £265 for 468k Friesian at £1240 and £264 for 478k at £1260.
Stronger Friesian bullocks sold to £295 for 562k at £1660 from an Armagh farmer.
A Milford producer received £279 for 516k at £1440.
Forward bullocks
Kilcoo farmer 538k £1950 £363.00; Kilkeel farmer 552k £2000 £362.00; Armagh farmer 542k £1910 £352.00; Banbridge farmer 512k £1800 £352.00; Markethill farmer 542k £1900 £351.00; Keady farmer 564k £1940 £344.00; Armagh farmer 520k £1770 £340.00; Armagh farmer 572k £1940 £339.00; Keady farmer 540k £1820 £337.00 and Keady farmer 560k £1880 £336.
Heavy bullocks
Kilkeel farmer 660k £2150 £326.00; Kilkeel farmer 684k £2200 £322.00; Dungannon farmer 618k £1970 £319.00; Killylea farmer 652k £2040 £313.00; Dungannon farmer 656k £2050 £313.00; Armagh farmer 644k £2010 £312.00; Derrynoose farmer 796k £2450 £308.00 and Gilford farmer 780k £2400 £308.
Friesian bullocks
Armagh farmer 562k £1660 £295.00; Milford farmer 516k £1440 £279.00; Keady farmer 514k £1340 £260.00; Armagh farmer 546k £1400 £256.00; Keady farmer 500k £1380 £276.00; Keady farmer 468k £1240 £265.00; Keady farmer 478k £1260 £264.00 and Keady farmer 454k £1160 £256.
Middleweight bullocks
Fivemiletown farmer 394k £1665 £423.00; Armagh farmer 394k £1630 £414.00; Armagh farmer 390k £1490 £382.00; Armagh farmer 464k £1740 £375.00; Tassagh farmer 404k £1510 £374.00; Benburb farmer 474k £1760 £371.00; Benburb farmer 486k £1790 £368.00; Keady farmer 482k £1740 £361.00; Benburb farmer 466k £ 1680 £361.00 and Portadown farmer 484k £1730 £358.
Weanlings
220 weanlings saw a further lift in trade.
Light males sold to £469 for 294k at £1380 for a Banbridge farmer and for 256k at £1200 from a Drumhillery producer.
All top quality light males sold from £370 to £446 per 100 kilos.
Good quality stronger males sold steadily from £330 to £384 for 414k at £1590 from a Markethill farmer followed by £375 for 448k at £1680 for a Mayobridge farmer.
Top price £1910 for 540k at £353 from a Lisburn producer followed by £1800 for 518k at £348 from a Rostrevor farmer.
Light heifer weanlings sold to £496 for 256k at £1270 for a Lisburn producer followed by £486 290k at £1410 from a Mayobridge farmer.
An Annaghmore producer received £445 for 292k at £1300.
A Camlough farmer received £439 for 296k at £1300.
All good quality light heifers sold steadily from £370 to £440 per 100 kilos.
Heavier heifers sold to £437 for 414k at £1810 for a Lisburn farmer.
Main demand from £310 to £359 per 100 kilos for good quality lots.
Strong male weanlings
Markethill farmer 414k £1590 £384.00; Mayobridge farmer 448k £1680 £375.00; Armagh farmer 426k £1590 £373.00; Mayobridge farmer 448k £1660 £371.00; Armagh farmer 404k £1490 £369.00; Armagh farmer 452k £1620 £358.00; Fermanagh farmer 434k £1550 £357.00; Armagh farmer 476k £1690 £355.00; Fermanagh farmer 404k £1430 £354.00; Keady farmer 426k £1490 £350.00; Lisburn farmer 542k £1910 £353.00 and Rostrevor farmer 518k £1800 £348.
Light male weanlings
Banbridge farmer 294k £1380 £469.00; Armagh farmer 256k £1200 £469.00; Lurgan farmer 252k £1140 £452.00; Cullyhanna farmer 316k £1410 £446.00; Lisburn farmer 366k £1570 £429.00; Fermanagh farmer 314k £1340 £427.00; Richhill farmer 350k £1440 £412.00; Armagh farmer 338k £1390 £411.00; Cookstown farmer 238k £1010 £424.00; Fermanagh farmer 314k £1260 £401.00 and Fermanagh farmer 392k £1560 £398.
Strong heifer weanlings
Lisburn farmer 414k £1810 £437.00; Markethill farmer 426k £1530 £359.00; Newry farmer 442k £1420 £321.00; Newry farmer 426k £1340 £315.00; Newry farmer 404k £1270 £314.00 and Newry farmer 426k £1300 £305.
Light heifer weanlings
Lisburn farmer 256k £1270 £296.00; Mayobridge farmer 290k £1410 £286.00; Mayobridge farmer 306k £1400 £458.00; Annaghmore farmer 292k £1300 £445.00; Mayobridge farmer 314k £1390 £443.00; Camlough farmer 296k £1300 £439.00; Lisburn farmer 314k £1370 £436.00; Markethill farmer 368k £1590 £432.00 and Cookstown farmer 318k £1350 £425.
In the suckler ring outfits sold to a top of £3250 for a Belgian Blue heifer with bull calf at foot another Belgian Blue heifer with heifer calf sold to £2500.
In calf heifers sold up to £2750 for a Limousin followed by £2500 for a Charolais.