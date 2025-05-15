Cattle prices thriving at Lisahally Mart, fat cows selling to £2511/690kg
Bullocks
J Flanagan £2220/550kg (403ppk) £2110/560kg (376ppk) £1990/530kg (375ppk) £1810/470kg (385ppk) R McCrea £2120/670kg (316ppk) £2090/660kg (316ppk) £2020/680kg (297ppk) £2020/650kg (310ppk) £1950/640kg (304ppk) J Thompson £1960/530kg (369ppk) G Moore £1940/540kg (359ppk) £1830/490kg (373ppk) £1800/510kg (352ppk) £1670/480kg (347ppk) £1540/480kg (320ppk) £1450/420kg (345ppk) D Moore £1780/450kg (395ppk) T Milligan £1640/400kg (410ppk) A Buchanan £1600/440kg (363ppk) £1520/420kg (361ppk) £1470/400kg (367ppk) £1420/430kg (330ppk) £1400/400kg (350ppk) and I Donnell £1430/350kg (408ppk).
Heifers
M Young £2190/600kg (365ppk) J McBeth £2180/510kg (427ppk) £2160/560kg (385ppk) £2030/510kg (398ppk) £2020/500kg (404ppk) £1920/480kg (400ppk) G Moore £2090/590kg (354ppk) £1820/540kg (337ppk) £1780/490kg (363ppk) £1750/560kg (312ppk) £1730/480kg (360ppk) J Thompson £1790/520kg (344ppk) £1670/480kg (347ppk) B Anderson £1770/450kg (393ppk) G Montague £1600/410kg (390ppk) £1490/400kg (372ppk) £1420/450kg (310ppk) H Lynn £1530/450kg (340ppk) W Christy £1530/410kg (373ppk) M Young £1500/410kg (365ppk) and T Milligan £1490/380kg (392ppk) £1470/370kg (397ppk).
Weanlings
B Anderson £1650/370kg (445ppk) £1630/390kg (417ppk) £1480/420kg (352ppk) £1390/420kg (331ppk) £1390/310kg (448ppk) £1390/330kg (421ppk) M McKeegan £1560/460kg (339ppk) R Nutt £1550/350kg (442ppk) £1540/380kg (405ppk) £1280/300kg (426ppk) £1260/340kg (370ppk) D Moore £1480/410kg (361ppk) £1460/320kg (456ppk) £1460/360kg (405ppk) £1440/410kg (351ppk) £1250/310kg (403ppk) E Devine £1410/340kg (414ppk) I Donnell £1230/350kg (351ppk) and H Lynn £1460/340kg (429ppk) £1370/310kg (441ppk) £1360/300kg (453ppk) £1300/360kg (361ppk).
Fat cows
N Blair £2511/690kg (364ppk) K Buchanan £2171/590kg (368ppk) £2062/540kg (382ppk) T Milligan £1924/740kg (260ppk) B Cooke £1830/530kg (345ppk) R Sproule £1680/470kg (357ppk) £1580/470kg (336ppk) £1450/420kg (345ppk) £1380/430kg (320ppk) £1350/370kg (364ppk) W Christy £1625/650kg (250ppk0 M Deery £1558/490kg (318ppk) £1468/540kg (272ppk) and R Maxwell £1473/530kg (278ppk).
Sheep: Sheep trade staying high with lambs selling to 724ppk (158/21.8kg) and ewes making £204.
Lambs (over 25kg)
M Whiteside £160/24.4kg (655ppk) R Deery £160/25.6kg (625ppk) K Robinson £158/37.5kg (421ppk) £156/29kg (537ppk) M Rosborough £153/30.6kg (500ppk) £150/30.8kg (487ppk) £149/25.4kg (586ppk) M O'Neill £152/28.1kg (540ppk) J McMonagle £151/27.50kg (549ppk) and P Brolly £151/26.5kg (570ppk).
Lambs (under 25kg)
O McDevitt £160/22.1kg (724ppk) R Wilson £159/22kg (722ppk) F O'Kane £158/21.8kg (724ppk) A Craig £154/23.1kg (666ppk) J McMonagle £153/23.4kg (653ppk) M McNicholl £153/26.3kg (581ppk) J Baird £149/23.9kg (623ppk) £148/23.8kg (621ppk) S Caldwell £139/21kg (661ppk) and A Scott £121/20kg (605ppk).
Ewes
M O'Kane £204 S Jamieson £200 £188 £164 N Donaghy £194 £180 R Deery £192 £190 J Conn £188 M O'Kane £160 F O'Kane £160 £148 R Wilson £160 P McNicholl £160 M Rosborough £160 A Douglas £150 and A Craig £140.