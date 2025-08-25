Cows and calves sell to £3480 at Hilltown Saleyard
Breeding ewes: Katesbridge farmer £250 and Cabra farmer £245 and £230.
Fat ewes: Burren farmer £225, Rathfriland farmer £214, Hilltown farmer £208, Rathfriland farmer £196, Hilltown farmer £194, Mayobridge farmer £192, Downpatrick farmer £190, Keady farmer £188, Kilkeel farmer £182, Kilkeel farmer £180, Dromara farmer £176, Hilltown farmer £172, Kilkeel farmer £170, Ballygoiwan farmer £166, Mayobridge farmer £165 and Kilkeel farmer £164.
Fat lambs: Rathfriland farmer £178 for 23.2kg (767ppk), Rathfriland farmer £172 for 23.1kg (744ppk), Mayobridge farmer £168 for 20.9kg (804ppk), Downpatrick farmer £160 for 20.1kg (796ppk), Dromara farmer £160 for 26kg (616ppk), Hilltown farmer £148 for 21.1kg (698ppk), Kilkeel farmer £138.50 for 22kg (629ppk) and Rostrevor farmer £138 for 21.6kg (639ppk).
Store lambs: Rostrevor farmer £148 for 17.7kg (836ppk), Ballygowan farmer £142 for 18.3kg (776ppk), Hilltown farmer £141 for 19.2kg (734ppk), Hilltown farmer £140 for 18.6kg (752ppk), Kilkeel farmer £139 for 18.6kg (747ppk), Rostrevor farmer £136 for 15.8kg (860ppk), Ballygowan farmer £135 for 15.8kg (854ppk), Downpatrick farmer £134 for 18.2kg (736ppk), Mayobridge farmer £130 for 15.8kg (823ppk), Hilltown farmer £120 for 17.1kg (760ppk), Dromara farmer £126 for 17kg (741ppk), Kilkeel farmer £125 for 17.4kg (718ppk), Mayobridge farmer £123 for 17.1kg (719ppk), Hilltown farmer £120 for 14.8kg (811ppk), Ballygowan farmer £120 for 14.6kg (822ppk), Kilkeel farmer £118 for 16.4kg (719ppk), Hilltown farmer £116 for 15.6kg (743ppk), Kilcoo farmer £115 for 15.4kg (746ppk), Hilltown farmer £114 for 14.9kg (765ppk), Dromara farmer £114 for 15kg (760ppk), Banbridge farmer £112 for 14.1kg (794ppk), Kilkeel farmer £110 for 13.4kg (821ppk), Leitrim farmer £110 for 13.6kg (809ppk), Kilcoo farmer £108 for 14.7kg (734ppk), Rathfriland farmer £96 for 12.6kg (762ppk), Rathfriland farmer £95 for 12.4kg (766ppk), Banbridge farmer £94 for 9.8kg (959ppk) and Mayobridge farmer £90 for 11.3kg (796ppk).
A large entry of cattle to Hilltown Mart on Saturday 23rd August saw fat cows sell to £2940, heifers to £2340 and bullocks to £2750.
Fat cows: Rostrevor farmer £2940 for 892kg (329ppk), Kilkeel farmer £2480 for 812kg (305ppk), Rostrevor farmer £2280 for 680kg (335ppk), Hilltown farmer £2190 for 786kg (278ppk), Mayobridge farmer £2190 for 710kg (308ppk), Banbridge farmer £2170 for 666kg (325ppk), Rostrevor farmer £2140 for 700kg (305ppk), Ballykinlar farmer £2130 for 664kg (321ppk), Mayobridge farmer £1880 for 696kg (270ppk), Burren farmer £1830 for 636kg (287ppk) and Burren farmer £1550 for 504kg (307ppk).
Cows and calves: Kilkeel farmer £3480, Hilltown farmer £3140, Kilcoo farmer £2840 and £2780, Kilkeel farmer £2700 and Banbridge farmer £2680.
Weanling bullocks: Rostrevor farmer £2400 for 528kg (454ppk) and £2310 for 482kg (479ppk), Newry farmer £2150 for 470kg (457ppk) and £2090 for 382kg (547ppk), Burren farmer £2080 for 482kg (341ppk), £2070 for 474kg (436ppk) and £2030 for 500kg (406ppk), Hilltown farmer £2010 for 404kg (497ppk), Rostrevor farmer £1940 for 390kg (497ppk), Dromore farmer £1860 for 396kg (469ppk), Newry farmer £1820 for 348kg (523ppk), Hilltown farmer £1720 for 310kg (555ppk), Dromore farmer £1700 for 364kg (467ppk), Hilltown farmer £1640 for 340kg (482ppk), Kilkeel farmer £1620 for 278kg (582ppk), Hilltown farmer £1600 for 2947kg (544ppk), Kilcoo farmer £1480 for 308kg (480ppk) and Hilltown farmer 31420 for 278kg (510ppk), £1400 for 272kg (514ppk) and £1240 for 252kg (492ppk).
Heifers: Hilltown farmer £2340 for 656kg (357ppk) and £2340 for 612kg (382ppk), Banbridge farmer £2330 for 574kg (406ppk), Cabra farmer £2320 for 606kg (382ppk) and £2280 for 570kg (400ppk), Cabra farmer £2260 for 594kg (380ppk), Annaclone farmer £2230 for 580kg (384ppk), Hilltown farmer £2220 for 558kg (397ppk) and £2210 for 566kg (390ppk), Cabra farmer £2200 for 556kg (395ppk), Castlewellan farmer £2200 for 534kg (412ppk), Hilltown farmer £2180 for 550kg (396ppk), Kilkeel farmer £2140 for 534kg (400ppk), Lisburn farmer £2110 for 486kg (434ppk) and £2110 for 476kg (443ppk), Castlewellan farmer £2090 for 494kg (423ppk) and £2080 for 476kg (437ppk), Hilltown farmer £2070 for 486kg (426ppk), Cabra farmer £2060 for 500kg (412ppk), Hilltown farmer £2040 for 502kg (406ppk), Hilltown farmer £2010 for 474kg (424ppk), Ballykinlar farmer £2000 for 458kg (436ppk), Whitecross farmer £1940 for 400kg (485ppk), £1890 for 462kg (409ppk) and £1870 for 440kg (425ppk), Ballyward farmer £1860 for 454kg (409ppk), Hilltown farmer £1800 for 438kg (411ppk), Burren farmer £1740 for 402kg (432ppk), Hilltown farmer £1740 for 434kg (401ppk), Kilcoo farmer £1650 for 412kg (400ppk), Burren farmer £1640 for 370kg (443ppk), £1600 for 372kg (430ppk) and £1590 for 376kg (423ppk) and Kilcoo farmer £1520 for 344kg (442ppk).
Bullocks: Banbridge farmer £2750 for 698kg (394ppk), £2720 for 652kg (417ppk) and £2640 for 608kg (434ppk), Annalong farmer £2620 for 732kg (358ppk) and £2600 for 650kg (400ppk), Banbridge farmer £2580 for 590kg (437ppk), Annalong farmer £2560 for 732kg (349ppk), Banbridge farmer £2560 for 634kg (404ppk), Annalong farmer £2470 for 640kg (385ppk), £2450 for 612kg (400ppk), £2420 for 602kg (402ppk) and £2400 for 598kg (401ppk), Banbridge farmer £2390 for 590kg (405ppk) and £2310 for 532kg (434ppk), Annalong farmer £2300 for 568kg (405ppk) and £2270 for 488kg (465ppk), Castlewellan farmer £2190 for 492kg (445ppk), Ballyward farmer £2180 for 486kg (448ppk), Castlewellan farmer £2140 for 506kg (423ppk), Annalong farmer £2090 for 486kg (430ppk), Castlewellan farmer £2090 for 498kg (419ppk), £2040 for 516kg (395ppk) and £2020 for 444kg (455ppk), Ballyward farmer £1980 for 482kg (411ppk), Kilkeel farmer £1790 for 416kg (430ppk), Kilcoo farmer £1760 for 428kg (411ppk), Kilkeel farmer £1750 for 436kg (401ppk), Whitecross farmer £1720 for 376kg (457ppk), Kilcoo farmer £1640 for 408kg (402ppk) and Kilcoo farmer £1600 for 394kg (406ppk).