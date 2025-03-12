Cows and calves selling to £2100 at Downpatrick Mart
Drop calves sold to £410 for a Charolais bull and £410 for a Belgian Blue heifer.
Leading prices are as follows
Bulls: Portaferry farmer Limousin 246kg £735, Holstein 230kg £640, Aberdeen Angus 230kg £620, Aberdeen Angus 196kg £620. Saintfield farmer Aberdeen Angus £144 £550. Portaferry farmer Holstein 194kg £500, Holstein 206kg £480. Saintfield farmer Aberdeen Angus 112kg £470, Aberdeen Angus 106kg £460. Portaferry farmer Friesian 218kg £450. Saintfield farmer Aberdeen Angus 104kg £440, Aberdeen Angus 92kg £420 and Newtownards farmer Charolais 72kg £410.
Heifers: Portaferry farmer Belgian Blue 156kg £520. Greyabbey farmer Belgian Blue 56kg £410, Belgian Blue 60kg £400. Portaferry farmer Aberdeen Angus 136kg £400. Greyabbey farmer Belgian Blue 58kg £400, Belgian Blue 56kg £350, Belgian Blue 62kg £350, Belgian Blue 60kg £330, Charolais 58kg £320. Ballywalter farmer Belgian Blue 54kg £310. Greyabbey farmer Belgian Blue 60kg £310. Saintfield farmer Simmental 114kg £300. Newtownards farmer Charolais 66kg £280. Greyabbey farmer Belgian Blue 54kg £280 and 54Kg £240.
Cattle sale Monday 10th March 2025 at Downpatrick Mart, on the night fat cows sold to £2260, bullocks to £2000 and heifers to £1800 per head.
Leading prices are as follows
Bullocks: Crossgar farmer Belgian Blue 518kg £2000. Downpatrick farmer Aberdeen Angus 644kg £1970. Crossgar farmer Aberdeen Angus 548kg £1900, Aberdeen Angus 572kg £1890. Downpatrick farmer Aberdeen Angus 610kg £1860, Aberdeen Angus 622kg £1850, Aberdeen Angus 584kg £1840. Crossgar farmer Aberdeen Angus 506kg £1810, Belgian Blue 490kg £1780. Downpatrick farmer Aberdeen Angus 532kg £1750 and Crossgar farmer Aberdeen Angus 492kg £1680.
Heifers: Crossgar farmer Aberdeen Angus 544kg £1800. Downpatrick farmer Hereford 566kg £1690. Crossgar farmer Belgian Blue 512kg £1580, Belgian Blue 466kg £1430. Saintfield farmer Limousin 428kg £1280. Downpatrick farmer Hereford 566kg £1690. Crossgar farmer Aberdeen Angus 466kg £1370, Aberdeen Angus 540kg £1510. Crossgar farmer Limousin 334kg £930.
Fat cows: Ballynahinch farmer Aberdeen Angus 814kg £2260.
Cows and calves: Seaforde farmer Limousin cow 32 months and Limousin calf 3 months £2100.