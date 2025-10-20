Cows and calves to £3750 at Hilltown Saleyard
Fat ewes: Markethill farmer £208, Dromara farmer £203, Hilltown farmer £184, Cabra farmer £170, Dromara farmer £166, Cabra farmer £162, Ballynahinch farmer £160, Markethill farmer £156, Hilltown farmer £155, Hilltown farmer £149, Rathfriland farmer £147 and £146 and Kilcoo farmer £137.
Fat lambs: Cabra farmer £155 for 28.5kg (544ppk), Dromara farmer £137 for 24kg (571ppk), Dromore farmer £136 for 24.5kg (555ppk), Hilltown farmer £131 for 22.7kg (577ppk), Ardglass farmer £131 for 22.8kg (574ppk), Rathfriland farmer £130 for 23kg (563ppk), Belleek farmer £130 for 21.3kg (610ppk) and Cabra farmer £127 for 21.8kg (582ppk),
Store lambs: Katesbridge farmer £134 for 18kg (744ppk), Cabra farmer £127 for 17.7kg (717ppk), Hilltown farmer £126 for 19.7kg (640ppk), Mayobridge farmer £121 for 17kg (712ppk), Hilltown farmer £120 for 16.4kg (731ppk) and £118 for 16kg (737ppk), Hilltown farmer £118 for 16.3kg (724ppk) and £117 for 16.3kg (717ppk), Rostrevor farmer £116 for 13.4kg (865ppk), Mayobridge farmer £116 for 15.3kg (758ppk), Mayobridge farmer £115 for 15.5kg (742ppk), Hilltown farmer £113 for 15.7kg (719ppk), Downpatrick farmer £112 for 14kg (800ppk), Rostrevor farmer £106 for 15kg (707ppk), Mayobridge farmer 106 for 14.5kg (731ppk), Rathfriland farmer £98 for 11.8kg (830ppk), Hilltown farmer £94 for 13kg (723ppk) and Downpatrick farmer £90 for 11kg (818ppk),
A large entry of cattle to Hilltown Mart on Saturday 18th October saw fat cows sell to £2730, heifers to £2890 and bullocks to £2740.
Fat cows: Rostrevor farmer £2730 for 750kg (364ppk), Newry farmer £2670 for 762kg (350ppk), Ballynahinch farmer £2600 for 776kg (335ppk), Annalong farmer £2590 for 778kg (333ppk), Castlewellan farmer £2550 for 772kg (330ppk), Ballynahinch farmer £2230 for 604kg (369ppk) and £2210 for 606kg (365ppk) and Kilkeel farmer £2060 for 684kg (301ppk).
Cows and calves: Attical farmer £3750 and £2280.
Weanling heifers: Rostrevor farmer £1860 for 366kg (508ppk) and £1750 for 330kg (530ppk), Hilltown farmer £1700 for 354kg (480ppk) and £1490 for 338kg (441ppk), Cabra farmer £1410 for 250kg (564ppk), Kilkeel farmer £1370 for 306kg (447ppk), Kilcoo farmer £1260 for 294kg (428ppk), Kilkeel farmer £1260 for 288kg (437ppk) and Cabra farmer £1190 for 238kg (500ppk), £1190 for 228kg (522ppk) and £1130 for 212kg (533ppk).
Weanling bullocks: Castlewellan farmer £2540 for 650kg (390ppk), Newcastle farmer £1980 for 422kg (469ppk), £1860 for 364kg (511ppk), £1860 for 324kg (574ppk) and £1840 for 318kg (578ppk), Kilkeel farmer £1790 for 382kg (468ppk), Banbridge farmer £1750 for 310kg (564ppk), Kilkeel farmer £1650 for 346kg (477ppk), Ballynahinch farmer £1600 for 298kg (537ppk), Hilltown farmer £1510 for 254kg (594ppk), Cabra farmer £1500 for 282kg (532ppk), Ballynahinch farmer £1480 for 266kg (556ppk) and £1410 for 290kg (486ppk) and Hilltown farmer £1210 for 216kg (560ppk).
Heifers: Warrenpoint farmer £2890 for 726kg (398ppk), Rostrevor farmer £2600 for 658kg (395ppk), Rathfriland farmer £2490 for 518kg (480ppk), Rostrevor farmer £2400 for 598kg (401ppk), Rathfriland farmer £2300 for 582kg (395ppk), Castlewellan farmer £2190 for 506kg (433ppk), Katesbridge farmer £2070 for 438kg (473ppk), Cabra farmer £2050 for 518kg (396ppk), Castlewellan farmer £2030 for 516kg (393ppk), Castlewellan farmer £2000 for 480kg (417ppk), Katesbridge farmer £2000 for 498kg (402ppk), £1980 for 466kg (425ppk), £1970 for 460kg (428ppk) and £1910 for 468kg (408ppk), Ballymartin farmer £1890 for 436kg (433ppk) and £1880 for 420kg (447ppk), Castlewellan farmer £1880 for 430kg (437ppk), Katesbridge farmer £1840 for 444kg (414ppk) and £1830 for 422kg (433ppk), Kilkeel farmer £1820 for 436kg (417ppk), Ballymartin farmer £1800 for 434kg (415ppk), Mayobridge farmer £1800 for 406kg (443oppk), Castlewellan farmer £1800 for 388kg (464ppk), Ballymartin farmer £1790 for 416kg (430ppk), Katesbridge farmer £1790 for 400kg (447ppk), Cabra farmer £1740 for 390kg (446ppk), Castlewellan farmer £1740 for 382kg (455ppk), Cabra farmer £1710 for 406kg (421ppk), Mayobridge farmer £1700 for 366kg (464ppk), Castlewellan farmer £1700 for 394kg (431ppk), Mayobridge farmer £1580 for 380kg (416ppk) and Ballymartin farmer £1560 for 378kg (413ppk).
Bullocks: Rathfriland farmer £2740 for 658kg (416ppk), £2730 for 690kg (395ppk), £2600 for 662kg (393ppk), £2560 for 648kg (395ppk) and £2550 for 712kg (358ppk), Cabra farmer £2550 for 616kg (414ppk), Rathfriland farmer £2520 for 632kg (399ppk), Rathfriland farmer £2520 for 604kg (417ppk) and £2510 for 588kg (427ppk), Kilcoo farmer £2480 for 610kg (406ppk), Rathfriland farmer £2450 for 564kg (434ppk), Cabra farmer £2420 for 564kg (429ppk), Mayobridge farmer £2400 for 544kg (441ppk), Kilkeel farmer £2390 for 594kg (402ppk), Kilcoo farmer £2310 for 540kg (428ppk), Rathfriland farmer £2290 for 540kg (424ppk) and £2280 for 520kg (438ppk), Cabra farmer £2250 for 538kg (418ppk), Rathfriland farmer £2240 for 516kg (434ppk), Kilcoo farmer £2210 for 514kg (430ppk), Rathfriland farmer £2210 for 494kg (447ppk), Kilcoo farmer £2190 for 528kg (415ppk), Mayobridge farmer £2120 for 504kg (421ppk), Mayobridge farmer £2100 for 522kg (402ppk), Hilltown farmer £2100 for 498kg (422ppk), Cabra farmer £2070 for 480kg (431ppk), Mayobridge farmer £2030 for 504kg (403ppk), Rathfriland farmer £2020 for 440kg (459ppk) and Kilcoo farmer £2000 for 446kg (448ppk).