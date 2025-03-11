Cows and heifers selling to up to £2210 at Markethill Mart
Cow/heifers sold up to £351 for 630k at £2210 for a Lurgan producer followed by £321 for 766k at £2460 from a Cullyhanna farmer.
Heavy cows sold steadily from £240 to £318 600k at £1920 from a Lurgan farmer and up to £2240 for 776k at £289 from a Glenavy farmer.
Fleshed Friesian cows sold readily from £240 to £267 for 674k at £1800 from an Armagh farmer followed by £251 for 736k at £1850 from a Kilkeel producer.
Top price £2050 for 830k at £246 from a Kilkeel farmer.
Second quality Friesians sold from £180 to £230 and the plainest black and white cows sold readily from £150 to £175 per 100 kilos.
Cull cows
Lurgan farmer 630k £2210 £351.00; Cullyhanna farmer 766k £2460 £321.00; Lurgan farmer 604k £1920 £318.00; Poyntzpass farmer 612k £1870 £306.00; Lurgan farmer 648k £1970 £304.00; Lurgan farmer 668k £1980 £296.00; Armagh farmer 710k £2100 £296.00; Lurgan farmer 622k £1810 £291.00; Lurgan farmer 660k £1920 £291.00 and Glenavy farmer 776k £2240 £289.
Friesian cull cows
Armagh farmer 674k £1800 £267.00; Kilkeel farmer 736k £1850 £251.00; Armagh farmer 628k £1570 £2250.00; Kilkeel farmer 834k £2050 £246.00; Richhill farmer 770k £1890 £246.00; Kilkeel farmer 648k £1580 £244.00; Markethill farmer 728k £1770 £243.00; Tassagh farmer 790k £1900 £241.00 and Mountnorris farmer 778k £1870 £240.
Calves
The 200 calves sold in another very firm trade with bull calves selling up to £615 for a six week old Aberdeen Angus for a Craigavon farmer followed by £590 for a Limousin.
All good quality bulls sold steadily from £420 to £560.
Second quality bulls from £280 to £380 each.
Heifer calves reached £600 for a four week old Charolais followed by £460 for a seven week old Limousin.
All good quality heifer calves from £340 to £440 each.
Second quality from £220 to £300.
Young Friesian bull calves under two months sold to £255 for a three week old Friesian several more sold from £160 to £250 each.
Bull calves
Aberdeen Angus £615; Limousin £590; Aberdeen Angus £570; Aberdeen Angus £565; Limousin £560; Aberdeen Angus £550; Charolais £550; Aberdeen Angus £530; Charolais £510 and Belgian Blue £510.
Heifer calves
Charolais £600; Limousin £460; Belgian Blue £440; Belgian Blue £430; Charolais £420; Belgian Blue £400; Aberdeen Angus £400 and Belgian Blue £390.
Friesian bull calves
Friesian £255; Friesian £250; Friesian £240; Friesian £225; Friesian £220; Friesian £210; Friesian £200 and Friesian £200.