Cracker sale of cattle at Draperstown Mart, bullocks selling to £2760
Heifers making £2520/470kg (536ppk) and weanlings topping 503ppk.
Bullocks
E McCrory £2760/720kg (383ppk) S McAtamney £2700/510kg (529ppk) £2510/480kg (522ppk) £2480/520kg (476ppk) A McGrogan £2520/710kg (354ppk) O Miskelly £2480/590kg (420ppk) £2470/490kg (504ppk) M Cahoon £2480/580kg (427ppk) £2390/580kg (412ppk) £2260/470kg (480ppk) £2120/470kg (451ppk) £2120/440kg (481ppk) £1990/380kg (523ppk) J McKenna £2470/490kg (504ppk) £2330/610kg (382ppk) £2200/430kg (511ppk) £2200/500kg (440ppk) £1990/420kg (473ppk) J Lyttle £2380/650kg (366ppk) £2260/570kg (396ppk) £2020/570kg (354ppk) £2000/560kg (357ppk) M O'Neill £2260/600kg (376ppk) I Bruce £2220/510kg (435ppk) £2180/500kg (436ppk) £2140/480kg (445ppk) £2070/510kg (405ppk) £2050/530kg (386ppk) £2030/440kg (461ppk) £2030/460kg (441ppk) £2000/450kg (444ppk) and S Trainor £2160/480kg (450ppk) £2000/500kg (400ppk).
Heifers
S Trainor £2520/470kg (536ppk) P O'Neill £2390/590kg (405ppk) E McCrory £2350/550kg (427ppk) £2340/620kg (377ppk) £1910/540kg (353ppk) P Miller £2270/480kg (472ppk) M O'Neill £2260/600kg (376ppk) £2200/620kg (354ppk) £2100/560kg (375ppk) A Fleming £2200/550kg (400ppk) £2110/500kg (422ppk) £2020/500kg (404ppk) P Murray £2180/560kg (389ppk) J McKenna £2170/530kg (409ppk) £2100/520kg (403ppk) £2020/560kg (360ppk) £1800/400kg (450ppk) S Devine £2100/590kg (355ppk) L Devine £2080/610kg (341ppk) £1900/550kg (345ppk) W Phillips £1850/520kg (355ppk) R Sterritt £1830/540kg (338ppk) £1800/530kg (339ppk) £1800/480kg (375ppk) S Trainor £1820/420kg (433ppk) £1770/370kg (478ppk) and L Keenan £1810/470kg (385ppk).
Weanlings
S McLean £2400/500kg (480ppk) £2030/440kg (461ppk) £1980/410kg (482ppk) M McShane £2250/460kg (489ppk) £2170/530kg (409ppk) £2040/450kg (453ppk) £2000/450kg (444ppk) T Wilson £1790/360kg (497ppk) £1600/360kg (444ppk) £1510/310kg (487ppk) K Black £1730/370kg (467ppk) £1680/420kg (400ppk) £1660/430kg (386ppk) £1600/350kg (457ppk) £1450/380kg (381ppk) S Stewart £1660/400kg (415ppk) £1640/470kg (348ppk) £1600/410kg (390ppk) £1590/420kg (378ppk) £1590/460kg (345ppk) £1580/440kg (359ppk) £1550/400kg (387ppk) £1520/440kg (345ppk) £1490/450kg (331ppk) £1410/370kg (381ppk) and D Murray £1410/280kg (503ppk) £1340/270kg (496ppk).
Fat cows
C McIlwaine £2921.60/880kg (332ppk) J O'Connor £2787.40/770kg (362ppk) T Kelly £2482/730kg (340ppk) £2365.20/730kg (324ppk) S Logue £2376/880kg (270ppk) T Beattie £2280/750kg (304ppk) £2269.20/620kg (366ppk) P Bradley £2249.60/740kg (304ppk) S Trainor £2212/790kg (280ppk) £1918.20/690kg (278ppk) L Devine £2125.20/690kg (308ppk) W Campbell £2109/570kg (370ppk) K Black £2085.60/790kg (264ppk) S McLean £2083.20/620kg (336ppk) K McMullin £1953/630kg (310ppk) V Kennedy £1880/500kg (376ppk) T Shields £1868.80/640kg (292ppk) and T Kelly £1781.80/590kg (302ppk).
Bulls
M Conway £3704.40/980kg (378ppk) M Cahoon £3298/970kg (340ppk) L Keenan £2822/830kg (340ppk) A Rainey £2619.60/740kg (354ppk) £2296.80/660kg and R Lyle £2090/600kg (348ppk) £1940/590kg (328ppk) £1920/570kg (336ppk) £1890/560kg (337ppk) £1880/520kg (361ppk).