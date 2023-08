Beef cows sold to 251p for a Charolais 580kg at £1455, Friesian cows to 156p for 730kg at £1138, beef bullocks to 292p for 650kg at £1898 and to a top per head of £2371 for 930kgs.

Beef heifers to 272p for 600kg at £1632 and Friesian bullocks to 222p for 620kg at £1376.

Beef cows

Ballymena Livestock Mart

C Gormley, Claudy Charolais 580kg £1455 (251), I Rea, Crumlin Charolais 820kg £1861 (227), M Coyle, Pomeroy Charolais 810kg £1838 (227), J McKeever, Ahoghill Parthenais 640kg £1440 (225), D Kane, Cushendall Aberdeen Angus 650kg £1423 (219), J McKeever, Ahoghill Parthenais 760kg £1649 (217), 670kg £1453 (217), C Gormley, Claudy Simmental 540kg £1166 (216), M Coyle, Pomeroy Blonde d'Aquitaine 630kg £1341 (213), I Gibson, Broughshane Stabiliser 760kg £1603 (211), M Stewart, Coleraine Limousin 730kg £1533 (210), M Coyle, Pomeroy Limousin 610kg £1268 (208), J Scullin, Toomebridge Limousin 640kg £1324 (207), W J Shaw, Cloughmills Limousin 650kg £1339 (206) and I Gibson, Broughshane Aberdeen Angus 680kg £1400 (206).

Friesian cows

D Mullan, Coagh 730kg £1138 (156), T McKillop, Glenarm 760kg £1178 (155), R Cupples, Broughshane 700kg £1085 (155), J Hamilton, Broughshane 650kg £981 (151), local farmer 680kg £1006 (148), M McAllister, Glenavy 620kg £892 (144), Jacksons, Ballynure 670kg £944 (141), N Alexander, Gracehill 730kg £1007 (138) and D McMullan, Coagh 670kg £924 (138).

Beef bullocks

Top per kilo

M Coyle, Pomeroy Limousin 650kg £1898 (292), G Kernohan, Randalstown Limousin 650kg £1885 (290), G Murdock, Broughshane Limousin 570kg £1635 (287), M Rafferty, Cookstown Charolais 820kg £2353 (287), M Coyle, Pomeroy Limousin 670kg £1922 (287), G Murdock, Broughshane Limousin 560kg £1596 (285), J Dougan, Ahoghill Limousin 710kg £2023 (285), M Farr, Ballinderry Charolais 750kg £2115 (282), M Coyle, Pomeroy Limousin 680kg £1917 (282), H Wilson, Dromore Limousin 660kg £1854 (281), M Farr, Ballinderry Charolais 730kg £2044 (280), M Coyle, Pomeroy Limousin 650kg £1820 (280), G Murdock, Broughshane 590kg £1646 (279), 640kg £1779 (278) and R Magee, Lisburn Limousin 650kg £1807 (278).

Top per head

M Rafferty, Cookstown Charolais 930kg £2371, 820kg £2353, J Kearney, Upperlands Charolais 840kg £2192, local farmer Limousin 820kg £2189, M Farr, Ballinderry Limousin 810kg £2187, Draynes Farm, Lisburn Aberdeen Angus 970kg £2182, J Kearney, Upperlands Charolais 790kg £2117, M Farr, Ballinderry Charolais 750kg £2115, Charolais 780kg £2106, K McKay, Cushendun Charolais 790kg £2085, M Coyle, Pomeroy Limousin 780kg £2067, Charolais 780kg £2067, K McKay, Cushendun Charolais 800kg £2064, J Kearney, Upperlands Charolais 760kg £2059, M Rafferty, Cookstown Charolais 780kg £2059 and J Kearney, Upperlands Charolais 770kg £2055.

Beef heifers

A Ross, Newtownards Limousin 600kg £1632 (272), J Scullin, Toomebridge Charolais 660kg £1782 (270), A Ross, Newtownards Charolais 670kg £1795 (268), 690kg £1849 (268), 640kg £1702 (266), Limousin 600kg £1584 (264), Charolais 630kg £1663 (264), Simmental 700kg £1841 (263), Limousin 620kg £1618 (261), 590kg £1534 (260), Charolais 650kg £1690 (260), W J Shaw, Cloughmills Limousin 650kg £1683 (259), A Ross, Newtownards Limousin 670kg £1735 (259) and I Graham, Ballyclare Charolais 660kg £1663 (252).

Friesian bullocks

Rosedernott Farm, Cloughmills 620kg £1376 (222) 570kg £1231 (216) 480kg £1017 (212) 570kg £1202 (211) 540kg £1139 (211) M McAllister, Crumlin 620kg £1209 (195) and RH and HA Skanks 530kg £1017 (192).

Friday 18th August 2023: Dairy cows - Dairy cattle sold to £2000 received by David Wilson, Ballycraigy.

D Wilson, Newtownabbey Holstein £2000, W G Johnston, Ligoniel Holstein £1850, W G Johnston, Ligoniel Holstein £1850, J McCann, Lurgan Shorthorn £1680, local farmer Friesian £1650 and R McCluggage, Larne Friesian £1520.

Suckler cows

A good entry of suckler stock sold to £2200 for an in calf Saler heifer.

D McClements, Portaferry Saler £2200, £2180, £1980 x 2, £1920, A and M and V Armstrong, Straid Charolais and bull calf £1750, R Hamill, Carnlough Aberdeen Angus and bull calf £1600, R Hamill, Carnlough Aberdeen Angus and bull calf £1580, A Stewart, Ballymena Limousin and bull calf £1580, A Stewart, Ballymena Charolais and heifer calf £1550, D McClements, Portaferry Saler £1520, £1500 and R Hamill, Carnlough Aberdeen Angus and bull calf £1500.

Bulls

Breeding bulls sold to £3100 for an Aberdeen Angus.

L Campbell, Carrickfergus Aberdeen Angus £3100, R H Sinnamon, Pomeroy Aberdeen Angus £2500, L Campbell, Carrickfergus Shorthorn beef £2500 and R H Sinnamon, Pomeroy Aberdeen Angus £2400.

Calves

234 lots in the calf ring sold to £745 for a two month old Charolais bull.

Heifer calves sold to £550 for a month old Belgian Blue.

Bulls

Whites Livestock, Maghera Charolais £745, A Dunn, Carrickfergus Saler £675, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £670, H McCormick, Larne Aberdeen Angus £625, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £600, W Berry, Tynan Charolais £590, R Adams, Ballymena Charolais £570, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £550, S Hall, Newtownabbey Belgian Blue £545, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £530, £525, A Thompson, Strabane Belgian Blue £500 x 2, A Dunn, Carrickfergus Limousin £490 and A Thompson, Strabane Belgian Blue £490, £485.

Heifers

S Hall, Newtownabbey Belgian Blue £550, R Adams, Ballymena Charolais £535, B Devlin, Randalstown Belgian Blue £490, J Scroggie, Armagh Belgian Blue £490, B Devlin, Randalstown Belgian Blue £475, S Hall, Newtownabbey Belgian Blue £460, A Dunn, Carrickfergus Saler £455, Whites Livestock, Maghera Aberdeen Angus £420, B Devlin, Randalstown Belgian Blue £410, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £410, D Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £405, Whites Livestock, Maghera Charolais £405, P Tinsley, Dromore Belgian Blue £400 and A Dunn, Carrickfergus Saler £400.

Holstein/Friesian bulls

P Tinsley, Dromore Friesian £235 x 2, £230, T Herbison, Randalstown Friesian £220, R J Gage, Clough Friesian £155 x 5, D and J Allen, Richill Holstein £150 x 2 and R Crawford, Glarryford Friesian £130 x 4.

Weanlings

An entry of 160 weanlings resulted in a sharper trade.

Bullocks sold to £1050 over for a Charolais 500kg at 1550 presented by M and A Guy, Limavady.

Heifers sold to £780 over for a Limousin 380kg at £1160 offered by S Hall, Monkstown.

Bullocks

0kg to 300kg

S Taylor, Belfast Charolais £1005 (346) Charolais 290kg £1000 (344) Charolais 300kg £990 (330) O Crawford, Limousin 270kg £765 (283) W Wylie, Kells Abondance 300kg £690 (230) T and B Gibson, Broughshane Abondance 260kg £560 (215) and S Hughes, Clough Charolais 240kg £515 (214).

301kg to 350kg

S Taylor, Belfast Charolais 330kg £1100 (333) T McMaster, Whitehead Limousin 320kg £990 (309) R Gingles, Larne Limousin 340kg £990 (291) O Crawford, Newtownabbey Limousin 350kg £1000 (285) Charolais 330kg £920 (278) Limousin 340kg £890 (216) R McKay, Limousin 320kg £810 (253) W Wylie, Kells Abondance 310kg £745 (240) and O Crawford, Limousin 340kg £780 (229).

350kg and over

M and A Guy, Limavady Charolais 470kg £1510 (321) T McMaster, Limousin 480kg £1500 (312) M and A Guy, Charolais 500kg £1550 (310) O Crawford, Limousin 420kg £1300 (309) J Forsythe, Islandmagee Limousin 370kg £1130 (305) T McMaster, Charolais 370kg £1120 (302) J Forsythe, Limousin 370kg £1110 (300) M and A Guy, Limousin 430kg £1290 (300) Limousin 440kg £1290 (293) J Forsythe, Limousin 410kg £1200 (292) S McAlister, Charolais 370kg £1080 (291) Whites Livestock, Charolais 410kg £1190 (290) J Forsythe, Limousin 390kg £1130 (289) and R Gingles, Larne Limousin 370kg £1070 (289).

Heifers

0kg to 300kg

D Hall, Limousin 270kg £850 (314) A Dunn, Carrickfergus Limousin 250kg £675 (270) and D Lyttle, Kells Saler 270kg £580 (214) Saler 290kg £550 (189).

301kg to 350kg

R McKay, Ballymoney Limousin 350kg £1120 (320) S Hall, Monkstown Limousin 330kg £1010 (306) Limousin 340kg £1030 (302) Limousin 340kg £1030 (302) Limousin 350kg £1060 (302) B McAllister, Glenarm Limousin 340kg £1020 (300) Limousin 330kg £990 (300) S Taylor, Belfast Charolais 330kg £990 (300) S Hall, Monkstown Limousin 340kg £1000 (294) and B McAllister, Glenarm Limousin 310kg £910 (293).

351kg and over

S Hall, Monkstown Limousin 370kg £1130 (305) B McAllister, Glenarm Limousin 380kg £1160 (305) Limousin 390kg £1140 (292) R McKay, Ballymoney Limousin 380kg £1090 (286) S Hall, Monkstown Limousin 370kg £1030 (278) B McAllister, Glenarm Limousin 390kg £1065 (273) H McCormick, Larne Belgian Blue 530kg £1370 (258) S Hall, Belgian Blue 360kg £920 (255) R McKay, Limousin 380kg £960 (252) and N and J McKee, Cairncastle Limousin 360kg £900 (250) Limousin 390kg £970 (248).

Monday 21st August 2023: A good entry of 3760 sheep which included the annual Cargan sale, on Monday evening seen a super trade with breeding sheep topping at £300 for 12 Cheviots, ewe lambs to £142 for 10 Suffolks and store lambs to £96 for 55 Texels.

Breeding ewes

R J Anderson, Cullybackey 11 Mule £195, 12 Mule £192, 12 Mule £190, 12 Mule £190, local farmer 9 Texel £182, R Anderson, Cullybackey 10 Mile £182, local farmer 10 Texel £180, 6 Texel £180, 6 Texel £178, 9 Suffolk £178, 7 Suffolk £165 and J Anderson, Bushmills 5 Texel £152.

Hoggets

L Devlin, Armoy 12 Cheviot £300, M McGuigan, Pomeroy 10 Cheviot £285, 9 Cheviot £255, 10 Cheviot £250, L Devlin, Armoy 12 Cheviot £240, 12 Cheviot £235, L McMullan, Loughiel 7 Suffolk £222, M McGuigan, Pomeroy 10 Cheviot £220, L Devlin, Armoy 12 Cheviot £220 x 2, L McMullan, Loughiel 8 Texel £215, L Devlin, Armoy 12 Cheviot £210, M McGuigan, Pomeroy 10 Crossbred £205, J Anderson, Bushmills 9 Suffolk £200, M McGuigan, Pomeroy 10 Crossbred £200 and L Devlin, Armoy 10 Cheviot £200.

Ewe lambs

J McLaughlin, Carnlough 10 Suffolk £142, D McIlwaine, Glenwherry 4 Texel £128, J McLaughlin, Carnlough 12 Suffolk £128, 10 Suffolk £128, 14 Suffolk £122, 10 Suffolk £122, D O’Boyle, Glenariffe 12 Mule £122, J McLaughlin, Carnlough 10 Suffolk £120, 11 Suffolk £115, S Gallagher, Newtowncrommelin 10 Crossbred £115, J McQuillan, Martinstown 6 Blackface £112, G McFertridge, Glenarm 5 Dorset £110, V McErlaine, Armoy 11 Suffolk £110, N Donnelly, Rathkenny 3 Texel £110 and B McLoughlin, Glenariffe 8 Crossbred £110.

Store lambs

E Kerr, Newtowncrommelin 55 Texel £96, J A O’Loan, Martinstown 40 Texel £96, G Gillan, Glenarm 55 Texel £92.50, E Cafolla, Dundrod 2 Hampshire £92, J and S Bailey, Ballycastle 41 Texel £91.50, J Kearney, Glenravel 33 Crossbred £90.50, J and S Bailey, Ballycastle 40 Texel £89.50, T J Gordon, Ballyclare 3 Texel £89.50, J Kearney, Glenravel 18 Crossbred £89.50, G McConnell, Glenarm 8 Suffolk £89, K Kidd, Broughshane 25 Texel £88, S Gallagher, Newtowncrommelin 17 Crossbred £87.50, J K Currie, Ballymena 24 Texel £87, A and J McCann, Cargan 51 Texel £87, M McDonnell, Glenravel 25 Mule £86, N Donnelly, Rathkenny 10 Texel £86, M Cunning, Glarryford 12 Texel £86, K Kidd, Broughshane 35 Texel £85.50, Blaney and Delargy, Cushendall 25 Dorset £85.50, T S McAuley, Larne 7 Dorset £84, J Kirkpatrick, Larne 14 Texel £84, W McCann, Cargan 12 Texel £84, P McKavanagh, Crumlin 23 Suffolk £83.50, C McCammond, Larne 30 Texel £82.50, G McConnell, Glenarm 2 Blue £82.50 and P Dowds, Glarryford 10 Texel £82.

Tuesday 22nd August 2023: Store prices: A smaller entry of 120 store cattle met a steady trade.

Bullocks sold to £1050 over for a 740kg Limousin at £1790 sold by A and B Hunter, Antrim. Heifers sold to £980 over for a Charolais 500kg at £1480 presented by W Weatherup, Killinchy.

Heifers

Up to 500kg

W A Weatherup, Comber Charolais 500kg £1480 (296), S Kane, Doagh Charolais 380kg £1090 (286), S Wright, Carnlough Limousin 400kg £1140 (285), S Crawford, Randalstown Aberdeen Angus 410kg £1150 (280), S Wright, Carnlough Limousin 390kg £1080 (276), Blonde d'Aquitaine 400kg £1090 (272), S Kane, Doagh Charolais 380kg £1010 (265), I McKay, Dervock Aberdeen Angus 440kg £1140 (259), W A Weatherup, Comber Limousin 440kg £1140 (259), S Kane, Doagh Charolais 410kg £1050 (256), D Morrow, Glenarm Simmental 500kg £1280 (256), W A Weatherup, Comber Limousin 440kg £1120 (254) and S Crawford, Randalstown Belgian Blue 460kg £1170 (254), 440kg £1110 (252).

Over 500kg

W A Weatherup, Comber Charolais 510kg £1420 (278), Limousin 510kg £1410 (276), Simmental 530kg £1430 (269), Limousin 550kg £1480 (269), Charolais 520kg £1360 (261), Limousin 600kg £1520 (253), S Wright, Carnlough Simmental 510kg £1255 (246), W A Weatherup, Comber Limousin 610kg £1500 (245), Charolais 530kg £1280 (241), Belgian Blue 540kg £1290 (238), Shorthorn beef 510kg £1190 (233), Limousin 560kg £1250 (223) and I McKay, Dervock Aberdeen Angus 560kg £1240 (221), 580kg £1280 (220).

Bullocks

Up to 500kg

S Wright, Carnlough Limousin 350kg £1140 (325), S Hunter, Bushmills Charolais 460kg £1460 (317), 470kg £1490 (317), I McKay, Dervock Aberdeen Angus 420kg £1160 (276), 430kg £1180 (274), S Hunter, Bushmills Charolais 480kg £1310 (272), K D Reid, Lurgan Limousin 440kg £1185 (269), S J C Woodburn, Ballyclare Aberdeen Angus 450kg £1210 (268), K D Reid, Lurgan Charolais 430kg £1130 (262), S J C Woodburn, Ballyclare Hereford 400kg £1040 (260), A McCullen, Newtownabbey Belgian Blue 490kg £1270 (259), I McKay, Dervock Aberdeen Angus 490kg £1250 (255), A McCullen, Newtownabbey Belgian Blue 440kg £1110 (252), D Kane, Cushendall Limousin 460kg £1160 (252) and S J C Woodburn, Ballyclare Belgian Blue 380kg £950 (250), Hereford 400kg £1000 (250).

Over 500kg

S Hunter, Bushmills Charolais 520kg £1620 (311), 530kg £1630 (307), D Kane, Cushendall Charolais 530kg £1475 (278), J Stewart, Templepatrick Belgian Blue 600kg £1620 (270), K and M Gawn, Kells Aberdeen Angus 620kg £1580 (254), I McKay, Dervock Aberdeen Angus 520kg £1320 (253), 510kg £1290 (252, J Stewart, Templepatrick Belgian Blue 570kg £1440 (252), A and B Hunter, Antrim Charolais 690kg £1730 (250) and K and M Gawn, Kells Aberdeen Angus 540kg £1350 (250).

Mule ewe lamb sale 2023: The annual show and sale of mule ewe lambs at Ballymena mart saw a 96% clearance returning an average of £112.61 for 2570 sold, down £1.40 on 2022.

The top price of £400 was paid for a show lamb presented by S O’Kane followed by £255 per head for a pen of 10 offered by E Loughran for his first prized pen purchased by the judge W Byers.

Leading sale prices and prizewinning positions: S O’Kane 1 at £400, E Loughran 10 at £255 (1st ), 12 at £180, M Kelly 10 at £175 (2nd ), R Loughery 10 at £172, JR Loughery 10 at £170, S Kerr 10 at £168, J Loughery 10 at £168, J Mills 10 at £165 (3rd ), 12 at £162, R Workman 10 at £160, E Loughran 12 at £160, JR Loughery 10 at £160, J Loughery 10 at £158, R Workman 12 at £155, JR Loughery 15 at £155, M Kelly 12 at £152 and W Adams 14 at £152, S Kerr 15 at £150.

Leading averages: M Kelly 159 average £132.22, S Kerr 107 average £128.76, E Loughran 221 average £126.65, R Workman 154 average £122.36 and J Mills 183 average £122.08.

Wednesday 23rd August 2023: An entry of 2913 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a lesser trade.

Fat lambs sold to 497p for a pen of Texels 21.5kg at £107 presented by E Brennan, Islandmagee and to a top per head of £135 for a pair of heavy Dutch Spotted 29kg.

Fat ewes sold to £188.

Fat Lambs (2155)

Top per Kg

E Brennan, Islandmagee 1 Texel 21.5kg £107 (497), J Boyd, Doagh 4 Texel 23kg £114 (495), L Kirk, Clough 18 Texel 23kg £113 (491), C McKee, Broughshane 5 Texel 23kg £113 (491), R Quee, Ballycarry 7 Texel 23kg £112.50 (489), R Reid, Crumlin 1 Rouge 26.5kg £129 (486), C McKee, Broughshane 6 Bor 23.5kg £114 (485), I Dodds, Glenwherry 40 Texel 22kg £106.50 (484), B and A McCammon, Magheramorne 20 Texel 24kg £116 (483), N McNeill, Cushendun 7 Suffolk 23kg £111 (482), W Houston, Moorfields 23 Texel 22kg £106 (481), J McIlrath, Glarryford 14 Texel 21kg £101 (481), A Gardener, Magheramorne 4 Texel 23.5kg £113 (480), C McAlister, Broughshane 9 Texel 22.5kg £108 (480), W Craig, Larne 12 Texel 22.5kg £108 (480), R J Mawhinney, Portaferry 31 Texel 20kg £96 (480), D Strange, Ballyclare 14 Texel 21.5kg £103 (479), J H Craig, Carnlough 18 Texel 23.5kg £112.50 (478), R and M Kidd, Aughafatten 15 Lleyn 23kg £110 (478), J Gibson, Bangor 4 Suffolk 23kg £110 (478), G Scullin, Toomebridge 32 Texel 23kg £110 (478), N Brown, Ballycastle 14 Texel 23kg £110 (478) and S McCracken, Randalstown 40 Texel 23kg £110 (478).

Top per head

J Fulton, Glarryford 2 Dutch Spotted 29kg £135, R Reid, Crumlin 1 Rouge 26.5kg £129, W A Thompson, Whitehead 1 Texel 26.5kg £122, R Quee, Ballycarry 1 Texel 27kg £120, E Brennan, Islandmagee 1 Texel 25kg £119, J K Adams, Broughshane 15 Texel 25kg £118, D J Jones, Nutts Corner 2 Texel 25kg £118, B and A McCammon, Magheramorne 20 Texel 24kg £116, M and R Simpson, Broughshane 24 Texel 24.5kg £115, J Boyd, Doagh 11 Texel 24.5kg £114.50, W J Penney, Larne 7 Texel 24.5kg £114, C McKee, Broughshane 6 Bor 23.5kg £114, J Boyd, Doagh 4 Texel 23kg £114, L Kirk, Clough 18 Texel 23kg £113, C McKee, Broughshane 5 Texel 23kg £113, J Saunderson, Glenwherry 18 Crossbred 24.5kg £113, D Waide, Cloughmills 11 Texel 25kg £113 and A Gardener, Magheramorne 4 Texel 23.5kg £113.

Fat ewes (758)

First quality

Suffolk - £130-£178

Texel - £140-£188

Crossbred - £90-£118