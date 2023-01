Beef cows sold to 274p for a Charolais 770kg at £2059.

Beef bullocks to 315p 540kg at £1701 and to a top per head of £2726 for 940kg and Friesian bullocks to 224p 650kg at £1456.

Beef cows

Ballymena Livestock Mart

S Smyth, Newtownstewart Charolais 770kg £2109 (274) JF Savage and Partners, Limousin 800kg £2168 (271) S Smyth, Charolais 910kg £2402 (264) D Grimes, Limousin 820kg £2148 (262) F McKendry, Broughshane Abondance 640kg £1644 (257) J Knox, Broughshane Limousin 680kg £1693 (249) J Knox, Limousin 660kg £1617 (245) C McErlain, Armoy Limousin 780kg £1887 (242) J McHenry, Simmental 650kg £1573 (242) D Frew, Randalstown 680kg £1632 (240) C McAllister, Moorefields Abondance 820kg £1968 (240) Local Farmer, Belgian Blue 630kg £1486 (236) V McErlaine, Armoy Limousin 720kg £1699 (236) C McAllister, Limousin 790kg £1848 (234) W Adamson, Ballynure Limousin 570kg £1333 (234) and S Bonnar, Moorfields Belgian Blue 750kg £1747 (233).

Friesian cows

JC Barkley, Ballymena 830kg £1535 (185) JC Barkley, 700kg £1232 (176) M Wilkin, Islandmagee 690kg £1214 (176) B McConnell, Doagh 750kg £1320 (176) WM R Hamilton, Broughshane 850kg £1479 (174) SA Milligan 640kg £1100 (172) M Wilkin, 750kg £1282 (171) O Magill, Crumlin 760kg £1292 (170) D Winter, Randalstown 720kg £1202 (167) Local famer, 740kg £1228 (166) D Wallace, Antrim 810kg £1344 (166) RA Hill, Islandmagee 740kg £1221 (165) B Alexander, Ballymena 720kg £1173 (163) S McCrystal,760kg £1216 (160) W Black, 620kg £992 (160) and D Marcus, Glenarm 700kg £1120 (160).

Beef heifers

LF Logan, Randalstown Limousin 710kg £2059 (290) D Gilliland, Limousin 610kg £1762 (289) S McCann, Limousin 700kg £1967 (281) D Gilliland Limousin 560kg £1568 (280) LF Logan, Limousin 750kg £2040 (272) B McKay, Cushendun Limousin 600kg £1602 (267) S McCann, Limousin 660kg £1762 (267) J McLaughlin, Bushmills Charolais 630kg £1682 (267) I Beggs, Whitehead Limousin 540kg £1436 (266) JF Savage and Partners Limousin 540kg £1436 (266) J McLaughlin, Charolais 620kg £1636 (264) I Beggs, Whitehead Limousin 570kg £1499 (263) I Beggs, Limousin 580kg £1508 (260) JF Savage, Limousin 620kg £1612 (260) and JF Savage, Limousin 580kg £1508 (260).

Beef bullocks

Top per kg

L Workman, Kilwaughter Belgian Blue 540kg £1701 (315) JF Savage and Partners Limousin 810kg £2413 (298) D Grimes, Belgian Blue 810kg £2413 (298) JF Savage and Partners Limousin 660kg £1927 (292) JF Savage and Partners Limousin 640kg £1862 (291) E McErlean, Charolais 710kg £2059 (290) JF Savage and Partners Limousin 680kg £1972 (290) J F Savage and Partners Limousin 690kg £2001 (290) JL McKinney, Limousin 940kg £2726 (290) JL McKinney, Limousin 780kg £2262 (290) R McCurdy, Ballymena Limousin 750kg £2175 (290) JF Savage and Partners Limousin 660kg £1907 (289) JF Savage and Partner Limousin 770kg £225 (289) D Grimes, Charolais 750kg £2167 (289) and R Linton, Limousin 680kg £1951 (287).

Top per head

LJH McKinney, Maghera Limousin 940kg £2726, JF Savage and Partner Limousin 810kg £2413, D Grimes, Belgian Blue 810kg £2413, G McMullan, Charolais 820kg £2328, JL McKinney, Limousin 780kg £2262, JF Savage and Partners Limousin 770kg £2225, G McMullan, Charolais 800kg £2200, P McGuigan, Belgian Blue 800kg £2192, R McCurdy, Ballymena Limousin 750kg £2175, D Grimes, Charolais 750kg £2167, EJ McErlean, Limousin 780kg £2152, C Humphrey, Ballymena Hereford 810kg £2089, R McCurdy, Limousin 730kg £2087, J McFadden, Limousin 790kg £2085, J McFadden, Limousin 800kg £2072 and E J McErlean, Limousin 730kg £2065.

Friesian bullocks

M Wallace, Dunloy 650kg £1456 (224) J O’Kane, Ballymoney 640kg £1427 (223) M Wallace, 610kg £1329 (218) J O’Kane, 620kg £1345 (217) M Wallace, 590kg £1268 (215) J O’Kane, 550kg £1177 (214) J O’Kane 650kg £1384 (213) B Kerr, Cullybackey 670kg £1420 (212) R and M and J Duffin, Cargan 620kg £1314 (212) M Wallace, 620kg £1308 (211) J O’Kane, 610kg £1268 (208) R and M and J Duffin, 580kg £1206 (208) W Black, 490kg £1019 (208) D Winter, 670kg £1393 (208) J O’Kane, 630kg £1297 (206) and J O’Kane, 540kg £1112 (206).

Friday 13th January 2023: 25 dairy cattle sold to £2980 for a calved heifer from David and Mrs M McGregor, Muckamore.

David and Mrs M McGregor, Holstein £2980, Droghal Farm, Aghalee, Holstein £2950, Droghal Farm, Aghalee, Holstein £2750, S Dunlop, Dundrod, Holstein £2680, C Casey, Cloughmills, Holstein £2520, David and Mrs M McGregor, Holstein £2450, Samuel Robinson and Sons, Crossgar, Holstein £2350, Samuel Robinson and Sons, Crossgar, Holstein £2300, C Casey, Cloughmills, Holstein £2280, Maurice Hughes, Kircubbin, Friesian £2250, Samuel Robinson and Sons, Crossgar, Holstein £2250, C Casey, Cloughmills, Holstein £2180, P Tinsley, Dromore, Friesian £2150, N G Chambers, Moneyrea, Friesian £2100, Beattie Lilburn Hillcrest Farm, Dromore, Holstein £2050 and N G Chambers, Moneyrea, Friesian £2050.

Suckler stock sold to £2720: Paul Campbell, Carnlough, Limousin cow with bull calf £2720, W Campbell, Carnlough, Limousin cow with bull calf £2600, W Campbell, Carnlough, Limousin cow with bull calf £2550, S Moorhead incalf Limousin £2050, B Millar, Randalstown, Simmental cow with heifer calf £1550, Colin McKee, Broughshane, Stabiliser £1450, Colin McKee, Broughshane, Stabiliser £1400, Carrigeen Farms, Templepatrick, Belgian Blue with bull calf £1400, Carrigeen Farms, Templepatrick, Belgian Blue cow with heifer calf £1380, T J Johnston, Glenavy, Hereford with bull calf £1150, Colin McKee, Broughshane, Limousin £1120, A T Lowry, Loughgiel, Abondance with bull claf £1100, S and A Saunderson, Glenwherry, Speckled Park £1080.

369 calves sold to £645 for a four month old Belgian Blue bull and heifer calves to £545 for a similar Limousin.

Bull calves

F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £645, Robin Bingham, Nutt's Corner, Abondance £565, A Abbott, Lisburn, Limousin £550, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £540, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £520, Robin Bingham, Nutt's Corner, Abondance £510 x 2, B Compton, Glarryford, Belgian Blue £505, B Compton, Glarryford, Abondance £500, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £490, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £490, B Compton, Glarryford, Abondance £480, K McVicker, Dervock, Charolais £480, K McVicker, Dervock, Charolais £455, J Huey, Armoy, Hereford £450 and B Compton, Glarryford, Belgian Blue £445.

Heifer calves

A Abbott, Lisburn, Limousin £545, T J Johnston, Glenavy, Limousin £530, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £515, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £510, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £510, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £505, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £500, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £480, Robin Bingham, Nutt's Corner, Charolais £470, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £450, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £450, F and S Hill, Randalstown, Belgian Blue £450, B Alexander, Ahoghill, Belgian Blue £430, R Crawford, Raloo, Belgian Blue £430, Edward Dickson, Broughshane, Simmental £410 and R Crawford, Raloo, Charolais £400.

Friesian and Holstein bulls

B Compton, Glarryford, Holstein £350, Robin Bingham, Nutt's Corner, Holstein £265, B Compton, Glarryford, Holstein £260, E and J Arthur, Templepatrick, Friesian £260, J F Smith, Islandmagee, Friesian £230, A Magee Snr, Kilwaughter, Friesian £220, E and J Arthur, Templepatrick, Friesian £220 x 2, E and J Arthur, Templepatrick, Friesian £220, A Magee Snr, Kilwaughter, Friesian £195, B Compton, Glarryford, Holstein £185, E and J Arthur, Templepatrick, Friesian £175, E and A Holden, Larne, Friesian £170 and Dard, Friesian £160 x 3.

An entry of 420 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £1000 over for a Charolais 420kg at £1420 offered by J Knox, Broughshane.

Heifers sold to £850 over for a Limousin 320kg at £1170 presented by S and M Black, Carnlough.

Bullocks

0kg to 300kg

R Robinson, Broughshane Simmental 260kg £980 (376) K McBride, Mallusk Limousin 220kg £810 (268) K McBride, 2 Limousin 220kg £810 (268) B Taylor, Ligoniel Charolais 290kg £1050 (262) H Morrell, Coleraine Charolais 280kg £990 (253) S Taylor, Belfast Charolais 300kg £1050 (350) S Minn, Moorfields 2 Charolais 270kg £910 (337) S and O Quigg, Garvagh Charolais 300kg £1010 (336) D O’Hagan, Maghera Limousin 260kg £865 (332) S Taylor, Ligoneil Charolais 300kg £970 (232) local farmer, Charolais 220kg £710 (322) local farmer, Limousin 200kg £6440 (320) D O’Hagan, Limousin 250kg £800 (320) and S Kernohan, Charolais 180kg £570kg (316).

301kg to 350kg

R Robinson, Limousin 310kg £1130 (364) R Evans, Randalstown Limousin 330kg £1190 (360) S Taylor, Belfast Charolais 310kg £1110 (358) J Knox, Broughshane 1 Charolais and 1 Limousin 330kg £1170 (354) J Knox, Charolais 320kg £1120 (350) K McConnell, Muckamore Charolais 340kg £1180 (347) AJ Wilson, Ballymena Charolais 340kg £1180 (347) JR Beggs, Larne Charolais 330kg £1140 (345) JR Beggs, Charolais 340kg £1170, J Knox, Charolais 320kg £1100 (343) J Knox, Charolais 350kg £1200 (342) P and C Connon, Charolais 350kg £1200 (342) S Taylor, Belfast Charolais 340kg £1150 (338) J Knox, Charolais 310kg £1040 (335) and A Abbott, Lisburn Charolais 350kg £1170 (343).

351kg and over

WR Wilson, Ballymena Charolais 360kg £1290 (358) R Henry, Kilwaughter Limousin 390kg £1340 (343) J Knox, Broughshane Charolais 420kg £1420 (338) D Andrew, Templepatrick Limousin 370kg £1230 (332) JR Beggs, Larne Charolais 390kg £1290 (330) D Andrew, Limousin 410kg £1350 (329) A Burleigh, Glenarm Charolais 430kg £1410 (327) J Anderson, Limousin 360kg £1180 (327) J Knox, Charolais 380kg £1240 (326) D Andrew, Templepatrick Limousin 390kg £1270 (325) R Henry, Limousin 400kg £1300 (325) JR Beggs, Charolais 360kg £1170 (325) R Evans, Randalstown Limousin 380kg £1230 (323) H Crawford, Carnalbana Charolais 420kg £1350 (321) R Henry, Limousin 370kg £1180 (318) and D Andrew, Limousin 410kg £1300 (317).

Heifers

0-300kg

John Anderson, Cullybackey, Limousin 280kg £870 (310), local farmer, Charolais 290kg £875 (301), A and M E Graham, Carnlough, Charolais 270kg £800 (296), D Gilmore, Carrickfergus, Charolais 280kg £825 (294), Robert Irvine, Carrickfergus, Charolais 280kg £825 (294), John Anderson, Cullybackey, Limousin 290kg £840 (289), S and O Quigg, Garvagh, Charolais 270kg £780 (288), Richard Kennedy, Ballymena, Limousin 260kg £750 (288), Richard Kennedy, Ballymena, Limousin 260kg £750 (288), Mr D Kennedy, Ballymena, Limousin 260kg £750 (288), A and M E Graham, Carnlough, Charolais 300kg £860 (286), A and M E Graham, Carnlough, Charolais 300kg £860 (286), S Kernohan, Ballymena, Charolais 240kg £680 (283), Kenneth McBride, Mallusk, Limousin 250kg £700 (280), Mark McBride, Mallusk, Limousin 250kg £700 (280) and Samuel Minn, Moorfields, Charolais 250kg £700 (280).

301-350kg

S and M Black, Carnlough, Limousin 320kg £1170 (365), S and M Black, Carnlough, Limousin 330kg £1160 (351), S and M Black, Carnlough, Limousin 310kg £1040 (335), John Anderson, Cullybackey, Limousin 310kg £1000 (322), Kelly McConnell, Muckamore, Charolais 310kg £970 (312), J Knox, Broughshane, Charolais 320kg £960 (300), J Knox, Broughshane, Charolais 340kg £1000 (294), J Knox, Broughshane, Charolais 340kg £1000 (294), Mr P Martin, Dunloy, Charolais 320kg £935 (292), J R Baggs, Larne, Charolais 310kg £905 (291), A J Wilson, Ballymena, Charolais 330kg £960 (290), Mr P Martin, Dunloy, Charolais 330kg £960 (290), Kelly McConnell, Muckamore, Charolais 340kg £980 (288), Leo G Marron, Portglenone, Limousin 330kg £950 (287), A J Wilson, Ballymena, Charolais 350kg £1000 (285) and P and C Connon, Ballymena, Charolais 320kg £910 (284).

351kg plus

S and M Black, Carnlough, Limousin 370kg £1180 (318), Mr P Martin, Dunloy, Charolais 360kg £1140 (316), R Henry, Kilwaughter, Limousin 360kg £1120 (311), S and M Black, Carnlough, Limousin 360kg £1110 (308), John Anderson, Cullybackey, Limousin 370kg £1130 (305), S and M Black, Carnlough, Limousin 370kg £1130 (305), S and M Black, Carnlough, Limousin 390kg £1190 (305), E Donnelly, Ballycastle, Charolais 400kg £1220 (305), S Taylor, Belfast, Charolais 360kg £1080 (300), E Donnelly, Ballycastle, Charolais 360kg £1060 (294), R Henry, Kilwaughter, Limousin 370kg £1080 (291), J.R Beggs, Larne, Charolais 370kg £1080 (291), E Donnelly, Ballycastle, Charolais 440kg £1260 (286), W R Wilson, Ballymena, Charolais 390kg £1110 (284), R Henry, Kilwaughter, Limousin 360kg £1020 (283) and A J Wilson, Ballymena, Charolais 360kg £1010 (280).

Monday evening 16th January 2023: A small entry of sheep in Ballymena on Monday evening due to weather conditions resulted in a steady trade.

Ewes and lambs to £334, springers to £168 and store lambs to £84.

Ewes and lambs

Local farmer, Dorset ewe and 2 lambs £334, Local farmer, Texel ewe and 2 lambs £295, Local farmer, Texel ewe and 2 lambs £250, B Kelly, Toome, Charollais ewe and 2 lambs £248, Ronnie Marshall, Ballymena, Dorset ewe and 2 lambs £245, Simon Loughery, Limavady, Texel ewe and 2 lambs £238, Steven Millar, Ballymena, Dorset ewe and 2 lambs £220, Ronnie Marshall, Ballymena, Dorset ewe and 1 lamb £200 and Ciaran O’Neill, Glenarm, Crossbred ewe and 2 lambs £198.

In lamb ewes

Ian Craig, Antrim, 10 Suffolk £168, Ian Craig, Antrim, 9 Suffolk £168, Ian Craig, Antrim, 8 Suffolk £168, Ian Craig, Antrim, 8 Suffolk £166, Ian Craig, Antrim, 10 Suffolk £162 and Ian Craig, Antrim, 8 Suffolk £162.

Store lambs

J O’Neill, Newtowncrommelin, 7 Texel £84, Ramon Hayes, Moorfields, 24 Texel £83, R Boyd, Milebush, 26 Texel £80.50, Brian Johnston, Glenarm, 9 Blackface £72.50 and R Boyd, Milebush, 11 Texel £69.

Tuesday 17th January 2023: An entry of 150 store cattle in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £1020 over for a Limousin 590kg at £1610 offered by H Carson, Dundrod.

Heifers sold to £1520 over for a Limousin 520kg at £2040 presented by J Steele Jnr, Glenavy.

Bullocks 0-500kg

David H Fleming, Templepatrick, Charolais 350kg £1045 (298), R Wells, Moira, Simmental 460kg £1360 (295), R Wells, Moira, Limousin 460kg £1340 (291), R Wells, Moira, Abondance 490kg £1410 (287), B Mullan, Garvagh, Limousin 440kg £1245 (283), David H Fleming, Templepatrick, Charolais 380kg £1070 (281), B Mullan, Garvagh, Charolais 480kg £1325 (276), R Wells, Moira, Simmental 490kg £1350 (275), B Mullan, Garvagh, Limousin 400kg £1090 (272), G Connon, Crumlin, Hereford 400kg £1090 (272), G Connon, Crumlin, Hereford 400kg £1090 (272), R Wells, Moira, Simmental 490kg £1330 (271), B Mullan, Garvagh, Limousin 500kg £1350 (270), R Wells, Moira, Charolais 500kg £1350 (270), R Wells, Moira, Charolais 500kg £1340 (268) and B Mullan, Garvagh, Limousin 470kg £1250 (266).

501kg plus

R Wells, Moira, Charolais 550kg £1530 (278), R Wells, Moira, Limousin 530kg £1470 (277), R Wells, Moira, Charolais 530kg £1450 (273), H Carson, Dundrod, Charolais 590kg £1610 (272), R Kennedy, Ballyclare, Simmental 510kg £1360 (266), R Wells, Moira, Limousin 520kg £1380 (265), R Wells, Moira, Abondance 520kg £1380 (265), B Mullan, Garvagh, Simmental 590kg £1560 (264), H Carson, Dundrod, Charolais 530kg £1390 (262), R Wells, Moira, Charolais 530kg £1390 (262), Joe Maybin, Kells, Limousin 560kg £1445 (258), R Wells, Moira, Charolais 570kg £1460 (256), B Mullan, Garvagh, Simmental 520kg £1330 (255), R Wells, Moira, Charolais 510kg £1280 (251), local farmer, Belgian Blue 530kg £1330 (250) and Liam McGarry, Loughgiel, Charolais 560kg £1400 (250).

Heifers 0-500kg

J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 410kg £1200 (292), G Thompson, Ballymoney, Charolais 400kg £1170 (292), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 380kg £1100 (289), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 480kg £1370 (285), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 420kg £1180 (281), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 440kg £1220 (277), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 430kg £1180 (274), J Jamison, Ballymena, Charolais 430kg £1180 (274), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 460kg £1260 (273), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 450kg £1200 (266), Alan Adair, Antrim, Limousin 500kg £1330 (266), J Steele Jnr, Glenavy, Charolais 440kg £1170 (265), T Jackson, Broughshane, Limousin 450kg £1195 (265), local farmer, Charolais 480kg £1255 (261), N Boyd, Broughshane, Limousin 500kg £1280 (256) and J Jamison, Ballymena, Simmental 470kg £1200 (255).

501kg plus

J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 520kg £2040 (392), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 510kg £1880 (368), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 510kg £1450 (284), J Steele Jnr, Glenavy, Charolais 530kg £1500 (283), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 530kg £1480 (279), J Steele Jnr, Glenavy, Limousin 540kg £1470 (272), Mrs G Carson, Dundrod, Charolais 590kg £1540 (261), Mrs G Carson, Dundrod, Charolais 530kg £1340 (252), Alan Adair, Antrim, Limousin 580kg £1450 (250), K Steele, Islandmagee, Limousin 540kg £1330 (246), Joe Maybin, Kells, Limousin 530kg £1260 (237), Joe Maybin, Kells, Limousin 610kg £1450 (237), K Steele, Islandmagee, Simmental 570kg £1345 (236), Joe Maybin, Kells, Limousin 510kg £1190 (233), K Steele, Islandmagee, Simmental 540kg £1260 (233) and T Jackson, Broughshane, Limousin 540kg £1260 (233).

Wednesday 18th January 2023: Due to the wintry weather a small show of 601 sheep in Ballymena resulted in an improved trade.

Fat hoggets sold to 511p for a pen of 13 Texels 21.5kg at £110 offered by N McAuley, Ballyclare and a top per head of £124 for 5 Texels 26kg presented by Simpson and Calvin, Ballymoney.

Fat ewes sold to £223.

Fat hoggets (360)

Top per kg

N McAuley, Ballyclare 13 Texel 21.5kg £110 (511), Amy McConnell, Templepatrick 16 Dorset 23kg £117 (508), R Davison, Broughshane 13 Texel 20kg £101 (505), S Wharry, Glenarm 16 Texel 22kg £109 (495), D Morrow, Glenarm 1 Texel 22kg £109 (495), A White, Kells 4 Charollais 21kg £104 (495), L McAllister, Glenariffe 6 Lelyn 23.5kg £115.50 (491), B Gingles, Larne 21 Suffolk 22kg £108 (490), A White, Kells 2 Crossbred 20kg £98 (490), J Montague, Glenariffe 4 Crossbred 21.5kg £105 (488), M Gingles, Kilwaughter 3 Texel 20.5kg £99.50 (485), T O’Kane, Newtowncrommelin 29 Texel 24kg £116 (483), M Gingles, Kilwaughter 19 Texel 23kg £111 (482) and D Millar, Aughafatten 2 Texel 22kg £106 (481).

Top per head

Simpson and Calvin, Ballymoney 5 Texel 26kg £124, M Patterson, Nutt's Corner 2 Texel 26.5kg £123, A Gault, Newtownabbey 1 Texel 30.5kg £122, Shaws Hill Farm, Kells 2 Texel 28.5kg £121, A Gault, Newtownabbey 1 Texel 31.5kg £121, J Andrews, Portglenone 1 Texel 26kg £120, R Hood, Broughshane 15 Suffolk 27.5kg £120, L McAllister, Glenariffe 3 Crossbred 27.5kg £119.50, B Stirling, Ballymena 11 Suffolk 27.5kg £118, J Montague, Glenariffe 4 Crossbred 25kg £117 and Amy McConnell, Templepatrick 16 Dorset 23kg £117.

Fat ewes (241)

First quality

Suffolk - £100-£158

Texel - £120-£223

Crossbred - £88-£118