Dairy heifers selling to a top of £2990 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £2220 for a 456kg Belgian Blue from a Dromore farmer.
Fat cows topped £2960 for 896kg Limousin.
Dairy heifers topped at £2990.
Heifers topped at £2520 for 674kg Charolais.
Bullocks topped at £2480 for 618kg Limousin.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Banbridge farmer Belgian Blue at £1310, Dromore farmer Belgian Blue at £1140, Banbridge farmer Aberdeen Angus at £1090, Belgian Blue at £1060, Belgian Blue at £1050, Belgian Blue at £1030, Belgian Blue at £1010, Aberdeen Angus at £1000, Dromore farmer Holstein at £970 and Rathfriland farmer Belgian Blue at £960.
Heifer calves
Mayobridge farmer Shorthorn at £1610, Shorthorn at £1510, Shorthorn at £1400, Shorthorn at £1360, Simmental at £1350, Simmental at £1330, Shorthorn at £1310, Hilltown farmer Charais at £1280, Mayobridge farmer Simmental at £1210 and Dromore farmer Montbeliarde at £1160.
Weanling male calves
Top price per kilo £5.30, Dromore farmer Belgian Blue 456kg at £2220, Castlewellan farmer Limousin 494kg at £2010, Dromore farmer Belgian Blue 394kg at £1960, Castlewellan farmer Limousin 412kg at £1900, Ballyward farmer Limousin 374kg at £1900, Charolais 374kg at £1890, Castlewellan farmer Limousin 452kg at £1880, Dromore farmer Belgian Blue 364kg at £1740, Dromore farmer Charolais 328kg at £1740 and Ballyward farmer Charolais 342kg at £1740.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £5.75, Castlewellan farmer Limousin 420kg at £1750, Dromore farmer Limousin 246kg at £1710, Castlewellan farmer 414kg at £1700, Ballyroney farmer Simmental 462kg at £1660, Castlewellan farmer Limousin 404kg at £1600, Ballyward farmer Limousin 280kg at £1540, Legananny farmer Limousin 268kg at £1540, Ballyroney farmer Aberdeen Angus 414kg at £1530, Castlewellan farmer Limousin 284kg at £1520 and Ballyward farmer Charolais 334kg at £1510.
Suckler cows
Castlewellan farmer Limousin cow with four month old bull calf at foot reached £2200.
Fat cows
Top price per kilo £3.68 Ballyward farmer Limousin 896kg at £2960, Saler 838kg at £2960, Limousin 810kg at £2680, Limousin 774kg at £2420, Charolais 672kg at £2380, Charolais 614kg at £2260, Saintfield farmer Aberdeen Angus 772kg at £1960 and Kilkeel farmer Limousin 456kg at £1480.
Fat bulls
Rathfriland farmer, Limousin, 936kg at £3040, Newry farmer Shorthorn 778kg at £1720 and Ballyroney farmer Friesian 576kg at £1700.
Dairy heifers
Dairy heifers from a Rathfriland producer ranged from £2100 to £2990.
Heifers
Top price per kilo £5.00, Katesbridge farmer Charolais 674kg at £2520, Limousin 632kg at £2370, Charolais 604kg at £2220, Kilkeel farmer Charolais 438kg at £2180, Corbet farmer Limousin 616kg at £2170, Kilkeel farmer Charolais 480kg at £2160, Limousin 440kg at £2040, Rathfriland farmer Charolais 516kg at £2020 and Kilkeel farmer Limousin 432kg at £2000, Limousin 482kg at £2000.
Bullocks
Top price per kilo £4.70 Corbet farmer 618k at £2480, Newcastle farmer Fleckvieh 600kg at £2360, Dromore farmer Aberdeen Angus 624kg at£2360, Belgian Blue 606kg at £2340, Warrenpoint farmer Belgian Blue 598kg at £2340, Dromore farmer Belgian Blue 622kg at £2310, Dromore farmer Charolais 608kg at £2310, Banbridge farmer Limousin 490kg at £2300, Warrenpoint farmer Simmental 600kg at £2300 and Banbridge farmer Simmental 532kg at £2280.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Rathfriland farmer topped the sale at £7.92 a kilo for 16.1kg at £127.50.
Fat ewes topped at £210.
More ewes over the £190 mark this week with plainer ewes from £150 to £176.
Spring lambs
Kilkeel farmer 32.2k at £150, Newry farmer 27.2k at £148, Newry farmer 32.4k at £148, Markethill farmer 24.3k at £142, 24.6k at £142, 24.3k at £142, Katesbridge farmer 25.7k at £140, Craigavon farmer 27.9k at £140, Hilltown farmer 25.3k at £140 and Castlewellan farmer 24.9k at £139.
Fat ewes
Bryansford farmer at £210, Hilltown farmer at £190, Newry farmer at £176, Katesbridge farmer at £174, Annalong farmer at £170, Kilkeel farmer at £162, Dromara farmer at £158, Kilkeel farmer at £152, Hilltown farmer at £152 and Armagh farmer at £150.
Fat rams
Saintfield farmer at £200 and Castlewellan farmer at £114.
Breeding ewes
Annalong farmer at £355, at £325, at £310, at £305 and Armagh farmer at £270, at £250 at £220.
Breeding rams
Rathfriland farmer at £350, at £270, Dromara farmer at £230, Downpatrick farmer at £200 and Banbridge farmer at £195.