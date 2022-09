Dairy stock selling to £2600 at Ballymena

Beef cows sold to 270p for a 820kg £2214, Friesian cows to 179p for a 760kg at £1360, beef cows to 267p for a 700kg at £1869, beef bullocks to 277p for a 640kg at £1772 and to a top per head of £2192 for a 840kg.

Friesian bullocks to 227p for a 590kg at £1339.

Beef cows

Ballymena Mart

Colin Woodside, Carrickfergus, Limousin 820kg £2214 (270p), local farmer, Limousin 700kg £1680 (240p), Mr F McNeilly, Glarryford, Limousin 660kg £1564 (237p), Sidney Rea, Straid, Limousin 570kg £1339 (235p), Malcolm Surphlis, Lisnaskea, Limousin 770kg £1771 (230p), Malcolm Surphlis, Lisnaskea, Limousin 640kg £1459 (228p), E Kennedy and Son, Ballyclare, Limousin 680kg £1530 (225p), N W McConkey, Parkgate, Simmental 800kg £1752 (219p), K Kidd, Broughshane, Stabiliser 640kg £1395 (218p), N W McConkey, Parkgate, Charolais 810kg £1749 (216p), S N Smith, Garvagh, Simmental 740kg £1598.40 (216p), S J Adams, Broughshane, Limousin 760kg £1634 (215p), S N Smith, Garvagh, Simmental 820kg £1763 (215p), E Kennedy and Son, Ballyclare, Limousin 820kg £1730 (211p), M/S F and R Auld, Newtownabbey, Abe 800kg £1680 (210p) and J Bright, Templepatrick, Stabiliser 680kg £1428 (210p).

Friesian cows

D J and S Allen, Limavady, Friesian 760kg £1360 (179p), D J and S Allen, Limavady, Friesian 720kg £1245.60 (173p), J E and P Davidson, Ballywalter, Friesian 680kg £1156 (170p), H and l Wilson, Larne, Friesian 730kg £1226 (168p), James Adair, Kells, Friesian 640kg £1068 (167p), local farmer, Friesian 590kg £979.40 (166p), William Warwick, Moorfields, Holstein 640kg £1030 (161p), James Adair, Kells, Friesian 600kg £960 (160p), H J Convery, Portglenone, Friesian 640kg £1024 (160p), McGookin Farming, Ballyclare, Friesian 680kg £1081 (159p), R I McLaughlin, Cloughmills, Friesian 650kg £1027 (158p), J E and P Davidson, Ballywalter, Holstein 690kg £1083 (157p), Paul Watson, Cullybackey, Friesian 600kg £936 (156p), N Alexander, Gracehill, Friesian 630kg £982 (156p) Graeme Martin, Broughshane, Friesian 600kg £936 (156p) and R I McLaughlin, Cloughmills, Friesian 660kg £1029 (156p).

Beef heifers

Michael Coyle, Pomeroy, Charolais 700kg £1869 (267p), Michael Coyle, Pomeroy, Limousin 590kg £1557 (264p), Michael Coyle, Pomeroy, Charolais 590kg £1510 (256p), James and Brian McPeake, Magherafelt, Charolais 740kg £1879 (254p), James and Brian McPeake, Magherafelt, Charolais 740kg £1879 (254p), S Higgins, Magherafelt, Limousin 640kg £1625 (254p), James and Brian McPeake, Magherafelt, Charolais 710kg £1789 (252p), S Higgins, Magherafelt, Charolais 610kg £1512 (248p), PG and M McBride, Moneymore, Limousin 600kg £1488 (248p), James and Brian McPeake, Magherafelt, Charolais 680kg £1666 (245p), Michael Coyle, Pomeroy, Limousin 580kg £1415 (244p), Richard Creith, Bushmills, Speckled Park 5950kg £1439 (244p), S Higgins, Magherafelt, Charolais 640kg £1548 (242p), R McIntyre, Glarryford, Charolais 670kg £1614 (241p), James and Brian McPeake, Magherafelt, Limousin 700kg £1680 (240p) and M/S F and R Auld, Newtownabbey, Limousin 590kg £1416 (240p).

Beef bullocks top per kg

R McCurdy, Broughshane, Limousin 640kg £1772 (277p), R J Arrell, Randalstown, Limousin 600kg £1656 (276p), Stephen McDevitt, Limavady, Charolais 730kg £2007 (275p), R McCurdy, Broughshane, Limousin 620kg £1698 (274p), R McCurdy, Broughshane, Limousin 640kg £1753 (274p), R McCurdy, Broughshane, Belgian Blue 650kg £1781 (274p), Mervyn Farr, Ballinderry, Charolais 710kg £1931 (272p), James McDevitt, Limavady, Charolais 720kg £1951 (271p), N Hara, Coleraine, Limousin 670kg £1802 (269p), R McCurdy, Broughshane, Limousin 640kg £1715 (268p), Mervyn Farr, Ballinderry, Limousin 680kg £1808 (266p), C McKay, Magherafelt, Limousin 720kg £1915 (266p), C McKay, Magherafelt, Limousin 730kg £1941 (266p) and local farmer, Limousin 650kg £1716 (264p).

Top per head

AM Anderson, Saintfield Limousin 840kg £2192, R and W Ferguson Simmental 840kg £2125, R Atchison, Coleraine Charolais 820kg £2091, R Atchison Charolais 860kg £2064, local farmer, Charolais 790kg £2061, AM Anderson, Charolais 820kg £2058, M Farlow, Coleraine Simmental 880kg £2050, local farmer, Charolais 770kg £2040, R and W Ferguson, Simmental 810kg £2033, E Stevenson, Crumlin Simmental 860kg £2029, S McDevitt, Limavady Charolais 730kg £2007, R and W Ferguson, Charolais 810kg £2000, A Smyth, Ballymoney Limousin 840kg £1999, E Stevenson, Crumlin Abe 840kg £1990, AM Anderson, Saintfield Charolais 810kg £1984 and E Stevenson, Limousin 800kg £1976.

Friesian bullocks

Y Rogers, Donemana 590kg £1339 (2.27) Y Rogers, 650kg 1449 (2.23) Y Rogers, 720kg £1598 (2.22) Y Rogers, 720kg £1569 (2.18) N Scullin, Toomebridge 630kg £1348 (2.14) S Cameron, 640kg £1344 (2.10) T and D Calwell, Clough 710kg £1462 (2.06) T and D Calwel, 720kg £1468 (204) J Hutchinson, Ballyclare 560kg £1142 (2.04) T McErlaine, Rasharkin 600kg £1200 (2.00) T McErlaine, 620kg £1221 (1.97) RJ Gage, Clough 530kg £975 (184) and J Hutchinson, Ballyclare 520kg £925 (1.78).

Friday 2nd September 2022: Dairy cows - Dairy stock sold to £2600 for a calved heifer from W G Johnston, Ligoniel, calved cows to £2000 for a third calver.

W G Johnston, Ligoniel Holstein calved heifer £2600 and £2300, T Carlisle, Dundrod Friesian calved heifer £2000 x 2, K Bristow, Carrowdore Holstein calved heifer £1900 and A McCullough, Hillsborough Friesian calved heifer £1720.

Sucklers

Suckler cows sold to £2180 for an Aberdeen Angus cow with bull calf.

S Weatherup, Larne Abe and bull calf £2180, Charolais and heifer calf £1850, B McCoy, Toomebridge Speckled Park and bull calf £1820, H Burgess, Ballygowan Shorthorn beef and bull calf £1800 and B McCoy Belgian Blue and bull calf £1700, Simmental and bull calf £1550, Limousin and bull calf £1520.

Calves

140 lots in the calf ring sold to £560 for a three month old Charolais bull. Heifer calves sold to £270 for a two month old Charolais.

Bulls

I Montgomery, Mallusk Charolais £560, local farmer Simmental £495, £490, I and M Paisley, Magheramourne Fleckvieh £490, J Park Simmental £460, I and M Paisley Fleckvieh £460 x3, £430, W Gilliespie, Portglenone Limousin £420, R J White, Liscolman Limousin £400, S Herbison, Ballymena Abe £400, I Gamble, Articlave Belgian Blue £385, S Herbison Abe £385, G Martin, Broughshane Abe £380, D Montgomery, Glenwherry Hereford £380, F McFarlane, Holywood Abe £375 x2, G McCammond, Larne Belgian Blue £370 and R J White Limousin £355x2.

Heifers

A J Wilson, Ballymena Charolais £470, R J White, Liscolman Limousin £450, local farmer Simmental £445, Charolais £405, A McBurney, Cloughmills Belgian Blue £400 x2, D McClurkin, Ligoneil Limousin £385, £350, O Magill, Crumlin Belgian Blue £340, D Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £340 x2 and D McClurkin Hereford £340.

Friesian

J Graham, Glenwherry £250, A Ritchie, Holywood £230, D G Wallace, Crumlin £200, J Graham £170, A Ritchie £160 x2, S and R McLernon, Randalstown £130, J Graham £120 and S J and S J McLean, Straid £100.

An entry of 230 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another sharp trade.

Bullocks sold to £790 over for a Charolais 420kg at £1210 for W and G Hanna, Ballymoney and a Limousin 430kg £1220 presented by S Alexander, Glenarm.

Heifers sold to £870 over for a Blue 370kg £1240 offered by Laura Ervine Newtownabbey.

Bullocks top per kg 0-300kg

D J McFerran, Dunloy, Limousin 250kg £780 (312p), Nugent Estate Trading and Co Ltd, Limousin 280kg £840 (300p), D J McFerran, Dunloy, Limousin 300kg £890 (296p), Nugent Estate Trading and Co Ltd, Limousin 300kg £890 (296p), D J McFerran, Dunloy, Charolais 280kg £825 (294p), Nugent Estate Trading and Co Ltd, Limousin 270kg £760 (281p), D J McFerran, Dunloy, Charolais 270kg £740 (274p), John G and John N Murray, Larne, Limousin 300kg £820 (273p), A J Wilson, Ballymena, Charolais 260kg £710 (273p), J and D Colgan, Ballycastle, Stabiliser 280kg £680 (242p), M/S A and W Magill, Raloo, Limousin 300kg £720 (240p), Owen Crawford, Kircubbin, Limousin 300kg £715 (238p), J Caldwell, Ballymena, Limousin 290kg £615 (212p), Leo McFall, Ahoghill, Abe 290kg £580 (200p) and Owen Crawford, Kircubbin, Blonde d’Aquitaine 250kg £500 (200p).

301-350kg

Stephen G Lowry, Glenavy, Charolais 320kg £950 (296p), A McErlean, Portglenone, Limousin 310kg £890 (287p), Stephen G Lowry, Glenavy, Charolais 310kg £885 (285p), Owen Crawford, Kircubbin, Charolais 340kg £970 (285p), A McErlean, Portglenone, Limousin 330kg £930 (281p), J and D Colgan, Ballycastle, Charolais 310kg £870 (280p), Owen Crawford, Kircubbin, Limousin 310kg £845 (272p), J and D Colgan, Ballycastle, Charolais 350kg £950 (271p), Owen Crawford, Kircubbin, Limousin 320kg £860 (268p), D J McFerran, Dunloy, Lon 320kg £770 (240p), D J McFerran, Dunloy, Limousin 310kg £740 (238p), John G and John N Murray, Larne, Simmental 310kg £735 (237p), Leo McFall, Ahoghill, Hereford 320kg £690 (215p), J Caldwell, Ballymena, Simmental 350kg £700 (200p) and Gary McCammond, Larne, Friesian 350kg £635 (181p).

351 plus

Owen Crawford, Kircubbin, Belgian Blue 370kg £1105 (298p), J and D Colgan, Ballycastle, Charolais 360kg £1070 (297p), Nugent Estate Trading and Co Ltd, Limousin 400kg £1170 (292p), local farmer, Charolais 380kg £1110 (292p), W and G Hanna, Ballymoney, Charolais 420kg £1210 (288p), Selina Alexander, Glenarm, Limousin 430kg £1220 (283p), A McErlean, Portglenone, Charolais 390kg £1100 (282p), A Millar, Antrim, Charolais 370kg £1040 (281p), W and G Hanna, Ballymoney, Charolais 380kg £1060 (279p), Owen Crawford, Kircubbin, Charolais 390kg £1080 (276p), Owen Crawford, Kircubbin, Belgian Blue 370kg £1020 (275p), Mrs Marbeth Foster, Kells, Charolais 390kg £1070 (274p), A McErlean, Portglenone, Limousin 360kg £980 (272p), A Millar, Antrim, Charolais 450kg £1220 (271p), local farmer, Limousin 370kg £1000 (270p) and John McAuley, Knockans, Charolais 390kg £1040 (266p).

Heifers

0kg – 300kg

local farmer, Limousin 270kg £740 (274) J Buick, Kells Limousin 290kg £775 (267) J and D Colgan, Ballycastle Charolais 300kg £740 (246) A McKeegan, Glenarm Limousin 290kg £700 (241) Nugent Estate Trading Limousin 290kg £680 (234) J Buick, Limousin 290kg £670 (231) J Bates, Ballyclare Belgian Blue 290kg £645 (222) S Weatherup, Ballyclare Blonde d’Aquitaine 270kg £600 (222) W Bones, Randalstown Charolais 300kg £630 (210) AJ Wilson, Ballymena Charolais 280kg £570 (203) A McKeegan, Hereford 260kg £500 (192) O Crawford, Charolais 210kg £400 (190) D Fleck, Antrim Abe 290kg £490 (169) D Fleck, Abe 260kg £430 (165) D Fleck, Abe 260kg £430 (165) and D Fleck, Abe 250kg £410 (164).

301kg – 350kg

A Millar, Antrim Charolais 310kg £810 (261) A McErlean, Ballymena Simmental 310kg £800 (258) A McErlean, Charolais 310kg £780 (251) Nugent Estate Trading Limousin 310kg £750 (241) A McElean, Charolais 330kg £765 (231) J and J Murray Limousin 320kg £730 (228) A J Wilson, Ballymena Charolais 310kg £705 (227) W Strange, Ballyclare Limousin 330kg £750 (227) DJ McFerran Ballymena Limousin 320kg £690 (215) S Lowry, Glenavy Charolais 320kg £690 (215) J Buick, Kells Limousin 340kg £730 (214) D and W Hume, Randalstown Lon 320kg £685 (214) J Alcorn, Simmental 340kg £710 (208) J Alcorn, Simmental 320kg £660 (206) J Buick, Kells Simmental 340kg £700 (205) and J Caldwell, Ballymena Simmental 310kg £630 (203).

3581kg and over

L Ervine, Newtownabbey Belgian Blue 370kg £1240 (335) W and G Hanna, Ballymoney 380kg £1005 (264) L McAuley, Ballyclare 490kg £1230 (251) C Alexander, Glenarm Limousin 400kg £995 (248) I Foster, Kells Limousin 370kg £920 (248) S Lowry, Glenavy Charolais 400kg £985 (246) local farmer, Limousin 400kg £980 (245) Charolais 490kg £1200 (244) A McErlean, Ballymena Charolais 380kg £930 (244) A Millar, Antrim Charolais 380kg £920(242) M Foster, Kells Charolais 440kg £1060 (240) A Millar, Antrim Charolais 360kg ££860 (238) A Millar, Charolais 390kg £930 (238) local farmer Charolais 470kg £1120 (238) S Moorhead, Charolais 420kg £1000, (238) and W and G Hanna, Ballymoney Charolais 400kg £950 (237).

Monday evening 5th September 2022: A great sale of over 4000 sheep on Ballymena resulted in a sharp trade.

Breeders sold to £240, ewe lambs to £210, store lambs to £90.50 and rams to £2050, leading prices as follows:

Breeders

John McFall, Broughshane, Texel £240, Ian McCluggage, Glarryford, 11 Suffolk £235, Ian McCluggage, Glarryford, 11 Suffolk £205, Stuart Neale, Balloo, 4 Ble £205, John McFall, Broughshane, 2 Texel £205, W McCurdy, Broughshane, 11 Mul £202, W McCurdy, Broughshane, 11 Mul £200, A Magee, Kilwaughter, 2 Ble £200, Stuart Neale, Balloo, 4 Blu £200, Norris Bros Farms, Articlave, 7 Suffolk £196, James Malone, Macosquin, 8 Che £195, W.J Hanna, Ballyclare, 12 Texel £192, local farmer, 6 Sx £190 and local farmer, 8 Sx £190, local farmer, 1 Texel £190.

Ewe lambs

W Rankin, Drumquin, 2 Suffolk £210, Sandra Hunter, Bushmills, 10 Suffolk £172, W Rankin, Drumquin, 6 Suffolk £172, W Rankin, Drumquin, 8 Suffolk £172, Patrick G Quigley, 11 Suffolk £165, Sandra Hunter, Bushmills, 10 Suffolk £164, Sandra Hunter, Bushmills, 10 Mul £160, W Rankin, Drumquin, 2 Suffolk £160, Sandra Hunter, Bushmills, 10 Suffolk £155, Sandra Hunter, Bushmills, 6 Suffolk £155, Matthew Workman, Kilwaughter, 12 Texel £155, Matthew Workman, Kilwaughter, 10 Texel £152, Sandra Hunter, Bushmills, 11 Suffolk £150, Sandra Hunter, Bushmills, 9 Suffolk £150, Sammy Connor, Broughshane, 5 Dor £144 and Sandra Hunter, Bushmills, 3 Suffolk £142.

Store lambs

J and S Bailey, Ballycastle, 40 Texel £90.50, Claire J McIlroy, Carrickfergus, 1 Texel £90, R and L Davis, Doagh, 5 Jac £90, J and S Bailey, Ballycastle, 38 Texel £89, H F McKay, Carnlough, 32 Texel £88, J and A Wright, Carnlough, 16 Texel £88, R.J McKay and Son, Carnlough, 70 Suffolk £88, J and A Wright, Carnlough, 19 Texel £87, Thomas and Ben Gibson, Broughshane, 20 Texel £86, Mr John Reid, Carnlough, 22 Texel £86, H F McKay, Carnlough, 26 Suffolk £85.50, R and L Davis, Doagh, 5 Jac £85, P O’kane, Carnlough, 50 Mul £84, Ryan O’Dornan, Aughafatten, 21 Mul £83.50, K Kidd, Broughshane, 62 Texel £83.50 and J A O’Loan, Martinstown, 18 LLE £83.50.

Tuesday 6th September 2022: An entry of 240 cattle in Ballymena resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £860 over for a Limousin 530kg at £1390 presented by G and J McIlwaine, Groomsport.

Heifers sold to £930 over for a Charolais 610kg at £1540 offered by Jack Alexander, Clough.

Bullocks

0kg and 500kg

J Gault, Ballyclare Limousin 500kg £1330 (266) J Gault, Charolais 440kg £1170 (265) M McConkey, Larne Limousin 490kg £1280 (261) G Monan, Limousin 450kg £140 (253) local farmer, Simmental 470kg £1190 (253) local farmer, Charolais 450kg £1130 (251) G and J McIlwaine, Limousin 500kg £1255 (251) M McConkey, Larne Limousin 420kg £1050 (250) G and A McBurney, Ballyclare Limousin 380kg £950 (250) J Gault, Ballyclare Limousin 430kg £1070 (248) local farmer, Simmental 480kg £1190 (247) J Gault, Limousin 460kg £1130 (245) G and A McBurney, Simmental 440kg £1080 (245) E Kennedy and Son, Ballyclare Limousin 490kg £1200 (244) S Wright, Carnlough Limousin 450kg £1100 (244) and E Kennedy, Ballyclare Limousin 490kg £1180 (240).

501kg and over

G and J McIlwaine, Groomsport Limousin 530kg £1390 (262) M McConkey, Limousin 510kg £1310 (256) local farmer, Charolais 510kg £1310 (256) B Smyth, Randalstown Charolais 550kg £1400 (254) M McConkey, Larne Limousin 580kg £1470 (253) J Liddie, Ballymena Simmental 550kg £1390 (252) H Thompson, Randalstown Limousin 530kg £1335 (251) J Liddle, Ballymena 560kg £1400 (250) M McConkey, Simmental 520kg £1270 (244) local farmer Limousin 600kg £1460 (243) M McConkey, Larne Limousin 560kg £1360 (242) R McSorley, Ballycarry Charolais 540kg £1305 (241) B Smyth, Randalstown Charolais 550kg £1320 (240) M/s A and J McClelland, Doagh Limousin 570kg £1360 (238) M McConkey, Limousin 570kg £1360 (238) and PJ Lagan, Maghera Hereford 560kg £1330 (237).

Heifers

0kg to 500kg

S Wright, Carnlough Blonde d’Aquitaine 400kg £1050 (262) G Monan, Limousin 410kg £1065 (259) G Monan, Limousin 410kg £1050 (256) G Monan, Limousin 500kg £1280 (256) G Monan, Limousin 490kg £1250 (255) G Monan, Limousin 450kg £1140 (253) G Monan, Limousin 460kg £1140 (247) S Wright, Carnlough Blonde d’Aquitaine 440kg £1190 (247) M/S W and R Graham, Charolais 500kg £1230 (246) S Wright, Carnlough Limousin 410kg £980 (239) G Monan, Limousin 490kg £1160 (236) W Jeffers, Cookstown Charolais 470kg £1105 (235) B Smyth, Charolais 500kg £1165 (233) M/s A and J McClelland, Doagh Charolais 470kg £1090 (231) G Monan, Limousin 410kg £940 (229) and A Thompson, Abe 500kg £11220 (224).

501kg and over

J Alexander, Clough Charolais 540kg £1400 (259) local farmer Limousin 560kg £1440 (257) J Alexander, Clough Charolais 610kg £1540 (252) J Alexander, Charolais 540kg £1350 (250) M/S W R Graham, Clough Charolais 550kg £1340 (243) G Monan, Limousin 520kg £1260 (242) M/s A JMcClelland, Moyra Limousin 610kg £1470 (241) J Alexander, Clough Charolais 570kg £1350 (236) M/S W and R Graham Belgian Blue 510kg £1205 (236) M/s W and R Graham, Speckled Park 510kg £1200, (235) local farmer Limousin 610kg £1400 (229) B Reid Templepatrick Stabiliser 580kg £1320 (227) B Reid, Stabiliser 580kg £1320 (227) T and S Reid, Crumlin Stabiliser 530kg £1200 (226) and W Knowles, Cloughmills Charolais 520kg £1170 (225).

Wednesday 7th September 2022: An entry of 2710 Sheep in Ballymena on Wednesday resulted in an improved trade.

Fat lambs sold to 481p for 21 Beltex 22kg at £106 presented by Glenkeen Livestock, Limavady and to a top per head of £125 for 5 Beltex 28kg also offered by Glenkeen Livestock.

Fat ewes sold to £195.

Fat lambs 1901 top per kg

Glenkeen Livestock, Limavady, 21 Beltex 22kg £106 (481p), Paul Kirkpatrick, Larne, 8 Charollais 19kg £91 (479p), D Crooks, Glenarm, 8 Texel 19kg £90 (473p), Jordan Hunter, Cairncastle, 23 Texel 18.5kg £87 (470p), Stewart McIlwaine, Glenwherry, 3 Texel 21.5kg £101 (469p), Jonathan Fenton, 16 Texel 20.5 £96 (468p), Stewart McIlwaine, Glenwherry, 8 Texel 20kg £93.50 (467p), T A Fenton, Rasharkin, 3 Charollais 22.5kg £104 (462p), D Anderson, Bushmills, 3 Charollais 24.5kg £113 (461p), M.A Turtle, Broughshane, 6 Texel 20.5kg £94.50 (461p), Stuart Hall, Larne, 12 Texel 23.5kg £108 (459p), Hanna Hall, Newtownabbey, 4 Texel 23.5kg £108 (459p), J Cubbitt, Clough, 27 Texel 21kg £96.50 (459p), D Anderson, Bushmills, 3 Charollais 22kg £101 (459p), Trevor Rainey, Ballygawley, 11 Texel 22kg £101 (459p) and H McBratney, Bangor, 3 Charollais 20.5 £94 (458p).

Top per head

Glenkeen Livestock, Limavady, 5 Beltex 28.5kg £125, Leslie Turtle, Broughshane, 10 Texel 29.5kg £119.50, Felix McKendry, Broughshane, 1 Texel 32kg £117, Raymond Gingles, Kilwaughter, 8 Texel 28kg £117, J Hutchinson, Ballyclare, 2 Texel 31.5kg £117, T Adams, Rathkenny, 1 Blu 32.5kg £115, Lucy Calderwood, Dunloy, 25 Texel 27.5kg £114.50, D Anderson, Bushmills, 3 Charollais 24.5kg £113, D Mills, Glenarm, 22 Texel 27.5kg £112, H Curry, Coleraine, 9 Texel 26kg £110, D Anderson, Bushmills, 3 Charollais 24kg £110, Frank McCann, Toomebridge, 3 Texel 25.5kg £109.50, C Magill, Larne, 7 Texel 26.5kg £109.50, Catherine O’Melvenna, Ballymena, 12 Texel 25.5kg £109, Peter McAuley, Carrickfergus, 24 Texel 27.5kg £109 and Adam Hunter, Broughshane, 53 Texel 25.5kg £108.50.

Fat ewes 809

First quality

Suffolk: £130-£180

Texel: £140-£195

Crossbred: £90-£120