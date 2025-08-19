Demand for cattle at Omagh Mart continues to grow, bullocks to £2890
Bullocks
W Stevenson, Artigarvan 700k £2890, F Campbell, Ballygawley 735k £2890; 660k £2660; 640k £2650, T MacRory, Ballygawley 620k £2650; 575k £2550, E Donaghy, Mountfield 645k £2650; 590k £2490 (2), E Cunningham, Cloughfin 645k £2590; 550k £2560; 595k £2570, F Donaghy, Loughmacrory 570k £2510, M E O’Kane, Drumquin 560k £2510; 505k £2330; 510k £2200, E B McCullagh, Plumbridge 500k £2280; 565k £2310; 520k £2020, D Irvine, Lack 535k £2370; 440k £1950; 470k £1940, S McCaffrey, Campsie 570k £2380, J Dickson, Draperstown 420k £2090; 455k £2230; 400k £2020, M G Keys, Fintona 410k £200 and £1970; 380k £1860, King Farms, Knockmoyle 410k £1930; 400k £1820; 365k £1720, M Cassidy, Lettercarn 465k £2140, K Ward, Claudy 450k £2050; 435k £1900; 315k £1530, M McCay, Castlederg 490k £2110, T Reaney, Plumbridge 405k £1720; 470k £1930, William J Boyd, Kesh 455k £1880, F J McGurk, Kildress 340k £1800; 305k £1710; 295k £1580, M Keown, Dromore 305k £1590 (2) and L Shields, Foremass 345k £1470.
Heifers
F Smyth, Dromore 510k £2370; 505k £2320; 435k £1980, J McBeth, Artigarvan 510k £2250, N Devine, Donemana 480k £2360, P McMenamin, Envagh 410k £2000; 535k £2240; 390k £1780, A Bourke, Irvinestown 485k £2290, T MacRory, Ballygawley 525k £2240; 560k £2300, A McCance, Omagh 650k £2250, J Smyth, Killen 415k £1840; 450k £1980; 390k £1790, M Cassidy, Lettercarn 445k £1920; 410k £1670, N Gormley, Sixmilecross 455k £1920; 495k £2020, C Carson, Drumlegagh 405k £1700, J Dickson, Draperstown 325k £1680; 355k £1770; 340k £1690; 370k £1700, A Watson, Fivemiletown 320k £1480, F Donnelly, Altamuskin 350k £1590, A Mitchell, Drumquin 455k £1800; 360k £1570; 385k £1610, M Fahy, Drumquin 335k £1430 and M Kelly, Beragh 320k £1410; 395k £1600.
Fat cows
L Shields, Foremass 500k £358, J Gormley, Carrickmore 580k £344; 650k £326, R W Loane, Kesh 600k £338, C Carson, Drumlegagh 620k £338 and A Crockett, Castlederg 760k £314.
Friesian cows
R Irwin, Ardstraw 660k £296, H O’Neill, Dromore 500k £294 and Hall Kee, Strabane 670k £258; 760k £250; 730k £234.
Dropped calves
Jas - J Kelly, Irvinestown £1550 Charolais bull, J B Todd, Greysteel £1330 Charolais bull J M Kinnear, Irvinestown £1200 and £1040 Belgian Blue bulls, Gallagher Enterprises, Newtown £1120 Belgian Blue bull, S Fraser, Kesh £1160 Charolais heifer, D Longwell, Omagh £1060; £990 and £980 Charolais bulls, M K McCullagh, Greencastle £1000 Belgian Blue heifer; £980 Belgian Blue bull, J A Morris, Newtown £980 Charolais bull; £950 Charolais bull, D Donnell, Ballymagorry £920 Aberdeen Angus bull, W C Young, Castlederg £870 and £830 Limousin bulls, W R Matthews, Lislap £870 Hereford bull and R Crosbie, Mountjoy £825 and £805 Limousin heifers.
Weanlings
T Semple, Castlederg £1550 Charolais bull, J Sproule, Dromore £1550 and £1310 Charolais heifers, C McCarron, Dromore £1480 and £1450 Charolais bulls, M McMenamin, Drumquin £1460 Charolais bull, S Colhoun, Urney £1380 Aberdeen Angus bull, F McAleer, Creggan £1380 Charolais bull, D Donnell, Ballymagorry £1390 and £1240 Aberdeen Angus bulls, P Patrick, Drumlegagh £1290 Hereford heifer, M Fahy, Drumquin £1180 (3) and £1140 Charolais heifers and R W Loane, Kesh £1140 Limousin heifer.