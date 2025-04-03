Demand for cattle remains very strong at Omagh Mart, bullocks to £3070
and on Freeview 262 or Freely 565
Bullocks
Kieran McShane, Donemana 725k £3000; 745k £3050; 750k £2970, J J Byrne, Castlederg 810k £3070; 750k £2870; 595k £290, E Donaghy, Mountfield 700k £2600; 670k £2550, O McCallan, Carrickmore 505k £2110; 585k £2220; 410k £1860, R McCrossan, Drumquin 560k £2350; 595k £2320; 630k £2440, P McCullagh, Mountfield 540k £2200; 580k £2290, N McIlwaine, Plumbridge 565k £2240, S McAleer, Dromore 515k £2030; 565k £2130, N Farley, Beragh 580k £2250; 615k £2200, D McKinney, Fintona 630k £2430; 605k £2320, B McCaffrey, Drumquin 660k £2500, Kerr/Irwin, Drumquin 590k £2230; 535k £2010; 505K £1890, H Henry, Fintona 575k £2100, D McAleer, Dromore 600k £2200, J and T Meenagh, Carrickmore 430k £1980; 380k £1850; 315k £1510, B Coyle, Mullaslin 445k £1980; 385k £1660, Peter Fox, Carrickmore 460k £1890 L Alexander, Corlea 345k £1670; 410k £1660, C Elliot, Artigarvan 420k £1680, T McKenna, Roscavey 500k £1960; 485k £1780, M Mullan, Tattyreagh 410k £1600; 440k £1700; 445k £1720, P Harvey, Castlederg 325k £1390; 320k £1310; 295k £1310 and Drumrush Farms, Benburb 355k £1500; 315k £1280; 335k £1330.
Heifers
N Doherty, Killeter 560k £2430; 555k £2320, B Barrett, Trillick 555k £2240; 505k £2000; 595k £2320, A McCann, Dunmoyle 515k £2040; 525k £2070; 550k £2160, D McKinney, Fintona 520k £2040; 525k £1960, T Phillips, Ederney 580k £2240, E Donaghey, Mountfield 510k £1960 C Devine, Strabane 550k £2100, A Henry, Fintona 580k £2210, S McAleer, Dromore 535k £2020; 540k £2030, T D McPhilomey, Drumquin 560k £2080; 485k £1980; 580k £2040, P McCann, Sixmilecross 450k £1880; 480k £1960, J Bratton, Lack 435k £1760; 375k £1380, S Miller, Newtownstewart 430k £1720; 440k £1700; 435k £1680; 360k £1390, P Fox, Carrickmore 450k £1790; 400k £1620, Ian Hamilton, Castlederg 420k £1670; 450k £1700; 485k £1830, William McCay, Castlederg 430k £1680, L Alexander, Corlea 310k £1510; 315k £1530; 335k £1570; 385k £1600, S McCanny, Clanabogan 660k £2400; 610k £2200 and £2160 and Charles McShane, Donemana 635k £2260.
Weanlings
I Hamilton, Castlederg £1650 Belgian Blue heifer, M McCullagh, Carrickmore £1420, £1390 and £1340 Limousin bulls, C T McNabb, Drumquin £1290 Charolais bull; £1000 Limousin heifer, K Murray, Tattyreagh £1220 and £1120 Limousin bulls, P McGurk, Plumbridge £1180 Limousin bull, J Norris, Omagh £1160 and £1080 Limousin bulls, E Bryson, Dunamanagh £1130 and £990 Aberdeen Angus bulls and K McKenna, Eskra £1030 Aberdeen Angus heifers.
Dropped calves
S McNulty, Glenmornan £920 Limousin bull, A Sproule, Aghyaran £840 Limousin bull, Basil Dunne, Ballinamallard £790 and £740 Belgian Blue bulls; £700 Belgian Blue heifer, George Armstrong, Lack £760 Belgian Blue bull, Emma Hughes, Dromore £800 Simmental heifer, Des Cummins, Mountjoy £750 and £740 Aberdeen Angus bulls, A Moses, Sixmilecross £740 Aberdeen Angus bull; £645 Aberdeen Angus heifer, R Killen, Newbuildings £730 and £700 Belgian Blue bulls, G Davis, Dromore £70 Charolais bull, T Stevenson, Kesh £690 Aberdeen Angus bull; £645 Aberdeen Angus heifer, Charles Andrews, Killeter £680 (3) Aberdeen Angus bulls, D McGerrigle, Donemana £680 Limousin heifer, D Alexander, Tarlim £680 Limousin bull; £660 Limousin heifer and James Henderson, Trillick £580 Hereford bull.
Fat cows
S McNulty, Glenmornan 710k £358, N McIlwaine, Plumbridge 600k £352; 800k £340 (£2720), D McGerrigle, Donemana 700k £342; 550k £336, M McMenamin, Drumquin 460k £334; 620k £328, J T Meenagh, Carrickmore 730k £334, J J Byrne, Castlederg 690k £318, M Lynch, Knockmoyle 640k £318 and G Bradley, Mountfield 570k £318.
Friesian cows
R McPhilmey, Newtownstewart 780k £260 and D Alexander, Tarlim 780k £258.
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