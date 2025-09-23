Demands remains high at Fivemiletown Mart, stores sold to £2160/480kg
Bullocks
N Graham £2160/480kg (450ppk) £2090/460kg (454ppk) £1850/400kg (462ppk) K Kelly £2140/500kg (428ppk) £2040/480kg (425ppk) £1900/420kg (452ppk) £1890/440kg (429ppk) C Brady £2120/620kg (341ppk) K&C Gould £1880/500kg (376ppk) B Graham £1870/390kg (479ppk) H McClure £1760/400kg (440ppk) R Sterritt £1700/410kg (414ppk) £1470/380kg (386ppk) W Dunwoody £1670/480kg (347ppk) J Warnock £1600/400kg (400ppk) £1590/420kg (378ppk) and S Williamson £1600/360kg (444ppk) £1560/320kg (487ppk).
Heifers
N Wiltshire £2110/560kg (376ppk) R Farrell £1990/450kg (442ppk) £1900/450kg (422ppk) £1880/440kg (427ppk) £1830/380kg (481ppk) £1770/440kg (402ppk) N Graham £1990/540kg (368ppk) W Dunwoody £1940/540kg (359ppk) £1900/540kg (351ppk) £1830/500kg (366ppk) £1800/500kg (360ppk) E Fee £1930/440kg (438ppk) £1930/450kg (428ppk) £1920/490kg (391ppk) K Kelly £1880/500kg (376ppk) B Graham £1870/480kg (389ppk) and R Keelagher £1780/420kg (423ppk).
Weanlings
A Hogg £1600/400kg (400ppk) £1600/410kg (390ppk) £1530/380kg (402ppk) £1530/380kg (402ppk) £1460/360kg (405ppk) £1450/350kg (414ppk) A Maguire £1540/350kg (440ppk) E Fee £1520/350kg (434ppk) S Williamson £1510/320kg (471ppk) H Maguire £1470/360kg (408ppk) £1510/380kg (397ppk) £1490/400kg (372ppk) R Steritt £1320/340kg (388ppk) £1200/300kg (400ppk) £1150/280kg (410ppk) £1140/290kg (393ppk) £1110/280kg (396ppk) £1070/260kg (411ppk) £1040/280kg (371ppk) £1040/240kg (433ppk) and C Murray £1060/240kg (441ppk).