Easier trade for heavy lambs at Markethill Mart
Demand for midweight lambs and store lambs was similar to previous weeks.
Good quality heavy lambs sold from 540-572p/k for25k at £143 from a Newry producer, followed by 569p/k for 26k at £148 for a Mayobridge farmer.
An exceptional pen of heavy ewe lambs (25k) sold at £158 for a Portadown producer.
Good quality midweight lambs sold from 580-642p/k with a top of 655p/k for 20k at £131 from a Dungannon farmer, followed by 643p/k for 20k at £128.50 for a Warrenpoint farmer. Trade for midweight lambs was maintained due to demand from store lamb buyers.
Light store lambs sold to 775p/k for 15k at £118.50 from a Portadown farmer, followed by 763p/k for 15.2k at £116 from a Mullaghbawn farmer.
All good quality light store pens sold from 700-750p/k.
Stronger stores sold to 706p/k for 17k at £120 from a Portadown farmer, followed by 688p/k for 17.3k at £119 from a Mullaghbawn farmer.
Main demand for stronger stores from 640-678p/k.
The 210 cull ewes sold to £218, with others at £208, £204 and £198.
Main demand from £120-£180, plainer type ewes from £70-£95 each.
Heavy lambs
Portadown producer 25k £158 632p/k: Newry producer 25k £143 572p/k: Mayobridge producer 26k £148 569p/k: Magheralin producer 24k £135 563p/k: Killylea producer 25k £137 548p/k: Poyntzpass producer 24k £131 546p/k: Keady producer 24.3k £132 543p/k and Mountnorris producer 25k £135 540p/k.
Midweight lambs
Dungannon producer 20k £131 655p/k: Warrenpoint producer 20k £128.50 643p/k: Omagh producer 20.1k £129 642p/k: Portadown producer 20.7k £130 628p/k: Keady producer 20.2k £126.50 626p/k: Warrenpoint producer 20.4k £126 618p/k: Portadown producer 20.5k £125 610p/k and Newry producer 21.7k £132 608p/k.
Light store lambs
Portadown producer 15.3k £118.50 775p/k: Mullaghbawn producer 15.2k £116v763p/k: Portadown producer 16k £120 750p/k: Omagh producer 16k £120 750p/k: Mullaghbawn producer 15k £112 747p/k: Silverbridge producer 15.3k £114 745p/k: Keady producer 15.2k £112 737p/k: Camlough producer 15.5k £114 736p/k:
Stronger store lambs
Portadown producer 17k £120 706p/k: Mullaghbawn producer 17.3k £119 688p/k: Dungannon producer 17.5k £119 680p/k: Portadown producer 18k £122 678p/k: Omagh producer 18.1k £122 674p/k: Lislea producer 18.7k £125.50 671p/k: Killeavy producer 18.5k £124 670p/k and Mayobridge producer 17.8k £119 669p/k.