Easier trade for heavy lambs at Markethill Mart

An entry of 1090 sheep at Markethill on Monday 20th October returned an easier trade for heavy lambs.

Demand for midweight lambs and store lambs was similar to previous weeks.

Good quality heavy lambs sold from 540-572p/k for25k at £143 from a Newry producer, followed by 569p/k for 26k at £148 for a Mayobridge farmer.

An exceptional pen of heavy ewe lambs (25k) sold at £158 for a Portadown producer.

Good quality midweight lambs sold from 580-642p/k with a top of 655p/k for 20k at £131 from a Dungannon farmer, followed by 643p/k for 20k at £128.50 for a Warrenpoint farmer. Trade for midweight lambs was maintained due to demand from store lamb buyers.

Light store lambs sold to 775p/k for 15k at £118.50 from a Portadown farmer, followed by 763p/k for 15.2k at £116 from a Mullaghbawn farmer.

All good quality light store pens sold from 700-750p/k.

Stronger stores sold to 706p/k for 17k at £120 from a Portadown farmer, followed by 688p/k for 17.3k at £119 from a Mullaghbawn farmer.

Main demand for stronger stores from 640-678p/k.

The 210 cull ewes sold to £218, with others at £208, £204 and £198.

Main demand from £120-£180, plainer type ewes from £70-£95 each.

Heavy lambs

Portadown producer 25k £158 632p/k: Newry producer 25k £143 572p/k: Mayobridge producer 26k £148 569p/k: Magheralin producer 24k £135 563p/k: Killylea producer 25k £137 548p/k: Poyntzpass producer 24k £131 546p/k: Keady producer 24.3k £132 543p/k and Mountnorris producer 25k £135 540p/k.

Midweight lambs

Dungannon producer 20k £131 655p/k: Warrenpoint producer 20k £128.50 643p/k: Omagh producer 20.1k £129 642p/k: Portadown producer 20.7k £130 628p/k: Keady producer 20.2k £126.50 626p/k: Warrenpoint producer 20.4k £126 618p/k: Portadown producer 20.5k £125 610p/k and Newry producer 21.7k £132 608p/k.

Light store lambs

Portadown producer 15.3k £118.50 775p/k: Mullaghbawn producer 15.2k £116v763p/k: Portadown producer 16k £120 750p/k: Omagh producer 16k £120 750p/k: Mullaghbawn producer 15k £112 747p/k: Silverbridge producer 15.3k £114 745p/k: Keady producer 15.2k £112 737p/k: Camlough producer 15.5k £114 736p/k:

Stronger store lambs

Portadown producer 17k £120 706p/k: Mullaghbawn producer 17.3k £119 688p/k: Dungannon producer 17.5k £119 680p/k: Portadown producer 18k £122 678p/k: Omagh producer 18.1k £122 674p/k: Lislea producer 18.7k £125.50 671p/k: Killeavy producer 18.5k £124 670p/k and Mayobridge producer 17.8k £119 669p/k.