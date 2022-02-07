Ewes and lambs sell to £325 at Hilltown
A super entry of sheep to Hilltown Saleyard on Saturday 5th February saw ewes and lambs sell to £325, fat ewes to £150 and fat lambs to £125.
Ewes and lambs: Killinchy farmer £325, Rathfriland farmer £240, Kilkeel farmer £220, Cabra farmer £190, Cabra farmer £185, Rathfriland farmer £180, Rathfriland farmer £165.
Springing ewes: Killinchy farmer £180, Killinchy farmer £178, £170 and £154.
Fat ewes: Killinchy farmer £150, Kilkeel farmer £136, Kilkeel farmer £130, Newcastle farmer £128, Kilkeel farmer £127, Castlewellan farmer £124, Killinchy farmer £120, Kilkeel farmer £120, Kilkeel farmer £119, Kilkeel farmer £116, Hilltown farmer £111, Hilltown farmer £110.
Fat lambs: Newry farmer £125 for 29.5kg (423ppk), Kilkeel farmer £124.50 for 27.4kg (454ppk), Kilkeel farmer £124 for 28kg (442ppk), Hilltown farmer £123 for 26kg (473ppk), Newcastle farmer £122 for 25.3kg (482ppk), Rathfriland farmer £118 for 24.5kg (481ppk), Kilkeel farmer £118 for 23.5kg (502ppk), Hilltown farmer £118 for 24.5kg (481ppk), Kilkeel farmer £116 for 24.4kg (475ppk), Newcastle farmer £114 for 23kg (495ppk), Kilcoo farmer £110 for 21kg (523ppk), Hilltown farmer £110 for 21.6kg (509ppk).