Ewes with lambs at foot making £360 at Gortin Mart
Heavy lambs (over 25kg)
W Allen £188/30.9kg (608ppk) McFarland £173/32.5kg (523ppk) £154.50/26.3kg (587ppk) P Quinn £166/35.3kg (470ppk) £165/30.7kg (537ppk) £163/27.3kg (597ppk) £161/28.7kg (561ppk) R Baxter £165/26.7kg (618ppk) W Allen £163/29.4kg (554ppk) C McAweaney £162.50/28kg (580ppk) M Scott £162/28.8kg (562ppk) J Beattie £160/28kg (571ppk) S Kelly £157/29.5kg (532ppk) J Cairns £157/26.7kg (588ppk) C Boyd £157/30kg (523ppk) J McGaughey £157/26.3kg (597ppk) £154/25kg (616ppk) and S McLaughlin £156/26kg (600ppk).
Midweight lambs (22kg-25kg)
J McGaughey £155/23.2kg (668ppk) £148/23kg (643ppk) A Bradley £154/24kg (641ppk) D McConnell £152.50/24.3kg (627ppk) R McPhillimy £150/24.4kg (614ppk) S Kelly £148/24.3kg (609ppk) D Williamson £147.50/23.6kg (625ppk) J Mitchell £147/24.1kg (610ppk) A Hamilton £146/24.5kg (595ppk) W McLaughlin £144/23.8kg (605ppk) K Hilley £143.50/22.8kg (629ppk) and J Cairns £142.50/22.3kg (639ppk).
Lighter lambs
P Keenan £139.50/21.5kg (648ppk) K Thompson £137.50/21.5kg (639ppk) H Laughlin £137/21.1kg (649ppk) J Mitchell £136/21.78kg (626ppk) D McCulla £134/21.2kg (632ppk) P Mullen £132.50/21.7kg (610ppk) M Meenan £124/18.6kg (666ppk) and A Hamilton £122/18.5kg (659ppk) King Farms £119.50/18.5kg (645ppk).
Fat ewes
D McCulla £290 A Harpur £280 McFarland 3260 J McClean £246 A Carson £232 J Foster £232 £230 £226 £216 J Logue £230 A Hanna £224 S Rosborough £224 £198 A Carson £220 S Logue £220 A Rosborough £212 S Allen £202 A Buchanan £200 Preston Farms £200 B Netherty £196 B Ward £194 R Mongan £190 JV Beattie £190 and R Harpur £188 £186.
Ewes and lambs
K Lagan £360 (double) £270 (single) £250 (single) O Coyle £345 (double) £335 (double) £290 (single) £280 (single) £275 (double) £250 (single) A Boyd £330 (double) R Scott £315 (double) £255 (single) and R Hayes £315 (double) £280 (single) £275 (single) £260 (single) £260 (single).