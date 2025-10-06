Excellent prices at Omagh Mart opening suckled calves sale, prices to £2480
Bull/bullock calves
A Cathers, Drumnakilly 505k £2480; 510k £2250, E O’Kane, Drumquin 540k £2480; 440k £2170; 425k £2080, N McNulty, Dromore 435k £2250; 470k £2210; 355k £2060; 400k £2180, Gary O’Kane, Drumquin 425k £2180; 495k £2400, S Carron, Ederney 415k £2100; 265k £1540; 305k £1790; 350k £1880, J P McMackin, Sion Mills 445k £2240, G Potter, Pomeroy 445k £2270, M McKeown, Gortin 435k £2150; 445k £2160, Grace Teague, Trillick 405k £2000 (2), R McMenamin, Tullycar 430k £2000; 400k £1990, C Potter, Pomeroy 490k £2200; 310k £1900, G McCullagh, Greencastle 420k £1920, G P Kirk, Drumlea 420k £1900; 405k £1800, Jas McBride, Strabane 495k £2220; 395k £1900, J Hunter, Drumquin 430k £1900; 300k £1550, H B Coll, Drumquin 300k £1760; 290k £1680; 335k £1630, P McCarron, Irvinestown 315k £1640; 290k £1610, William Torrens, Killen 315k £1630; 375k £1790 and £1800, William Evans, Lack 340k £1680, Peter Dobbs, Carrickmore 375k £1850; 350k £1720, G Byrne, Killeter 345k £1700; 290k £1700, H McQuaid, Dromore 370k £1760, M Corrigan, Dromore 370k £1800 and J. Wauchob, Newtownstewart 265k £1400; 270k £1380.
Heifer calves
J J Muldoon, Cookstown 410k £2050, M Scott, Newtownstewart 410k £1990; 425k £2020; 295k £2000, J P McMackin, Sion Mills 410k £1940, B McDonnell, Dromore 450k £2030, J Hunter, Drumquin 430k £1900, F Potter, Fecarry 290k £1780 (3); 345k £1910, Peter Dobbs, Carrickmore 385k £2000, N McNulty, Dromore 365k £2010; 340k £1740, G McCullagh, Greencastle 350k £1780, F Corrigan, Clogher 305k £1560 (3), P McCarron, Irvinestown 365k £1800, M Corrigan, Dromore 390k £1910, G Byrne, Killeter 365k £1780, William Torrens, Killen 335k £1610; 360k £1730, J Wauchob, Newtownstewart 270k £1610; 220k £1240.