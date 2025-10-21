Excellent prices for cattle at Pomeroy Mart, bullocks to £2550
P and N Gallagher £2550/660kg (386 ppk), E McKenna £2480/670kg (370ppk), L Nugent £2270/450kg (504 ppk), S McGlinchey £2180/570kg (382 ppk), £1950/520kg (375 ppk), £1670/370kg (451 ppk), S McDonnell £2130/400kg (532 ppk), E and N Quinn £2100/570kg (368 ppk), £2020/590kg (342 ppk), I McKenna £2100/570kg (368 ppk), M Donaghy £2100/460kg (456 ppk), S Rafferty £2050/490kg (418 ppk), £1990/480kg (414 ppk), P F Fox £2010/400kg (502 ppk), £1980/510kg (388 ppk), £1880/400kg (470 ppk), £1850/460kg (402 ppk),£1670/380kg (439 ppk), P McGarrity £1980/420kg (471 ppk), £1910/410kg (466 ppk), £1670/340kg (491 ppk), £1600/320kg (500 ppk), W Barnes £1940/380kg (510 ppk), £1640/440kg (372 ppk), D Montgomery £1930/510kg (378 ppk), K Corrigan £1900/340kg (558 ppk), £1870/360kg (519ppk), £1860/360kg (516 ppk), £1750/370kg (473 ppk), £1710/350kg (488 ppk), £1700/320kg (531 ppk), £1660/300kg (553 ppk), B Quinn £1870/340kg (550 ppk), £1740/340kg (511 ppk), S McDonnell £1840/350kg (525 ppk), L Nugent £1830/380kg (481 ppk).
Heifers
F McElhatton £2780, £1180/390kg (302 ppk), M Donaghy £2250/570kg (394 ppk), £2020/510kg (396 ppk), D Montgomery £2100/820kg (256ppk), £1510/410kg (368 ppk), P McElduff £2030/540kg (375ppk), £1960/550kg (356 ppk), £1960/530kg (369 ppk), £1930/510kg (378 ppk), £1910/530kg (360 ppk), £1880/500kg (376 ppk), £1710/470kg (363 ppk), D Mallon £1970/570kg (345 ppk), H Gibson £1920/470kg (408 ppk), £1530/380kg(402 ppk), £1500/360kg (416 ppk), £1430/330kg (433 ppk), M and C Baxter £1800/420kg (428 ppk), £1550/360kg (430 ppk), K Corrigan £1750/370kg (473ppk), S McGlinchey £1690/450kg (375 ppk), G Loughran £1680/580kg (289 ppk), £1640/490kg (334 ppk), £890/200kg (445 ppk), M Quinn £1630/440kg (370 ppk), £1440/310kg (464 ppk), C Meenagh £1590/310kg (512 ppk),£1570/310kg (506 ppk), £1550/310kg (500 ppk), S Rafferty £1560/360kg (433 ppk), B McElhone £1500/340kg (441 ppk) and S Quinn £1420/260kg (546ppk), £1300/270kg (481 ppk), £1000/240kg (416 ppk).