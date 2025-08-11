Excellent trade for all classes of cattle at Markethill Mart

Darryl Armitage
By Darryl Armitage

Journalist

Published 11th Aug 2025, 13:01 BST
An entry of 420 cattle at Markethill on Saturday 9th August maintained an excellent trade for all classes of cattle.

Heifers

The 140 heifers included mostly forward and heavy heifers.

Good quality heavy heifers sold steadily from £370 to £428 for 610k at £2610 from an Annaghmore farmer followed by £403 for 646k Aberdeen Angus at £2600 from a Tassagh producer.

Farming Life livestock marketsplaceholder image
Farming Life livestock markets

Forward feeding heifers sold in exceptionally strong demand with all good quality lots selling steadily from £390 to £443 for 510k at £2260 from a Tassagh farmer.

The same owner received £441 for 546k at £2410.

A Newtownhamilton producer received £439 for 524k at £2300.

Hide Ad
Hide Ad

Grazing type middleweight heifers sold to £436 for 500k at £2180 from a Dungannon farmer followed by £424 for 410k at £1740 from a Glenanne farmer.

All good quality lots from £380 to £410 per 100 kilos.

Light heifers to £456 for 362k at £1650 from a Newtownhamilton farmer followed by £430 for 330k at £1420 from a Banbridge producer.

All good quality lots from £380 to £422 per 100 kilos.

Heavy heifers

Annaghmore farmer 610k £2610 £428.00; Tassagh farmer 646k £2600 £403.00; Cullyhanna farmer 610k £2360 £387.00; Katesbridge farmer 670k £2580 £385.00; Newtownhamilton farmer 650k £2460 £379.00; Kilkeel farmer 696k £2630 £378.00; Katesbridge farmer 702k £2640 £376.00; Kilkeel farmer 818k £3050 £373.00 and Kilkeel farmer 752k £2800 £372.

Forward heifers

Tassagh farmer 510k £2260 £443.00; Tassagh farmer 546k £2410 £441.00; Newtownhamilton farmer 524k £2300 £439.00; Cullyhanna farmer 548k £2350 £429.00; Newtownhamilton farmer 560k £2350 £420.00; Tassagh farmer 586k £2450 £418.00; Cullyhanna farmer 552k £2300 £417.00; Markethill farmer 540k £2250 £417.00; Cullyhanna farmer 516k £2150 £417.00; Markethill farmer 522k £2170 £416.00 and Jerrettspass farmer 532k £2200 £414.

Middleweight heifers

Hide Ad
Hide Ad

Dungannon farmer 500k £2180 £436.00; Glenanne farmer 410k £1740 £424.00; Middletown farmer 486k £1990 £410.00; Banbridge farmer 434k £1770 £408.00; Middletown farmer 468k £1900 £406.00; Middletown farmer 486k £1970 £405.00; Glenanne farmer 408k £1650 £404.00; Middletown farmer 480k £1940 £404.00; Newtownhamilton farmer 478k £1930 £404.00 and Moira farmer 412k £1660 £403.

Lightweight heifers

Newtownhamilton farmer 362k £1650 £456.00; Banbridge farmer 330k £1420 £430.00; Portadown farmer 398k £1680 £422.00; Castlewellan farmer 392k £1600 £408.00; Portadown farmer 390k £1540 £395.00; Mountnorris farmer 350k £1360 £389.00; Glenanne farmer 382k £1470 £385.00 and Kilkeel farmer 326k £1240 £380.

Bullocks

The 95 bullocks sold in another very strong demand with forward bullocks to £435 for 542k Aberdeen Angus at £2360 from a Castlewellan farmer followed by £424 for 514k at £2180 from a Katesbridge farmer.

All good quality forward bullocks from £370 to £418 per 100 kilos.

Hide Ad
Hide Ad

Heavy bullocks sold up to £405 for 716k at £2900 from a Newry farmer with top price of £3240 for 870k £373 from a Hilltown farmer.

A Newtownhamilton farmer received £3220 for 830k £386 and a Hilltown producer received £3140 for 800k at £393.

Main trade for good quality for heavy bullocks from £370 to £397 per 100 kilos.

Grazing bullocks sold up to £473 for 472k at £2230 from a Castlewellan farmer followed by £459 for 458k at £2100 from an Annalong farmer.

All good quality lots from £380 to 442 per 100 kilos.

Heavy bullocks

Hide Ad
Hide Ad

Newry farmer 716k £2900 £405.00; Armagh farmer 608k £2430 £400.00; Newtownhamilton farmer 642k £2550 £397.00; Newtownhamilton farmer 654k £2580 £395.00; Hilltown farmer 800k £3140 £393.00; Richhill farmer 696k £2730 £392.00; Richhill farmer 718k £2790 £389.00; Richhill farmer 706k £2730 £387.00; Richhill farmer 688k £2660 £387.00; Richhill farmer 748k £2890 £386.00; Newtownhamilton farmer 834k £3220 £386.00 and Richhill farmer 738k £2840 £385.

Forward bullocks

Castlewellan farmer 542k £2360 £435.00; Katesbridge farmer 514k £2180 £424.00; Middletown farmer 548k £2290 £418.00; Middletown farmer 520k £2130 £410.00; Portadown farmer 596k £2430 £408.00; Middletown farmer 576k £2330 £405.00; Middletown farmer 538k £2160 £402.00; Portadown farmer 570k £2250 £395.00; Middletown farmer 566k £2220 £392.00 and Tynan farmer 534k £2070 £388.

Middletown bullocks

Castlewellan farmer 472k £2230 £473.00; Annalong farmer 458k £2100 £459.00; Armagh farmer 378k £1670 £442.00; Middletown farmer 470k £2000 £426.00; Armagh farmer 388k £1630 £420.00; Armagh farmer 404k £1700 £421.00; Armagh farmer 424k £1710 £403.00; Armagh farmer 432k £1700 £394.00 and Armagh farmer 458k £1800 £393.

Weanlings

The 160 weanlings continued to sell at very high rates.

Light male weanlings to £543 for 304k at £1650 from a Dungannon producer.

The same owner received £523 for 304k at £1590.

Hide Ad
Hide Ad

All good quality light males from £430 to £523 per 100 kilos.

Stronger males sold to £595 for 420k at £2500 from a Mayobridge farmer.

The same owner received £569 for 404k at £2300.

An Armagh producer received £532 for 412k at £2190.

This producer sold six Charolais bred male weanlings to average 419k at £2112 each £503.50 per 100 kilos.

All good quality strong weanlings sold from £400 to £519 per 100 kilos.

Heavier lots sold to £2470 for 576k £429 per 100 kilos.

Hide Ad
Hide Ad

Good quality light heifer weanlings sold from £450 to £539 for 334k at £1800 from a Camlough producer.

The same owner received £1680 for £535 314k and £528 for 324k at £1710.

Good quality light heifers from £450 to £520 per 100 kilos.

Stronger heifer weanlings to £456 for 456k at £2080 from an Ardglass farmer.

The same owner received £431 for 422k at £1820.

This producer sold 10 Charolais cross heifer weanlings to average 410k at £1780 £434 per 100 kilos.

Main demand from £380 to £425 per 100 kilos.

Lightweight male weanlings

Hide Ad
Hide Ad

Dungannon farmer 304k £1650 £543.00; Dungannon farmer 304k £1590 £523.00; Tassagh farmer 308k £1610 £523.00; Mayobridge farmer 390k £2020 £418.00; Cullyhanna farmer 326k £1640 £503.00; Kilkeel farmer 306k £1500 £490.00; Kilkeel farmer 318k £1550 £487.00; Tassagh farmer 322k £1560 £485.00 and Dromara farmer 318k £1520 £478.

Strong male weanlings

Mayobridge farmer 420k £2500 £595.00; Mayobridge farmer 404k £2300 £469.00; Armagh farmer 412k £2190 £532.00; Armagh farmer 426k £2210 £519.00; Armagh farmer 432k £2210 £512.00; Armagh farmer 406k £2050 £505.00; Armagh farmer 414k £2040 £493.00; Tassagh farmer 426k £1980 £465.00; Armagh farmer 426k £1970 £462.00 and Downpatrick farmer 444k £2040 £460.

Lightweight heifer weanlings

Cullyhanna farmer 286k £1490 £521.00; Cullyhanna farmer 276k £1370 £496.00; Lurgan farmer 290k £1370 £472.00; Dromara farmer 294k £1350 £459.00; Armagh farmer 208k £950 £457.00; Dromara farmer 236k £1070 £453.00 and Katesbridge farmer 288k £1300 £451.

Middleweight heifer weanlings

Camlough farmer 334k £1800 £439.00; Camlough farmer 314k £1680 £535.00; Camlough farmer 324k £1710 £428.00; Ardglass farmer 352k £1800 £411.00; Jerrettspass farmer 314k £1580 £503.00; Lurgan farmer 326k £1640 £503.00; Lurgan farmer 302k £1500 £497.00; Camlough farmer 376k £1820 £484.00; Mayobridge farmer 340k £1640 £482.00 and Camlough farmer 384k £1850 £482.

Strong heifer weanlings

Hide Ad
Hide Ad

Ardglass farmer 456k £2080 £456.00; Lisburn farmer 402k £1810 £450.00; Ardglass farmer 422k £1820 £431.00; Markethill farmer 426k £1810 £425.00; Tassagh farmer 402k £1700 £423.00; Jerrettspass farmer 430k £1800 £419.00; Poyntzpass farmer 402k £1670 £415.00; Tassagh farmer 428k £1760 £411.00 and Ardglass farmer 440k £1800 £409.

In the suckler ring trade was exceptionally strong for good quality stock.

An Antrim farmer sold nine outfits mostly Belgian Blue and Limousin cross cows to a top price of £5000 with other at £4850, £4800 and £3880.

Several more from £3180 to £3520 each.

A Newry producer sold two outfits at £3700 and £3640.

A Ballynahinch farmer received £3580 for a Limousin heifer with heifer calf.

A Jonesborough farmer sold an outfit at £3380 and a Fivemiletown farmer received £2900 for an Aberdeen Angus cow and bull calf.

Related topics:ArmaghMarkethillKilkeelHeifers
News you can trust since 1963
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice