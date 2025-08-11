Excellent trade for all classes of cattle at Markethill Mart
Heifers
The 140 heifers included mostly forward and heavy heifers.
Good quality heavy heifers sold steadily from £370 to £428 for 610k at £2610 from an Annaghmore farmer followed by £403 for 646k Aberdeen Angus at £2600 from a Tassagh producer.
Forward feeding heifers sold in exceptionally strong demand with all good quality lots selling steadily from £390 to £443 for 510k at £2260 from a Tassagh farmer.
The same owner received £441 for 546k at £2410.
A Newtownhamilton producer received £439 for 524k at £2300.
Grazing type middleweight heifers sold to £436 for 500k at £2180 from a Dungannon farmer followed by £424 for 410k at £1740 from a Glenanne farmer.
All good quality lots from £380 to £410 per 100 kilos.
Light heifers to £456 for 362k at £1650 from a Newtownhamilton farmer followed by £430 for 330k at £1420 from a Banbridge producer.
All good quality lots from £380 to £422 per 100 kilos.
Heavy heifers
Annaghmore farmer 610k £2610 £428.00; Tassagh farmer 646k £2600 £403.00; Cullyhanna farmer 610k £2360 £387.00; Katesbridge farmer 670k £2580 £385.00; Newtownhamilton farmer 650k £2460 £379.00; Kilkeel farmer 696k £2630 £378.00; Katesbridge farmer 702k £2640 £376.00; Kilkeel farmer 818k £3050 £373.00 and Kilkeel farmer 752k £2800 £372.
Forward heifers
Tassagh farmer 510k £2260 £443.00; Tassagh farmer 546k £2410 £441.00; Newtownhamilton farmer 524k £2300 £439.00; Cullyhanna farmer 548k £2350 £429.00; Newtownhamilton farmer 560k £2350 £420.00; Tassagh farmer 586k £2450 £418.00; Cullyhanna farmer 552k £2300 £417.00; Markethill farmer 540k £2250 £417.00; Cullyhanna farmer 516k £2150 £417.00; Markethill farmer 522k £2170 £416.00 and Jerrettspass farmer 532k £2200 £414.
Middleweight heifers
Dungannon farmer 500k £2180 £436.00; Glenanne farmer 410k £1740 £424.00; Middletown farmer 486k £1990 £410.00; Banbridge farmer 434k £1770 £408.00; Middletown farmer 468k £1900 £406.00; Middletown farmer 486k £1970 £405.00; Glenanne farmer 408k £1650 £404.00; Middletown farmer 480k £1940 £404.00; Newtownhamilton farmer 478k £1930 £404.00 and Moira farmer 412k £1660 £403.
Lightweight heifers
Newtownhamilton farmer 362k £1650 £456.00; Banbridge farmer 330k £1420 £430.00; Portadown farmer 398k £1680 £422.00; Castlewellan farmer 392k £1600 £408.00; Portadown farmer 390k £1540 £395.00; Mountnorris farmer 350k £1360 £389.00; Glenanne farmer 382k £1470 £385.00 and Kilkeel farmer 326k £1240 £380.
Bullocks
The 95 bullocks sold in another very strong demand with forward bullocks to £435 for 542k Aberdeen Angus at £2360 from a Castlewellan farmer followed by £424 for 514k at £2180 from a Katesbridge farmer.
All good quality forward bullocks from £370 to £418 per 100 kilos.
Heavy bullocks sold up to £405 for 716k at £2900 from a Newry farmer with top price of £3240 for 870k £373 from a Hilltown farmer.
A Newtownhamilton farmer received £3220 for 830k £386 and a Hilltown producer received £3140 for 800k at £393.
Main trade for good quality for heavy bullocks from £370 to £397 per 100 kilos.
Grazing bullocks sold up to £473 for 472k at £2230 from a Castlewellan farmer followed by £459 for 458k at £2100 from an Annalong farmer.
All good quality lots from £380 to 442 per 100 kilos.
Heavy bullocks
Newry farmer 716k £2900 £405.00; Armagh farmer 608k £2430 £400.00; Newtownhamilton farmer 642k £2550 £397.00; Newtownhamilton farmer 654k £2580 £395.00; Hilltown farmer 800k £3140 £393.00; Richhill farmer 696k £2730 £392.00; Richhill farmer 718k £2790 £389.00; Richhill farmer 706k £2730 £387.00; Richhill farmer 688k £2660 £387.00; Richhill farmer 748k £2890 £386.00; Newtownhamilton farmer 834k £3220 £386.00 and Richhill farmer 738k £2840 £385.
Forward bullocks
Castlewellan farmer 542k £2360 £435.00; Katesbridge farmer 514k £2180 £424.00; Middletown farmer 548k £2290 £418.00; Middletown farmer 520k £2130 £410.00; Portadown farmer 596k £2430 £408.00; Middletown farmer 576k £2330 £405.00; Middletown farmer 538k £2160 £402.00; Portadown farmer 570k £2250 £395.00; Middletown farmer 566k £2220 £392.00 and Tynan farmer 534k £2070 £388.
Middletown bullocks
Castlewellan farmer 472k £2230 £473.00; Annalong farmer 458k £2100 £459.00; Armagh farmer 378k £1670 £442.00; Middletown farmer 470k £2000 £426.00; Armagh farmer 388k £1630 £420.00; Armagh farmer 404k £1700 £421.00; Armagh farmer 424k £1710 £403.00; Armagh farmer 432k £1700 £394.00 and Armagh farmer 458k £1800 £393.
Weanlings
The 160 weanlings continued to sell at very high rates.
Light male weanlings to £543 for 304k at £1650 from a Dungannon producer.
The same owner received £523 for 304k at £1590.
All good quality light males from £430 to £523 per 100 kilos.
Stronger males sold to £595 for 420k at £2500 from a Mayobridge farmer.
The same owner received £569 for 404k at £2300.
An Armagh producer received £532 for 412k at £2190.
This producer sold six Charolais bred male weanlings to average 419k at £2112 each £503.50 per 100 kilos.
All good quality strong weanlings sold from £400 to £519 per 100 kilos.
Heavier lots sold to £2470 for 576k £429 per 100 kilos.
Good quality light heifer weanlings sold from £450 to £539 for 334k at £1800 from a Camlough producer.
The same owner received £1680 for £535 314k and £528 for 324k at £1710.
Good quality light heifers from £450 to £520 per 100 kilos.
Stronger heifer weanlings to £456 for 456k at £2080 from an Ardglass farmer.
The same owner received £431 for 422k at £1820.
This producer sold 10 Charolais cross heifer weanlings to average 410k at £1780 £434 per 100 kilos.
Main demand from £380 to £425 per 100 kilos.
Lightweight male weanlings
Dungannon farmer 304k £1650 £543.00; Dungannon farmer 304k £1590 £523.00; Tassagh farmer 308k £1610 £523.00; Mayobridge farmer 390k £2020 £418.00; Cullyhanna farmer 326k £1640 £503.00; Kilkeel farmer 306k £1500 £490.00; Kilkeel farmer 318k £1550 £487.00; Tassagh farmer 322k £1560 £485.00 and Dromara farmer 318k £1520 £478.
Strong male weanlings
Mayobridge farmer 420k £2500 £595.00; Mayobridge farmer 404k £2300 £469.00; Armagh farmer 412k £2190 £532.00; Armagh farmer 426k £2210 £519.00; Armagh farmer 432k £2210 £512.00; Armagh farmer 406k £2050 £505.00; Armagh farmer 414k £2040 £493.00; Tassagh farmer 426k £1980 £465.00; Armagh farmer 426k £1970 £462.00 and Downpatrick farmer 444k £2040 £460.
Lightweight heifer weanlings
Cullyhanna farmer 286k £1490 £521.00; Cullyhanna farmer 276k £1370 £496.00; Lurgan farmer 290k £1370 £472.00; Dromara farmer 294k £1350 £459.00; Armagh farmer 208k £950 £457.00; Dromara farmer 236k £1070 £453.00 and Katesbridge farmer 288k £1300 £451.
Middleweight heifer weanlings
Camlough farmer 334k £1800 £439.00; Camlough farmer 314k £1680 £535.00; Camlough farmer 324k £1710 £428.00; Ardglass farmer 352k £1800 £411.00; Jerrettspass farmer 314k £1580 £503.00; Lurgan farmer 326k £1640 £503.00; Lurgan farmer 302k £1500 £497.00; Camlough farmer 376k £1820 £484.00; Mayobridge farmer 340k £1640 £482.00 and Camlough farmer 384k £1850 £482.
Strong heifer weanlings
Ardglass farmer 456k £2080 £456.00; Lisburn farmer 402k £1810 £450.00; Ardglass farmer 422k £1820 £431.00; Markethill farmer 426k £1810 £425.00; Tassagh farmer 402k £1700 £423.00; Jerrettspass farmer 430k £1800 £419.00; Poyntzpass farmer 402k £1670 £415.00; Tassagh farmer 428k £1760 £411.00 and Ardglass farmer 440k £1800 £409.
In the suckler ring trade was exceptionally strong for good quality stock.
An Antrim farmer sold nine outfits mostly Belgian Blue and Limousin cross cows to a top price of £5000 with other at £4850, £4800 and £3880.
Several more from £3180 to £3520 each.
A Newry producer sold two outfits at £3700 and £3640.
A Ballynahinch farmer received £3580 for a Limousin heifer with heifer calf.
A Jonesborough farmer sold an outfit at £3380 and a Fivemiletown farmer received £2900 for an Aberdeen Angus cow and bull calf.