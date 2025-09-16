Exceptional sale of cattle at Draperstown Mart, weanlings to 531ppk
Bullocks
S Watterson £2800/730kg (383ppk) £2410/570kg (422ppk) £2360/550kg (429ppk) J Doris £2600/630kg (412ppk) £2560/630kg (406ppk) £2550/590kg (432ppk) £2310/540kg (427ppk) E McGuigan £2530/630kg (401ppk) £2520/570kg (442ppk) £2390/520kg (459ppk) £2280/540kg (422ppk) S McDevitt £2470/540kg (457ppk) £2350/540kg (435ppk) £2310/460kg (502ppk) £2150/450kg (477ppk) S McAtamney £2450/530kg (462ppk) £2430/520kg (467ppk) £2280/470kg (485ppk) M Wilkinson £2440/610kg (400ppk) £2370/590kg (401ppk) £2230/550kg (405ppk) £2200/580kg (379ppk) M Donnelly £2290/480kg (477ppk) £2260/490kg (461ppk) £2260/450kg (502ppk) £2190/480kg (456ppk) and J O'Hagan £2150/520kg (413ppk)
Heifers
J Doris £2600/620kg (419ppk) £2470/560kg (441ppk) £2430/560kg (433ppk) £2410/620kg (388ppk) S Watterson £2400/590kg (406ppk) £2300/590kg (389ppk) J Ambrose £2380/580kg (410ppk) H McCullagh £2330/570kg (408ppk) £2000/460kg (434ppk) £2000/450kg (444ppk) E McGuigan £2310/620kg (372ppk) £2010/530kg (379ppk) I Lees £2140/570kg (375ppk) R Wilson £2120/470kg (451ppk) J O'Hagan £2020/510kg (396ppk) £1880/450kg (417ppk) P Bradley £1950/420kg (464ppk) £1930/500kg (386ppk) £1910/430kg (444ppk) £1890/470kg (402ppk) and T Cahoon £1890/490kg (385ppk).
Weanlings
J Wilson £2270/520kg (436ppk) £2220/500kg (444ppk) £2210/540kg (409ppk) £2110/540kg (390ppk) £2100/440kg (477ppk) £2090/470kg (444ppk) £2040/510kg (400ppk) £2030/460kg (441ppk) £2010/510kg (394ppk) £2000/490kg (408ppk) £2000/480kg (416ppk) £1840/460kg (400ppk) T Lagan £1940/460kg (421ppk) £1840/440kg (418ppk) C George £1890/370kg (510ppk) £1580/370kg (427ppk) P Miller £1860/430kg (432ppk) £1840/390kg (471ppk) £1700/380kg (447ppk) and S Doyle £1760/400kg (440ppk) £1700/390kg (435ppk).
Fat cows
L Crawford £3371.20/980kg (344ppk) £2250/750kg (300ppk) S Watterson £2850/950kg (300ppk) £2610/870kg (300ppk) P McGurk £2516/740kg (340ppk) P McGarvey £2345.20/820kg (286ppk) K McIlwaine £2336/800kg (292ppk) P McGuigan £2320/800kg (290ppk) Gortavoy Farms £2294/620kg (370ppk) M Cassidy £2240/700kg (320ppk) P Hagan £2205/750kg (294ppk) S McCann £2158/650kg (332ppk) S Rafferty £2157.40/670kg (322ppk) R Wilson £2144/670kg (320ppk) P McGarvey £2101.60/700kg (296ppk) J Cassidy £2054/650kg (316ppk) P McKenna £2028/600kg (338ppk) and J Black £2018.40/580kg (348ppk).
Bulls
T Kelly £3650/970kg (376ppk) £3000/770kg (389ppk) J Murphy £2275.20/790kg (288ppk) H Marshall £2120/660kg (321ppk) £1950/620kg (314ppk) £1800/560kg (321ppk) and J Kelly £1882.40/520kg (362ppk).