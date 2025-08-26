Exceptional show of cattle at Pomeroy Mart, bullocks to £2990
Bullocks
J Haughey £2990/720kg (415ppk) £2680/670kg (400ppk) £2550/680kg (375ppk) £2490/610kg (408ppk) I Rainey £2710/670kg (404ppk) £2680/650kg (412ppk) £2670/670kg (398ppk) £2600/600kg (433ppk) £2410/500kg (482ppk) £2430/610kg (383ppk) J Connolly £2680/610kg (439ppk) £2650/600kg (441ppk) £2600/610kg (426ppk) £2590/590kg (439ppk) £2510/600kg (418ppk) £2460/620kg (396ppk) £2440/560kg (435ppk) £2400/570kg (421ppk) £2390/580kg (412ppk) D McCool £2440/590kg (413ppk) P Taylor £2390/670kg (356ppk) £2340/630kg (371ppk) J Eakin £2370/580kg (408ppk) S Kelly £2330/550kg (423ppk) £2300/520kg (442ppk) M McKinless £2330/630kg (369ppk) E Conway £2310/480kg (481ppk) and B Girvan £2290/600kg (381ppk).
Heifers
J Haughey £2680/720kg (372ppk) £2540/670kg (379ppk) £2480/660kg (375ppk) £2440/640kg (381ppk) O Girvan £2500/680kg (367ppk) £2460/680kg (361ppk) £2430/680kg (357ppk) £2250/650kg (346ppk) £2240/660kg (339ppk) £2210/640kg (345ppk) £2080/610kg (341ppk) £2080/580kg (358ppk) £2040/560kg (364ppk) C Rafferty £2460/460kg (535ppk) £2310/550kg (420ppk) Gortavoy Farms £2140/550kg (389[ppk) V Cunningham £2050/510kg (402ppk) £2000/510kg (392ppk) £1910/470kg (406ppk) £1900/470kg (404ppk) £1890/470kg (402ppk) E Conway £2020/520kg (388ppk) £2010/510kg (394ppk) £2010/550kg (365ppk) D Mullin £2010/510kg (394ppk) and J Tanney £1960/540kg (363ppk) £1950/490kg (398ppk).