Exceptional trade for cattle at Draperstown Mart, bulls topping st £3400
Bullocks
G Miller £3000/780kg (384ppk) £2960/780kg (379ppk) £2850/740kg (385ppk) £2830/740kg (382ppk) £2450/620kg (395ppk) F Hughes £2370/590kg (401ppk) £2340/550kg (425ppk) £2300/610kg (377ppk) £2140/540kg (396ppk) £2130/530kg (401ppk) £2060/520kg (396ppk) O Henderson £2290/610kg (375ppk) £2280/610kg (373ppk) £1880/530kg (354ppk) F Conway £2120/500kg (424ppk) £2080/470kg (442ppk) £2070/450kg (460ppk) £2000/430kg (465ppk) £1990/420kg (473ppk) and N Dallas £1680/450kg (373ppk) £1680/440kg (381ppk) £1600/390kg (410ppk) £1500/410kg (366ppk) £1470/330kg (445ppk).
Heifers
M Greaves £2570/580kg (443ppk) £2310/560kg (412ppk) £2310/560kg (412ppk) £2240/520kg (430ppk) M McGuigan £2220/580kg (382ppk) £2200/540kg (407ppk) £2100/530kg (396ppk) £1990/470kg (423ppk) £1980/520kg (380ppk) £1930/520kg (371ppk) £1870/470kg (397ppk) £1850/440kg (420ppk) £1840/460kg (400ppk) £1810/470kg (385ppk) £1750/460kg (380ppk) £1710/430kg (397ppk) A McGuigan £2090/560kg (373ppk) £2060/470kg (438ppk) £1970/490kg (402ppk) £1960/530kg (369ppk) £1900/480kg (395ppk) and J Martin £1960/500kg (392ppk).
Fat cows
P Owens £2886.40/880kg (328ppk) £2701/730kg (370ppk) £2357.20/710kg (332ppk) £2229.40/710kg (314ppk) £2217.60/630kg (352ppk) £2158/650kg (332ppk) £2014.80/690kg (292ppk) J Doris £2760/920kg (300ppk) M McCullagh £2744.80/730kg (376ppk) H Kelly £2679.60/660kg (406ppk) £2568.80/760kg (338ppk) C Boyle £2622/690kg (380ppk) £2232/620kg (360ppk) S McAleer £2323.60/740kg (314ppk) P McCullagh £2318.40/720kg (322ppk) £2230.40/680kg (328ppk) J Lowe £2304/640kg (360ppk) H Bradley £2244/680kg (330ppk) £2220.40/610kg (364ppk) £2072.40/660kg (314ppk) and C McGuigan £2230.40/680kg (328ppk).
Bulls
R Miller £3400/800kg (425ppk) £3000/710kg (422ppk) J Walsh £2920/870kg (335ppk( £2700/780kg (346ppk) W Henderson £2910/960kg (303ppk) O Grimes £2300/570kg (403ppk) £2270/580kg (391ppk) £2270/620kg (366ppk) £2200/590kg (372ppk) £2140/530kg (403ppk) £2080/540kg (385ppk) £2040/530kg (384ppk) £2020/530kg (381ppk) £1990/510kg (390ppk) S Watters £2140/610kg (350ppk) £2000/590kg (339ppk) £1960/550kg (356ppk) and T Moran £2020/530kg (381ppk).