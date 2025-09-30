Exceptional trade for cattle at Draperstown Mart, fat cows to £3296.40
Weanlings makings £2150 and fat cows topping £3296.40.
Bullocks
M Bradley £3180/850kg (374ppk) £3080/860kg (358ppk) £3000/760kg (394ppk) E O'Connor £2800/710kg (394ppk) £2750/670kg (410ppk) £2580/680kg (379ppk) £2520/630kg (400ppk) £2500/590kg (423ppk) £2460/580kg (424ppk) £2460/600kg (410ppk) L Devine £2760/690kg (400ppk) £2450/580kg (422ppk) £2450/550kg (445ppk) D Duncan £2600/740kg (351ppk) £2500/710kg (352ppk) £2420/630kg (384ppk) £2370/640kg (370ppk) £2340/660kg (354ppk) £2340/650kg (360ppk) I Lee £2600/600kg (433ppk) S Watterson £2580/620k (416ppk) £2470/540kg (457ppk) £2430/570kg (426ppk) £2360/570kg (414ppk) M O'Connor £2540/550kg (461ppk) £2500/610kg (409ppk) £2430/620kg (391ppk) £2420/700kg (345ppk) £2380/500kg (476ppk) £2350/480kg (489ppk) and M Bradley £2500/570kg (438ppk).
Heifers
M Bradley £2660/680kg (391ppk) C McCusker £2600/600kg (433ppk) £2510/600kg (418ppk) £2490/560kg (444ppk) £2420/600kg (403ppk) £2400/550kg (436ppk) £2360/560kg (421ppk) £2350/600kg (391ppk) £2270/580kg (391ppk) £2240/610kg (367ppk) £2220/500kg (444ppk) £2190/510kg (429ppk) £2180/520kg (419ppk) S Watterson £2440/570kg (428ppk) £2260/560kg (403ppk) W Moore £2350/640kg (367ppk) £2300/610kg (377ppk) £2230/550kg (405ppk) £2160/570kg (378ppk) £2140/520kg (411ppk) £2100/580kg (362ppk) J Kerr £2210/510kg (433ppk) £2110/400kg (405ppk) £2100/470kg (446ppk) P McBride £2260/640kg (353ppk) and D Duncan £2210/650kg (340ppk) £2160/610kg (354ppk) £2100/580kg (362ppk).
Weanlings
O Bradley £2150/400kg (537ppk) £2050/450kg (455ppk) £1900/370kg (513ppk) £1800/320kg (562ppk) £1690/400kg (422ppk) S Hasson £2150/540kg (398ppk) £2000/420kg (476ppk) S Bradley £1950/380kg (513ppk) £1690/380kg (444ppk) E Conroy £1930/370kg (521ppk) £1860/360kg (516ppk) L Black £1460/370kg (394ppk) D O'Neill £1450/320kg (453ppk) £1370/300kg (456ppk) £1330/310kg (429ppk) S Burke £1410/330kg (427ppk) P Cassidy £1340/310kg (432ppk) and P Miller £1310/330kg (397ppk) £1300/280kg (464ppk) £1280/280kg (457ppk).
Fat cows
H Gribbin £3296.40/820kg (402ppk) £2956.80/770kg (384ppk) £2695/770kg (350ppk) £2605.20/780kg (334ppk) £2467.40/730kg (338ppk) £2332.80/720kg (324ppk) D McKinless £2988/830kg (360ppk) M Bradley £2926/770kg (380ppk) £2006.40/660kg (304ppk) C Bradley £2788/850kg (328ppk) S Burke £2604/700kg (372ppk) P Young £2527.60/710kg (356ppk) D Duncan £2336/730kg (320ppk) £2147.20/610kg (352ppk) £2122.80/580kg (366ppk) £1897.20/620kg (306ppk) S Murray £2186.80/770kg (284ppk) D O'Neill £2002/700kg (286ppk) £1863/690kg (270ppk) W Moore £1983.60/570kg (348ppk) and M Quinn £1920/640kg (300ppk).
Bulls
A Moore £3815/1090kg (350ppk) S McKenna £3476.80/1060kg (328ppk) J Gamble £2980/780kg (382ppk) H Sinclair £2370/680kg (348ppk) W Patterson £2190/590kg (371ppk) N Dallas £2160/600kg (360ppk) McIvor £2150/590kg (364ppk) £2040/550kg (370ppk) £1840/520kg (353ppk) £1830/500kg (366ppk) S Hasson £2140/590kg (362ppk) and W Patterson £2120/580kg (365ppk).