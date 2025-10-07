Exceptional turnout at Draperstown Mart suckled calf sale, bullocks selling to £2690
Bullocks
J McDowell £2690/330kg (815ppk) £2430/350kg (694ppk) £2220/380kg (584ppk) £2100/390kg (538ppk) £2080/350kg (594ppk) £2000/340kg (588ppk) £1970/350kg (562ppk) N Jordan £2440/460kg (530ppk) £2110/390kg (541ppk) £2080/430kg (483ppk) £1990/350kg (568ppk) H Johnston £2400/540kg (444ppk) £2330/500kg (466ppk) £2280/540kg (422ppk) £2240/510kg (439ppk) £2200/490kg (449ppk) £2180/480kg (454ppk) £2090/390kg (535ppk) £2080/440kg (472ppk) £2050/350kg (585ppk) £1980/320kg (618ppk) £1930/380kg (507ppk) £1930/420kg (459ppk) S Bradley £2180/450kg (484ppk) £2150/430kg (500ppk) £2120/470kg (451ppk) £2080/430kg (483ppk) £2070/400kg (517ppk) £1990/420kg (473ppk) £1970/400kg (492ppk) £1960/400kg (490ppk) £1950/410kg (475ppk) M McCullagh £2060/420kg (490ppk) £2030/320kg (634ppk) £1980/380kg (521ppk) N McGillion £2050/430kg (476ppk) £2050/430kg (476ppk) £2010/380kg (528ppk) £2000/390kg (512ppk) P McKenna £1920/410kg (468ppk) and J Browne £1910/370kg (516ppk).
Heifers
S Bradley £2050/470kg (436ppk) £1840/370kg (497ppk) £1810/370kg (489ppk) £1770/390kg (453ppk) £1770/340kg (520ppk) £1710/370kg (462ppk) £1710/360kg (475ppk) £1680/360kg (466ppk) £1680/300kg (560ppk) N McGillion £2000/420kg (476ppk) £1900/340kg (558ppk) J McDowell £1940/330kg (587ppk) £1770/300kg (590ppk) £1740/370kg (470ppk) £1740/320kg (543ppk) £1730/300kg (576ppk) £1710/320kg (534ppk) £1700/270kg (629ppk) £1680/330kg (509ppk) J Costello £1900/350kg (542ppk) £1720/320kg (537ppk) B Small £1870/320kg (584ppk) N Jordan £1870/300kg (623ppk) £1820/330kg (551ppk) £1780/330kg (539ppk) £1760/330kg (533ppk) and P McKenna £1670/300kg (556ppk).