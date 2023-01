Fantastic entry of stock at Dungannon, prices peak at £2010 for a 815kg Limousin heifer

Steers topped at £1860 for a 760kg Limousin (245.00).

Fat cows cleared to £1420 for a 860kg Fleckvieh (165.00).

Dropped calves sold to £420 for an Aberdeen Angus bull and heifer calves to £385 Aberdeen Angus.

Dungannon Mart

Breeding bulls sold to £2250 for a Limousin.

Weanlings sold to £1260 for a 430kg Charolais steer (293.00).

Heifer calves sold to £890 for a 265kg Charolais (335.00).

Steers

Steer prices reached a height of £1860 for a 760kg Limousin (245.00) presented by S Lees; J Vance £1820 755kg Hereford (241.00); M Sharkey £1790 670kg Hereford (267.00), £1760 635kg Limousin (277.00), £1740 665kg Limousin (261.00), £1700 655kg Simmental (260.00), £1700 655kg Limousin (260.00), £1690 670kg Limousin (252.00), £1660 635kg Limousin (261.00), £1620 590kg Charolais (275.00), £1600 590kg Charolais (271.00), £1590 595kg Limousin (267.00); J Gormley £1785 640kg Charolais (279.00), £1680 600kg Charolais (280.00), £1660 610kg Charolais (272.00); A McMullan £1730 610kg Parthenais (284.00), £1650 660kg Charolais (250.00); G Jardine £1700 665kg Hereford (256.00); R Hamilton £1650 590kg Limousin (280.00), £1600 610kg Limousin (262.00), £1580 560kg Limousin (282.00), £1540 590kg Charolais (261.00), £1540 585kg Charolais (263.00), £1540 580kg Limousin (265.00), £1540 580kg Limousin (266.00), £1530 535kg Limousin (286.00), £1510 575kg Limousin (263.00), £1490 555kg Limousin (269.00), £1480 550kg Limousin (269.00); M Hartley £1580 560kg Charolais (282.00), £1460 525kg Limousin (278.00), £1430 490kg Charolais (292.00), £1420 510kg Charolais (278.00), £1360 500kg Limousin (272.00), £1360 500kg Charolais (272.00), £1290 470kg Limousin (275.00); G Allen £1550 565kg Limousin (274.00), £1540 575kg Limousin (268.00); P Grimley £1500 555kg Simmental (270.00), £1350 510kg Blonde d'Aquitaine (265.00); T Montgomery £1390 485kg Aberdeen Angus (288.00); A Girvan £1340 470kg Limousin (285.00), £1180 435kg Limousin (271.00), £1180 420kg Limousin (281.00) and M Greenaway £1230 465kg Blonde d'Aquitaine (265.00).

Heifers

A quality entry of heifers saw prices reach a height of £2010 815kg Limousin (247.00) presented by P Traynor; S and P Goodwin £1960 730kg Limousin (269.00); J and P Corrigan £1950 680kg Charolais (287.00), £1900 675kg Charolais (282.00), £1890 665kg Charolais (284.00), £1780 625kg Charolais (285.00), £1770 645kg Charolais (275.00), £1760 645kg Charolais (273.00), £1740 620kg Charolais (281.00); R H Sinnamon £1950 690kg Charolais (283.00), £1950 730kg Charolais (267.00), £1940 690kg Charolais (281.00), £1910 705kg Charolais (271.00), £1870 710kg Charolais (163.00); V Patterson £1940 670kg Limousin (290.00), £1870 695kg Limousin (269.00), £1850 655kg Limousin (282.00), £1850 645kg Limousin (287.00), £1820 650kg Limousin (280.00), £1740 620kg Limousin (281.00), £1670 605kg Limousin (276.00), £1610 605kg Limousin (266.00); G Jardine £1890 715kg Aberdeen Angus (264.00); O Cairns £1850 660kg Charolais (280.00)9; I Jardine £1840 670kg Charolais (275.00); S Morrow £1790 640kg Charolais (280.00); W Somerville £1680 635kg Charolais (265.00); G Wilson £1670 630kg Charolais (265.00), £1640 610kg Charolais (269.00), £1620 575kg Limousin (282.00); G Boden £1670 610kg Charolais (274.00), £1660 625kg Charolais (266.00); J McMullan £1610 605kg Limousin (266.00), £1330 485kg Limousin (274.00); J Stinson £1600 590kg Limousin (271.00); P Corrigan £1480 560kg Charolais (254.00); P Anderson £1430 545kg Charolais (262.00), £1400 525kg Hereford (267.00), £1300 500kg Charolais (260.00), £1290 500kg Charolais (258.00) and E Daly £1200 475kg Charolais (253.00), £1180 445kg Charolais (261.00), £1060 420kg Charolais (252.00), £1040 395kg Charolais (263.00), £930 350kg Belgian Blue (266.00), £920 365kg Charolais (252.00), £840 330kg Charolais (255.00), £740 295kg Charolais (251.00).

Fat cows sold to a height £1420 860kg Fleckvieh (165.00) presented by a Dungannon producer, £1110 620kg Hereford (179.00) and D Scott £920 525kg Aberdeen Angus (175.00).

Dropped calves

A large entry of Calves saw prices peak at £420 for a Aberdeen Angus bull presented by P Maguire, £350 Aberdeen Angus bull, £260 Aberdeen Angus bull; C Warnock £410 Shorthorn beef bull; D Scott £390 Aberdeen Angus bull; E Speers £370 Simmental bull, £350 Simmental bull, £340 Aberdeen Angus bull, £325 Aberdeen Angus bull; H Connolly £345 Aberdeen Angus bull, £310 x 3 Limousin bulls; G Brown £290 Limousin bull; R and A Burns £275 Belgian Blue bull, £265 Belgian Blue bull, £255 Belgian Blue bull and A Blaney £265 Aberdeen Angus bull, £260 Aberdeen Angus bull.

Friesian bulls sold from £80 to £140 for stronger sorts.

Meanwhile heifer calves topped at £385 Aberdeen Angus presented by M Black, £360 Aberdeen Angus heifer, £295 Aberdeen Angus heifer; H Connolly £330 Limousin heifer, £240 x 4 Limousin heifers; E Speers £315 Simmental heifer, £270 Aberdeen Angus heifer; C Warnock £260 Shorthorn beef heifer; G Brown £250 x 2 Aberdeen Angus heifers; R and A Burns £225 Belgian Blue heifer; W Allen £210 Aberdeen Angus heifer, £200 Limousin heifer and P McGuire £200 x 3 Aberdeen Angus heifers.

Breeding bulls sold to £2250 for a Limousin presented by D Bell.

Weanlings

Weanling of all classes continue to sell briskly with male calves peaking at £1260 for a 430kg Charolais (292.00) presented by D Quinn, £1140 410kg Charolais (278.00); KJ McCann £1200 440kg Limousin (273.00), £1200 450kg Charolais (267.00); M Mullin £1200 430kg Charolais (278.00), £1190 420kg Limousin (282.00), £1090 360kg Limousin (301.00), £1030 365kg Limousin (281.00), £940 340kg Limousin (274.00), £900 320kg Limousin (279.00), £900 330kg Limousin (273.00), £750 255kg Limousin (294.00); J Weir £920 330kg Charolais (276.00), £750 230kg Charolais (326.00); J Hagan £910 315kg Charolais (290.00); A and T Ferguson £850 280kg Charolais (303.00), £640 235kg Hereford (272.00); K Hopper £740 250kg Shorthorn beef (296.00) and P Blevins £600 220kg Shorthorn beef (273.00).