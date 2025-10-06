Fantastic quality calves at Armoy Mart, prices to £2800

Darryl Armitage
By Darryl Armitage

Journalist

Published 6th Oct 2025, 13:25 BST
Updated 6th Oct 2025, 13:30 BST
A fantastic show of super quality calves at Armoy’s Charolais sale met with a never before seen trade with over 500 calves on offer.

Mr Gerard McCambridge, Ballyvoy won the first and second prize in the bullock section and Mr Colm McErlain won the heifer section with Mr Jimmy Delargy second.

Leading prices

G McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 340kgs £2,800, 460kgs £2,680, 500kgs £2,770, 380kgs £2,620, 360kgs £2,580, 370kgs £2,580, 500kgs £2,440, 430kgs £2,420, 480kgs £2,380, 480kgs £2,220, 400kgs £2,200, 480kgs £1,980. Colm and Jonathan McErlain, Armoy, 460kgs £2,820, 450kgs £2,560, 490kgs £2,560, 390kgs £2,540, 400kgs £2,300. G McCambridge, Ballyvoy, 260kgs £1,720, 380kgs £2,020, 320kgs £1,960, 400kgs £2,200, 390kgs £2,020, 270kgs £1,480, 405kgs £2,080, 270kgs £1,880, 290kgs £1,760, 375kgs £2,580, 415kgs £2,120. V and C Butler, Ballyvoy, 460kgs £2,400, 450kgs £2,460, 480kgs £2,600, 450kgs £2,340, 445kgs £2,280, 480kgs £2,340, 400kgs £1,920, 400kgs £1,940, 470kg £2,280. Chris McNaughton, Loughguile, 450kgs £2,140, 480kgs £2,200, 460kgs £2,160, 540kgs £2,420, 380kgs £2,000, 425kgs £2,080, 400kgs £2,080, 415kgs £1,985, 450kgs £2,060, 320kgs £1,680. Dan McAllister, Ballyvoy, 410kgs £2,080, 400kgs £2,080, 370kgs £2,380, 415kgs £2,420, 340kgs £2,020, 270kgs £1,520, 320kgs £1,920, 360kgs £2,020, 270kgs £1,520, 320kgs £1,920, 360kgs £2,020, 390kgs £2,240, 400kgs £2,020, 370kgs £2,000, 345kgs £1,940. Jas Mullan, Limavady, 430kgs £2,360, 440kgs £2,140, 380kgs £2,080, 410kgs £2,100, 460kgs £1,820, 390kgs £2,000, 380kgs £2,000, 320kgs £1,820. Robert McHenry, Ballycastle, 370kgs £2,080, 390kgs £2,020, 400kgs £2,070, 480kgs £2,480, 380kg £1,800. Trevor Butler, Ballyvoy, 430kgs £2,430, 460kgs £2,100, 430kgs £2,140, 360kgs £2,000, 410kgs £2,090, 390kgs £2,170, 410kgs £2,190, 390kgs £2,080, 420kgs £2,580, 400kgs £2,050, 370kgs £2,200, 470kgs £2,520, 460kgs £230, 390kgs £2,100, 340kgs £1,800, 440kgs £2,280. Kelly Brothers, Ballycastle, 370kgs £1,950, 340kgs £1,950. J and D Colgan, Ballycastle, 280kgs £1,640. John McCambridge, Ballyvoy, 460kgs £2,20, 440kgs £2,440, 400kgs £2,060, 300kgs £1,900, 340kgs £1,860, 400kgs £2,140, 360kgs £1,940, 420kgs £2,020, 400kgs £2,000, 405kgs £2,000. Sean McBride, Ballyvoy, 270kgs £1,640, 260kg £1,580, 310kgs £1,640. Sean McCambridge, Ballyvoy, 300kgs £2,000, 370kgs £2,000, 380kgs £2,000, 360kgs £2,000. Representatives of Mr William Ridges, Carrickfergus, 280kgs £1,700, 280kgs £1,560. Fergal McMullan, Cushendall, 540kgs £2,800, 370kgs £1,700. Lyle Booth, Carrickfergus, 360kgs £1,740, 350kgs £1,7000, 330kgs £1,580, 280kgs £1,560. Jas Delargy, Cushendall, 360kgs £1,700, 450kgs £2,040. M D McNeill, Cushendall, 410kgs £2,140, 470kgs £2,300. Noel Cartin, Dungiven, 310kgs £1,560, 290kgs £1,720, 410kgs £2,080. Darryl McIntosh, Glenariffe, 290kgs £1,730, 270kgs £1,600, 270kg s£1,470, 305kgs £1,640. Sean McGill, Ballyvoy, 390kgs £1,880, 290kgs £1,520, 260kgs £1,490, 300kgs £1,660, 340kgs £1,740, 280kgs £1,510, 300kgs £1,630, 270kgs £1,570. JJ McAlister, Cushendall, 390kgs £1,920, 310kgs £1,580, 400kgs £1,980, 360kgs £1,780, 400kgs £1,940, 390kgs £1,900, 400kgs £2,020. Christie McHenry, 400kgs £2,020, 280kgs £1,790. Robert McHenry, Ballycastle, 390kgs £2,020. John A McKillop, Cushendall, 370kgs £1,740, 260kgs £1,320, 270kgs £1,460. J and C McClements, Ballycastle, 290kgs £1,500, 360kgs £1,740, 230kgs £1,380, 230kgs £1,400, 340kgs £1,900, 350kgs £1,900, 330kgs £1,760, 360kgs £1,820. Noel McAuley, Ballycastle, 300kgs £1,640. Joan Lamont, Ballymoney, 330kgs £1,600, 255kgs £1,360.

Auctioneers: Daniel McAlister (Armoy Livestock Mart Ltd).

