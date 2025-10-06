Fantastic quality calves at Armoy Mart, prices to £2800
Mr Gerard McCambridge, Ballyvoy won the first and second prize in the bullock section and Mr Colm McErlain won the heifer section with Mr Jimmy Delargy second.
Leading prices
G McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 340kgs £2,800, 460kgs £2,680, 500kgs £2,770, 380kgs £2,620, 360kgs £2,580, 370kgs £2,580, 500kgs £2,440, 430kgs £2,420, 480kgs £2,380, 480kgs £2,220, 400kgs £2,200, 480kgs £1,980. Colm and Jonathan McErlain, Armoy, 460kgs £2,820, 450kgs £2,560, 490kgs £2,560, 390kgs £2,540, 400kgs £2,300. G McCambridge, Ballyvoy, 260kgs £1,720, 380kgs £2,020, 320kgs £1,960, 400kgs £2,200, 390kgs £2,020, 270kgs £1,480, 405kgs £2,080, 270kgs £1,880, 290kgs £1,760, 375kgs £2,580, 415kgs £2,120. V and C Butler, Ballyvoy, 460kgs £2,400, 450kgs £2,460, 480kgs £2,600, 450kgs £2,340, 445kgs £2,280, 480kgs £2,340, 400kgs £1,920, 400kgs £1,940, 470kg £2,280. Chris McNaughton, Loughguile, 450kgs £2,140, 480kgs £2,200, 460kgs £2,160, 540kgs £2,420, 380kgs £2,000, 425kgs £2,080, 400kgs £2,080, 415kgs £1,985, 450kgs £2,060, 320kgs £1,680. Dan McAllister, Ballyvoy, 410kgs £2,080, 400kgs £2,080, 370kgs £2,380, 415kgs £2,420, 340kgs £2,020, 270kgs £1,520, 320kgs £1,920, 360kgs £2,020, 270kgs £1,520, 320kgs £1,920, 360kgs £2,020, 390kgs £2,240, 400kgs £2,020, 370kgs £2,000, 345kgs £1,940. Jas Mullan, Limavady, 430kgs £2,360, 440kgs £2,140, 380kgs £2,080, 410kgs £2,100, 460kgs £1,820, 390kgs £2,000, 380kgs £2,000, 320kgs £1,820. Robert McHenry, Ballycastle, 370kgs £2,080, 390kgs £2,020, 400kgs £2,070, 480kgs £2,480, 380kg £1,800. Trevor Butler, Ballyvoy, 430kgs £2,430, 460kgs £2,100, 430kgs £2,140, 360kgs £2,000, 410kgs £2,090, 390kgs £2,170, 410kgs £2,190, 390kgs £2,080, 420kgs £2,580, 400kgs £2,050, 370kgs £2,200, 470kgs £2,520, 460kgs £230, 390kgs £2,100, 340kgs £1,800, 440kgs £2,280. Kelly Brothers, Ballycastle, 370kgs £1,950, 340kgs £1,950. J and D Colgan, Ballycastle, 280kgs £1,640. John McCambridge, Ballyvoy, 460kgs £2,20, 440kgs £2,440, 400kgs £2,060, 300kgs £1,900, 340kgs £1,860, 400kgs £2,140, 360kgs £1,940, 420kgs £2,020, 400kgs £2,000, 405kgs £2,000. Sean McBride, Ballyvoy, 270kgs £1,640, 260kg £1,580, 310kgs £1,640. Sean McCambridge, Ballyvoy, 300kgs £2,000, 370kgs £2,000, 380kgs £2,000, 360kgs £2,000. Representatives of Mr William Ridges, Carrickfergus, 280kgs £1,700, 280kgs £1,560. Fergal McMullan, Cushendall, 540kgs £2,800, 370kgs £1,700. Lyle Booth, Carrickfergus, 360kgs £1,740, 350kgs £1,7000, 330kgs £1,580, 280kgs £1,560. Jas Delargy, Cushendall, 360kgs £1,700, 450kgs £2,040. M D McNeill, Cushendall, 410kgs £2,140, 470kgs £2,300. Noel Cartin, Dungiven, 310kgs £1,560, 290kgs £1,720, 410kgs £2,080. Darryl McIntosh, Glenariffe, 290kgs £1,730, 270kgs £1,600, 270kg s£1,470, 305kgs £1,640. Sean McGill, Ballyvoy, 390kgs £1,880, 290kgs £1,520, 260kgs £1,490, 300kgs £1,660, 340kgs £1,740, 280kgs £1,510, 300kgs £1,630, 270kgs £1,570. JJ McAlister, Cushendall, 390kgs £1,920, 310kgs £1,580, 400kgs £1,980, 360kgs £1,780, 400kgs £1,940, 390kgs £1,900, 400kgs £2,020. Christie McHenry, 400kgs £2,020, 280kgs £1,790. Robert McHenry, Ballycastle, 390kgs £2,020. John A McKillop, Cushendall, 370kgs £1,740, 260kgs £1,320, 270kgs £1,460. J and C McClements, Ballycastle, 290kgs £1,500, 360kgs £1,740, 230kgs £1,380, 230kgs £1,400, 340kgs £1,900, 350kgs £1,900, 330kgs £1,760, 360kgs £1,820. Noel McAuley, Ballycastle, 300kgs £1,640. Joan Lamont, Ballymoney, 330kgs £1,600, 255kgs £1,360.
Auctioneers: Daniel McAlister (Armoy Livestock Mart Ltd).