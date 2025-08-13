Fantastic show of cattle at Draperstown Mart, fat cows selling to £3567
Heifers topped at £2690/480kg (560ppk) and fat cows selling to £3567/870kg (410ppk).
Bullocks
K Lagan £3190/810kg (393ppk) £3130/810kg (386ppk) £3060/780kg (392ppk) £3000/760kg (394ppk) £2900/730kg (397ppk) £2890/750kg (385ppk) £2870/700kg (410ppk) £2830/780kg (362ppk) £2830/710kg (398ppk) £2800/710kg (394ppk) £2790/770kg (362ppk) £2730/680kg (401ppk) £2650/660kg (401ppk) £2490/620kg (401ppk) M Gregg £1930/540kg (357ppk) £1650/360kg (458ppk) £1600/360kg (444ppk) N Scott £1850/470kg (393ppk) £1830/490kg (373ppk) £1740/470kg (370ppk) £1730/460kg (376ppk) £1690/440kg (384ppk) £1580/420kg (376ppk) D McCracken £1740/400kg (435ppk) S Watters £1740/500kg (348ppk) and R Donnelly £1600/460kg (347ppk).
Heifer
O Conway £2690/480kg (560ppk) £2320/560kg (414ppk) £2260/480kg (470ppk) £2240/500kg (448ppk) £2230/500kg (446ppk) £2220/500kg (444ppk) £2190/500kg (438ppk) £2180/500kg (436ppk) £2170/510kg (425ppk) £2120/490kg (432ppk) £2120/560kg (378ppk) J Chivers £2370/480kg (493ppk) £2290/500kg (458ppk) £2150/470kg (457ppk) £2110/430kg (490ppk) £2090/440kg (475ppk) £2000/400kg (500ppk) £2000/430kg (465ppk) £2000/430kg (465ppk) £1990/430kg (462ppk) £1990/430kg (462ppk) £1980/430kg (460ppk) £1930/410kg (470ppk) £1910/480kg (444ppk) £1900/440kg (431ppk) £1840/370kg (497ppk) and S Watters £2030/570kg (356ppk).
Fat cows
Brian O'Loughlin £3567/870kg (410ppk), £2851.20/720kg (396ppk), Oliver Bradley £3426.50/890kg (385ppk), £2680/670kg (400ppk), Hugh & Ryan Bradley £2560/800kg (320ppk), £2542.80/780kg (326ppk), Francis McKee £2430/750kg (324ppk), £2416.80/760kg (318ppk), Frank McVey £2371.60/770kg (308ppk), Stephen McGurk £2282/700kg (326ppk), £2158.40/710kg (304ppk), Oliver Bradley £2160/720kg (300ppk), Frank McVey £2063.40/570kg (362ppk), £1953/630kg (310ppk), £1883.40/730kg (258ppk), £1817.20/590kg (308ppk), Albert Johnston £2025.20/830kg (244ppk), Harold Sinclair £1971.60/620kg (318ppk), D McKinless £1729.20/660kg (660ppk), Edmund Ferguson £1708/610kg (280ppk), £1695/610kg (278ppk) and Patrick Taggert £1684.80/720kg (234ppk), £1379.40/570kg (242ppk ).
Fat bulls/bullocks
Francis McKee £2511.20/730kg (344ppk), RH Kee £2100/620kg (338ppk), £2000/580kg (344ppk), Keith McAdoo £2000/650kg (307ppk), Harold Sinclair £1930/550kg (350ppk), £1900/560kg (339ppk), £1700/480kg (354ppk), RH Kee £1920/530kg (362ppk), £1700/580kg (293ppk), Keith McAdoo £1860/620kg (300ppk), £1630/560kg (291ppk) and Caroline Bradley £1700/610kg (278ppk), £1250/360kg (347ppk).
Suckler cows
Sean Muldoon £2500, £2300, £2280 and Sam Laurence £1940, £1820, £1710.