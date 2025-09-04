Fantastic turnout of cattle at Lisahally Mart, stores to £2910

Cattle: A fantastic turnout of cattle on Wednesday at Lisahally Mart with store cattle selling to £2910/790kg and weanlings £2100/440kg.

Bullocks

B Johnston £2910/790kg (368ppk) £2690/760kg (353ppk) £2600/730kg (356ppk) £2500/680kg (367ppk) I Taylor £2760/710kg (388ppk) £2700/730kg (369ppk) £2660/700kg (380ppk) D Wade £2700/700kg (385ppk) £2680/700kg (382ppk) £2680/700kg (382ppk) J Sherrard £2620/700kg (374ppk) £2600/660kg (393ppk) £2590/710kg (364ppk) £2580/690kg (373ppk) £2540/670kg (379ppk) £2510/650kg (386ppk) £2470/630kg (392ppk) £2470/710kg (347ppk) £2470/640kg (385ppk) £2450/610kg (401ppk) £2420/620kg (390ppk) £2340/630kg (371ppk) £2330/590kg (394ppk) £2310/660kg (350ppk) Fairmount Farms £2440/710kg (343ppk) Meadowbrook Farms £2400/670kg (358ppk) £2400/650kg (369ppk) £2300/630kg (365ppk) R Blackburn £2390/670kg (356ppk) £2370/650kg (364ppk) £2230/640kg (348ppk) and G Donaghy £2350/600kg (391ppk) £2180/530kg (411ppk).

Heifers

K Wilson £2260/520kg (434ppk) £2000/430kg (465ppk) £1990/460kg (432ppk) £1950/480kg (406ppk) £1910/520kg (367ppk) £1890/430kg (439ppk) £1850/410kg (451ppk) £1800/450kg (400ppk) £1770/400kg (442ppk) M McKinley £2010/580kg (346ppk) £1800/560kg (321ppk) J Flanagan £2000/540kg (370ppk) W Matthews £1880/520kg (361ppk) £1880/520kg (361ppk) £1710/470kg 9363ppk) D Dolan £1880/500kg (376ppk) £1860/480kg (387ppk) £1830/450kg (406ppk) £1800/480kg (375ppk) £1780/490kg (363ppk) £1750/450kg (388ppk) £1740/470kg (370ppk) and M Rodgers £1800/500kg (360ppk).

Weanlings

K Wilson £2100/440kg (477ppk) S Dunlop £2070/450kg (460ppk) £2070/430kg (481ppk) £2020/460kg (439ppk) D Dixon £1730/510kg (339ppk) J McGaughey £1670/340kg (491ppk) D Dolan £1650/400kg (412ppk) W Smith £1570/360kg (436ppk) £1500/330kg (454ppk) £1350/300kg (450ppk) £1330/360kg (369ppk) £1280/350kg (365ppk) RJ Bogg £1470/370kg (397ppk) £1470/380kg (386ppk) £1460/380kg (384ppk) £1450/370kg (391ppk) £1430/350kg (408ppk) £1390/320kg (434ppk) £1390/340kg (408ppk) £1380/330kg (418ppk) and S Parkhill £1460/360kg (405ppk) £1300/290kg (448ppk).

Fat stock

J and R Young £2460/820kg (300ppk) Meadowbrook Farms £2440/780kg (312ppk) N Blair £2428.80/660kg (368ppk) £2145.20/620kg (346ppk) H Sayers £2320/590kg (393ppk) £2240/570kg (393ppk) £2200/620kg (354ppk) £2000/510kg (392ppk) £1980/520kg (380ppk) £1910/490kg (389ppk) R Campbell £2262/780kg (290ppk)£2044.80/710kg (288ppk) £1914/660kg (290ppk) A McMullan £2102.40/730kg (288ppk) £1953/630kg (310ppk) £1872/650kg (288ppk) and M McKinley £1850/560kg (330ppk) £1840/500kg (368ppk) £1720/490kg (351ppk).

Sheep

A large entry of lambs with prices staying steady fat lambs sold to £140/25.5kg, store lambs £130/20kg and fat ewes topped £278.

Lambs

R Henry £140/25.5kg (549ppk) R Hancock £140/30kg (466ppk) N O'Brien £140/25.9kg (540ppk) M Blair £138/25.4kg (543ppk) B McCullagh £137.50/25.5kg (539ppk) J Cuthbert £137.50/25.6kg (537ppk) M Devine £137/24.6kg (556ppk) B Johnston £137/25.7kg (533ppk) C Devine £137/25.8kg (531ppk) R Houston £136/27.3kg (498ppk) B Todd £135.50/23.8kg (569ppk) J O'Kane £133/23.8kg (558ppk) A Houston £130/20kg (650ppk) S Caskie £129/22kg (586ppk) M McAneney £129/22.9kg (563ppk) C Devine £124/20kg (620ppk) P O'Doherty £123.50/22.3kg (553ppk) A Cartan £122/21.9kg (557ppk) G Russell £120/20.4kg (588ppk) and A Houston £120/19.3kg (621ppk).

Ewes

C Proctor £278 £216 £184 M Devine £200 P O'Kane £195 £187 £172 H Smyth £182 £173 S Simpson £176 £164 J McCullagh £174 B Todd £172 W Henderson £170 £146 S Devine £170 £150 D Robinson £168 £162 £157 S Caskie £164 £154 and G Russell £164.

Breeders

P Donaghy £320 £320 £305 £200 £200 K Johnston £235 M Baxter £230 £230 £220 K Johnston £225 H O'Connor £220 MJ McKinley £185 and H Barbour £180.