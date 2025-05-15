Fat cows and bulls selling to £2780 Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Calves
Claudy farmer, Charolais £1390, £1135, £875; Garvagh farmer, Charolais £1225; Portrush farmer, Belgian Blue £1065, £975, £960, £915, Holstein £835; Ballygowan farmer, Aberdeen Angus £1030, £1020; Londonderry farmer, Charolais £1170, £985, £570; Aghadowey farmer, Simmental £950; Portglenone farmer, Belgian Blue £895, £830; Upperlands farmer, Belgian Blue £875; Portaferry farmer, Belgian Blue £785, Aberdeen Angus £755, Belgian Blue £640, £620; Newtownabbey farmer, Belgian Blue £780, £680, £620, Swedish Red £530; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £765, £695, £500; Castlerock farmer, Sal £745, Aberdeen Angus £715; Aghadowey farmer, Belgian Blue £735, £730, £710, Aberdeen Angus £660, Belgian Blue £610; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £725, Fleckvieh £645, Aberdeen Angus £625, £560; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £690, £460; Magherafelt farmer, Charolais £680, £650; Limavady farmer, Hereford £670; Londonderry farmer, Holstein £650; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £645, £550; Limavady farmer, Belgian Blue £610; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £600; Garvagh farmer, Charolais £585, Hereford £455, £435, £420; Maghera farmer, Fleckvieh £560, Aberdeen Angus £530, £500, Fleckvieh £480, Simmental £480; Limavady farmer, Belgian Blue £550, Aberdeen Angus £445; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £540, Belgian Blue £530; Greysteel farmer, Aberdeen Angus £530; Ballymena farmer, Simmental £525, £495; Ballymoney farmer, Hereford £520, £470, £450; Newtownards farmer, Holstein £490; Fermanagh farmer, Friesian £465, Danish Red £405; Portglenone farmer, Simmental £465; Articlave farmer, Aberdeen Angus £450; Cloughmills farmer, Charolais £450; Dungiven farmer, Limousin £440, Aberdeen Angus £410, £400; Glarryford farmer, Hereford £430; Dervock farmer, Hereford £400 and Newtownards farmer, Aberdeen Angus £400.
Heifer calves
Claudy farmer, Charolais £1800, Limousin £1460, £1265, Aberdeen Angus £640; Garvagh farmer, Charolais £1200; Newtownabbey farmer, Aberdeen Angus £1145, Belgian Blue £865, £705, £605; Portrush farmer, Belgian Blue £1065, £975, £960; Upperlands farmer, Simmental £890; Londonderry farmer, Charolais £875; Ballygowan farmer, Aberdeen Angus £855, £800, Hereford £770; Eglinton farmer, Aberdeen Angus £830, Limousin £700, Belgian Blue £685; Aghadowey farmer, Simmental £795; Portglenone farmer, Belgian Blue £760, Aberdeen Angus £735; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £760; Portaferry farmer, Belgian Blue £735, £465; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £710, £500; Kilraughts farmer, Fleckvieh £690; Limavady farmer, Hereford £665, £595; Aghadowey farmer, Belgian Blue £655, £645, £640, £625, £505, £440; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £510; Ballymena farmer, Simmental £495; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £485, Limousin £465; Greysteel farmer, Aberdeen Angus £480, £465, £445, Belgian Blue £400; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £470; Limavady farmer, Belgian Blue £465; Ballymoney farmer, Hereford £455 and Cloughmills farmer, Charolais £435, Belgian Blue £425.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £465.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suck calves (90)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1615 and 4.76 ppk.
A good entry of 950 fat lambs and ewes on Monday 5th May at Kilres Mart met with a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to top of £8.00 per kg and to top of £175.
Fat ewes to £242.
Lambs
Coleraine farmer, 20.5k £164 (800); Ballymena farmer, 22k £169.50 (771); Antrim Farmer, 23k £173.50 (754); Kilrea farmer, 22.5k £169.50 (753); Antrim Farmer, 23.5k £175 (745); Coleraine farmer, 23k £169.50 (737); Stewartstown farmer, 23.5k £173 (736); Stewartstown farmer, 23.5k £172.50 (734); Kilrea farmer, 23k £167.50 (728); Kilrea farmer, 23k £167 (726); Dungiven farmer, 22k £159.50 (725); Ballymoney farmer, 23k £166 (722) and Aghadowey farmer, 23.5k £169 (719).
Fat ewes (250) on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £242.
More ewes needed.
A super entry of 390 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 14th May at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2340, heifers to £2670, fat cows and bulls to £2780.
Fat cows: 125 on offer, sharp trade.
Dungiven farmer, 470k £1850 (394), 380k Limousin £1480 (390), 440k Charolais £1700 (386), 470k £1780 (379); Limavady farmer, 500k Charolais £1920 (384), 460k Belgian Blue £1650 (359); Portglenone farmer, 580k Charolais £2200 (379); Ballymoney farmer, 480k Fleckvieh £1820 (379); Garvagh farmer, 640k Fleckvieh £2250 (352); Limavady farmer, 500k Stabiliser £1740 (348) and Randalstown farmer, 630k Simmental £2190 (348).
Friesian cows to 560k £1900 (339)ppk.
Suckler section
Limavady farmer, Belgian Blue springing heifer to £2360 and Claudy farmer, Shorthorn beef heifer with Simmental heifer calf at foot to £2240.
All types of suckler stock required.
Heifers
Rasharkin farmer, 470k Charolais £2260 (481), 460k £2150 (467), 500k £2290 (458), 470k Limousin £2140 (455), 420k Charolais £1900 (452), 510k £2270 (445), 400k Limousin £1780 (445), 450k £2000 (444), 370k Limousin £1540 (416), 430k Charolais £1790 (416), 490k £2020 (412), 340k £1380 (406); Dunloy farmer, 410k Charolais £1890 (461), 350k £1570 (449), 390k £1740 (446), 390k £1680 (431), 370k £1530 (414), 410k £1580 (385), 430k £1650 (384), 460k £1750 (380); Antrim farmer, 340k Limousin £1560 (459), 380k £1540 (405), 320k £1290 (403), 330k £1310 (397), 310k Simmental £1230 (397); Coleraine farmer, 540k Charolais £2450 (454), 590k Limousin £2610 (442), 560k Charolais £2450 (438),580k £2520 (435), 580k £2480 (428), 610k £2610 (428), 600k £2520 (420), 500k £2080 (416), 570k Limousin £2370 (416), 550k Charolais £2220 (404), 590k £2380 (403), 570k £2260 (397), 600k £2350 (392); Rasharkin farmer, 410k Parthenais £1840 (449), 460k £1900 (413), 520k Aberdeen Angus £2090 (402), 380k Parthenais £1520 (400), 480k Limousin £1870 (390), 480k £1830 (381); Maghera farmer, 620k Charolais £2640 (426), 640k £2670 (417), 650k £2540 (391), 640k £2500 (391), 670k £2600 (388), 660k £2520 (382); Articlave farmer, 530k Limousin £2250 (425), 510k £2020 (396), 580k £2290 (395); Portglenone farmer, 520k Charolais £2140 (412), 310k £1250 (403), 290k Simmental £1160 (400); Dungiven farmer, 440k Simmental £1770 (402), 390k £1540 (395), 420k £1650 (393); Finvoy farmer, 420k Belgian Blue £1690 (402); Ringsend farmer, 460k Limousin £1800 (391), 440k Charolais £1720 (391); Moneymore farmer, 480k Limousin £1880 (392); Claudy farmer, 370k Limousin £1430 (387); Dungiven farmer, 580k Limousin £2240 (386); Randalstown farmer, 290k Hereford £1120 (386), 320k £1220 (381); Toomebridge farmer, 530k Limousin £2030 (383), 460k £1760 (383) and Bellarena farmer, 440k Aberdeen Angus £1670 (380).
Steers
Antrim farmer, 310k Limousin £1390 (448), 300k Simmental £1340 (447); Portglenone farmer, 350k Limousin £1460 (417); Glarryford farmer, 300k Aberdeen Angus £1240 (413), 270k £1060 (393); Dungiven farmer, 520k Simmental £2110 (406); Dunloy farmer, 440k Charolais £1740 (396), 540k £2080 (385), 530k £2000 (377); Macosquin farmer, 390k Charolais £1540 (395), 380k £1500 (395), 380k £1490 (392), 550k £2020 £367); Maghera farmer, 400k Belgian Blue £1510 (378); Upperlands farmer, 430k Hereford £1620 (377); Rasharkin farmer, 610k Limousin £2290 (375), 640k £2340 (366); Bushmills farmer, 500k Limousin £1670 (374), 470k Hereford £1750 (372); Lisburn farmer, 440k Hereford £1630 (371); Portglenone farmer, 450k Aberdeen Angus £1670 (371) and Desertmartin farmer, 490k Aberdeen Angus £1790 (365).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.