Fat cows and bulls selling to £3380 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Aghadowey farmer, Belgian Blue £1535, £1470; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £1195, £1075; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1180, £925; Cookstown farmer, Simmental £1150, £1015, Shorthorn £970; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1080, £885, Holstein £710; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1050, Limousin £615; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £1005, £935, Sal £555; Cookstown farmer, Limousin £995, Aberdeen Angus £765; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £940; Drumahoe farmer, Aberdeen Angus £940, £755; Mosside farmer, Aberdeen Angus £910, £770; Bushmills farmer, Hereford £900, £740; Dervock farmer, Belgian Blue £900, Aberdeen Angus £750; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £885; Cookstown farmer, Limousin £865, Belgian Blue £815, £770, Limousin £635; Upperlands farmer, Belgian Blue £850; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £835, £770; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £830, £680; Castledawson farmer, Limousin £805, £785, £500; Maghera farmer, Aberdeen Angus £795, £765; Fermanagh farmer, Aberdeen Angus £790, Limousin £780, Aberdeen Angus £765, Limousin £750, £740, Shorthorn beef £575; Garvagh farmer, Shorthorn beef £785, Limousin £675, Shorthorn beef £565, £540; Aghadowey farmer, Hereford £775, Belgian Blue £745; Portglenone farmer, Simmental £700, £690, £650; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £665; Magherafelt farmer, Shorthorn £640, Fleckvieh £545; Moneymore farmer, Friesian £570; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £550; Claudy farmer, Aberdeen Angus £535, Hereford £525 and Coleraine farmer, Aberdeen Angus £520.
Heifer calves
Limavady farmer, Charolais £1530, £1505, Charolais £1400, Belgian Blue £1320, Charolais £1250, £1220, £1200, Aberdeen Angus £1190, Charolais £1140, Belgian Blue £1105, Aberdeen Angus £1085; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £1220, £625; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £1190; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1115, £1070, £1045, £995, £970, £910, £890, £880, £800; Rasharkin farmer, Friesian £1050, £960, £920, £880; Claudy farmer, Limousin £980, £920; Maghera farmer, Aberdeen Angus £865; Claudy farmer, Aberdeen Angus £845; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £845, £755; Claudy farmer, Hereford £980; Coleraine farmer, Fleckvieh £970, £950, £920, £910; Ballymoney farmer, Belgian Blue £795, £710, Charolais £665, £500; Upperlands farmer, Belgian Blue £775; Cookstown farmer, Belgian Blue £770, £685, Limousin £575; Maghera farmer, Aberdeen Angus £755; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £750; Fermanagh farmer, Limousin £750, Simmental £625; Drumahoe farmer, Aberdeen Angus £735, £680, £560; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £715; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £695, £480; Dervock farmer, Aberdeen Angus £670; Bushmills farmer, Hereford £660; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £660; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £660; Aghadowey farmer, Belgian Blue £635; Portglenone farmer, Simmental £600; Garvagh farmer, Shorthorn beef £580, £500, £450, Limousin £425; Kilraughts farmer, Aberdeen Angus £580, £540, £475; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £565; Garvagh farmer, Shorthorn beef £545; Castledawson farmer, Limousin £530, Aberdeen Angus £450; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £485, £455; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £470; Clough farmer, Ayrshire £420 and Ballyclare farmer, Limousin £410.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £570.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (60)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein Lumps!!! Weanlings to top of £1800 and 5.78 ppk.
A super entry of 1500 sheep on Monday 11th August met a sharp trade for lambs with ewes a great trade.
Lambs sold to top of £177 and to top of 744 pence per kg.
Ewes were on fire and sold to £252.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Dungiven farmer, 16k £119 (744); Antrim farmer, 15k £110.50 (737); Kilrea farmer, 18.5k £131 (708); Dungiven farmer, 18k £127 (706); Antrim farmer, 19k £133.50 (703); Moneymore farmer, 17k £119 (700); Dungiven farmer, 19k £130 (684); Portglenone farmer, 22.5k £153 (680); Antrim farmer, 20k £136 (680); Ballymoney farmer, 22k £148 (673); Garvagh farmer, 23k £154.50 (671); Ballymoney farmer, 22k £147.50 (671); Portglenone farmer, 18.5k £123.50 (668); Tobermore farmer, 23k £153.50 (667); Kilrea farmer, 23k £153 (665); Plumbridge farmer, 21.5k £143 (665); Tobermore farmer, 20k £133 (665); Portglenone farmer, 21k £139.50 (664); Garvagh farmer, 22k £145.50 (661); Portglenone farmer, 20k £132 (660); Limavady farmer, 22k £145 (659); Ballymena farmer, 22.5k £148 (658); Ballymoney farmer, 22k £144.50 (657); Portglenone farmer, 20.5k £134.50 (656); Macosquin farmer, 21.5k £141 (656); Claudy farmer, 22.5k £147.50 (656); Limavady farmer, 22.5k £147.50 (656); Garvagh farmer, 24.5k £160.50 (655); Moneymore farmer, 20k £131 (655); Ballymena farmer, 22k £144 (655); Magherafelt farmer, 23.5k £153 (651); Ballyclare farmer, 22.5k £146.50 (651); Macosquin farmer, 22.5k £146.50 (651); Claudy farmer, 19.5k £126.50 (649); Cullybackey farmer, 21k £136 (648); Aghadowey farmer, 23.5k £152 (647); Kilrea farmer, 22.5k £145.50 (647) and Aghadowey farmer, 23k £148.50 (646).
A super entry of 330 on Wednesday 13th August at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2760 and heifers to £2680.
Fat cows and bulls to £3380.
Fat cows: 85 on offer, sharp trade.
Magherafelt farmer, 620k Limousin £2530 (408), 620k £2330 (376); Ballyrashane farmer, 470k Aberdeen Angus £1880 (400), 670k Limousin £2580 (385), 590k Aberdeen Angus £2260 (383); Maghera farmer, 580k Galloway £2190 (378); Toomebridge farmer, 480k Aberdeen Angus £1780 (371); Rasharkin farmer, 560k Hereford £2060 (368), 640k Fleckvieh £2340 (366); Rasharkin farmer, 760k Simmental £2790 (367), 830k Charolais £3020 (364); Greysteel farmer, 360k Aberdeen Angus £1320 (367), 370k £1340 (362), 380k £1360 (358); Ballyclare farmer, 510k Limousin £1860 (365); Portglenone farmer, 600k Simmental £2190 (365), 660k £2390 (362), 630k £2260 (359); Eglinton farmer, 590k Hereford £2120 (359), 610k Aberdeen Angus £2160 (354); Maghera farmer, 430k Galloway £1500 (349); Eglinton farmer, 540k Aberdeen Angus £1870 (346); Limavady farmer, 550k Friesian £1900 (346); Rasharkin farmer, 680k Limousin £2330 (343); Coleraine farmer, 650k Aberdeen Angus £2220 (342) and Portglenone farmer, 1040kn Charolais £3380 (325).
Friesian cows to £2420.
Suckler section
Castlerock farmer, Limousin bull to £4320 and Aghadowey farmer, Aberdeen Angus springing heifer to £2620.
All types of suckler stock required.
Heifers
Crumlin farmer, 350k Limousin £1780 (509), 360k £1790 (497), 370k £1830 (495), 450k £2170 (482); Cookstown farmer, 390k Charolais £1980 (508), 490k £2200 (449), 430k £1710 (398); Ballymena farmer, 390k Limousin £1940 (497), 400k £1830 (458), 430k Charolais £1900 (442), 460k Charolais £1940 (422), 380k £1570 (413), 390k Limousin £1600 (410), 490k Charolais £1930 (394); Rasharkin farmer, 440k Limousin £1990 (452), 410k £1820 (444), 470k £2020 (430); Kilrea farmer, 620k Charolais £2680 (432), 620k £2550 (411), 580k Limousin £2370 (409); Aghadowey farmer, 540k Limousin £2300 (426), 590k Charolais £2290 (388); Garvagh farmer, 530k Charolais £2240 (423), 580k Hereford £2210 (381); Castlerock farmer, 360k Aberdeen Angus £1510 (419), 400k £1550 (388), 450k Shorthorn beef £1730 (384), 410k Aberdeen Angus £1570 (383), 460k £1740 (378), 470k £1760 (375), 410k £1500 (366), 470k £1720 (366), 420k Hereford £1510 (360); Bellaghy farmer, 360k Hereford £1470 (408); Castleroe farmer, 460k Belgian Blue £1850 (402), 500k £1910 (382), 540k Aberdeen Angus £2010 (372); Garvagh farmer, 390k Hereford £1540 (395); Ahoghill farmer, 480k Aberdeen Angus £1890 (394), 510k £1880 (369), 500k £1840 (368), 520k Limousin £1880 (362); Portgtlenone farmer, 290k Aberdeen Angus £1130 (390); Dungiven farmer, 500k Aberdeen Angus £1920 (384), 450k £1690 (376); Knockloughrim farmer, 390k Hereford £1490 (382), 400k Belgian Blue £1450 (363), 480k Hereford £1740 (363), 480k £1730 (360), 420k £1510 (360); Kilrea farmer, 580k Limousin £2180 (376); Rasharkin farmer, 610k Aberdeen Angus £2280 (374); Bushmills farmer, 540k Limousin £2000 (370), 570k Aberdeen Angus £2100 (368), 550k £2000 (364) and Coleraine farmer, 400k Aberdeen Angus £1490 (373).
Steers
Bellaghy farmer, 240k Hereford £1290 (538), 320k £1580 (494), 260k £1240 (477), 360k £1530 (425); Garvagh farmer, 320k Hereford £1580 (494), 360k £1710 (475); Omagh farmer, 480k Belgian Blue £2300 (479); Randalstown farmer, 430k Limousin £2040 (474); Portglenone farmer, 370k Hereford £1660 (449), 420k £1680 (400), 410k £1570 (383); Castlerock farmer, 340k Simmental £1520 (447), 430k £1880 (437), 410k Aberdeen Angus £1710 (417), 350k £1460 (417), 390k £1580 (405), 470k £1830 (389); Ballymoney farmer, 340k Limousin £1500 (441); Castlerock farmer, 420k Shorthorn £1850 (441); Kilrea farmer, 480k Belgian Blue £2110 (440), 440k £1880 (427), 500k £2120 (424), 460k £1940 (422), 450k £1880 (418), 450k £1860 (413), 480k £1940 (404), 470k Simmental £1870 (398), 450k Fleckvieh £1770 (393), 490k Aberdeen Angus £1920 (392), 510k Hereford £1960 (384), 500k Aberdeen Angus £1900 (380), 540k £2000 (370), 500k £1850 (370), 530k Hereford £1960 (370); Portglenone farmer, 500k Limousin £2200 (440), 500k £2200 (440), 630k Charolais £2760 (438), 510k £2220 (435), 500k Limousin £2160 (432), 590k £2400 (407), 490k £1990 (406), 530k £2140 (404), 560k Simmental £2250 (402), 570k Charolais £2270 (398), 500k Simmental £1960 (392), 510k Limousin £2000 (392), 580k Hereford £2100 (362); Kilrea farmer, 440k Belgian Blue £1880 (427), 520k Aberdeen Angus £1880 (362); Rasharkin farmer, 520k Aberdeen Angus £2200 (423), 510k £2100 (412), 500k £2010 (402), 540k £2160 (400), 500k £1910 (382), 610k £2300 (377), 570k £2100 (368), 600k £2200 (367); Bellaghy farmer, 520k Belgian Blue £2190 (421); Ballymena farmer, 460k Aberdeen Angus £1930 (420), 530k £2180 (411); Coleraine farmer, 430k Aberdeen Angus £1800 (419), 410k £1580 (385), 410k £1600 (390), 410k £1580 (385), 390k £1500 (385), 390k £1440 (369); Strabane farmer, 340k Aberdeen Angus £1420 (418); Rasharkin farmer, 450k Aberdeen Angus £1870 (416), 650k £2390 (368); Portglenone farmer, 470k Belgian Blue £1950 (415), 480k £1950 (406), 460k £1840 (400), 490k Limousin £1790 (365); Dungiven farmer, 460k Aberdeen Angus £1900 (413), 440k £1800 (409), 440k £1790 (407), 450k £1810 (402), 480k £1800 (375); Randalstown farmer, 480k Limousin £1980 (413), 490k £1980 (404), 570k £2120 (372), 540k £1930 (357), 490k £1740 (355); Claudy farmer, 610k Charolais £2370 (389); Castleroe farmer, 480k Belgian Blue £1860 (388), 570k Aberdeen Angus £2090 (367), 580k £2100 (362) and Kilraughts farmer, 540k Aberdeen Angus £2070 (383); Antrim farmer, 530k Belgian Blue £2000 (377), 550k £2070 (376), 590k Aubrac £2180 (370), 530k Belgian Blue £1960 (370).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A Mcilrath and Sons Ltd.