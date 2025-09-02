Fat cows selling to £2,590 for 760kgs cow at Armoy Mart
Steers sold to a top of £2,460 for a 600kg Limousin steer from Mr Walter McBride, Ballycastle.
Heifers sold to £2,500 paid to Mr Stafford Knox, Coleraine.
Fat cows sold to £2,590 for 760kgs cow for Mr Sean Scullion, Glenarm.
Leading prices
Steers
S McDonnell, Ballyvoy, Charolais, 360kgs £1,950. Harold Chambers, Bushmills, Limousin, 570kgs £2,400, 610kgs £2,320, 480kgs £2,000, 550kgs £2,200. Walter McBride, Ballycastle, Limousin, 600kgs £2,460, 520kgs £2,080, 600kgs £2,350, 550kgs £2,130. Robert Montgomery, Dervock, Friesian, 550kgs £2,180. Patrick Black, Ballycastle, Aberdeen Angus, 420kgs £1,840, 400kgs £1,700. Seamus McDonnell, Ballyvoy, Limousin, 410kgs £1,880, 340kgs £1,550, 365kgs £1,950, 400kgs £1,770, 480kgs £1,840. David Anderson, Dungannon, Aberdeen Angus, 515kgs £2,090, 550kgs £2,130, 450kgs £1,780, 500kgs £1,970, 600kgs £2,370. F Devlin, Ballycastle, Hereford, 460kgs £1,770, 440kgs £1690, 420kgs £1,810. Brian McAuley, Bushmills, Limousin, 600kgs £2,280, 480kgs £1,880. Patrick Kelly, Ballycastle, Simmental, 400kgs £1,610. Alan White, Mosside, Belgian Blue, 520kgs £2,060. Ray Dunlop, Bushmills, Fleckvieh, 650kgs £2,380. Sam Morrison, Dervock, Simmental, 500kgs £2,010, 540kgs £2,060, 550kgs £2,180. CS and DJ Currie, Mosside, Limousin, 640kgs £2,380. Nigel Jamison, Ballycastle, Aberdeen Angus, 400kgs £1,660. J and D Colgan, Ballycastle, Limousin, 330kgs £1,620, 330kgs £1,400, 300kgs £1,400. Adam Campbell, Finvoy, Friesian, 400kgs £1,480. C Moody, Bushmills, Friesian, 480kgs £1,660, 410kgs £1,750. M and Y Carson, Cloughmills, Hereford, 470kgs £1,850, 450kgs £1,740, 510kgs £1,930. M Cochrane, Mosside, Friesian, 560kgs £1,850, 450kgs £1,740, 510kgs £1,930. M Cochrane, Mosside, Friesian, 560kgs £1,860, 570kgs £2,020, 575kgs £2,020, 510kgs £1,950. Darren Johnston, Glenarm, 4 Friesian bulls, 400kgs £1,660. Jas Hunter, Bushmills, Aberdeen Angus, 430kgs £1,670, 420kgs £1,620, 450kgs £1,730.
Heifers
Knox Stafford, Coleraine, Hereford, 760kgs £2,500. Colm McFall, Ballycastle, Charolais, 520kgs, £2,360, 560kgs £2,360, 570kgs £2,290, 540kgs £2,200. Robert Montgomery, Dervock, Limousin, 470kgs £1,790, 540kgs £2,120, 500kgs £1,940, 580kgs £2,070, 550kgs £2,140. J and D Colgan, Ballycastle, Limousin, 310kgs £1,400, 330kgs £1,440, 300kgs £1,300. M and Y Carson, Cloughmills, Aberdeen Angus, 420kgs £1,640. Pat Kelly, Ballycastle, Stabiliser, 380kgs £1,570, 410kgs £1,650, 400kg £1,610, 400kgs £1,660. Sean Scullion, Glenarm, Charolais, 400kgs £1,730, 380kgs £1,660, 460kgs £1,860. A White, Mosside, Belgian Blue, 500kgs £1,900. Pat McBride, Ballycastle, Shorthorn, 500kgs £2,000.
Fat cows
S Scullion, Glenarm, 760kgs £2,590, 800kgs £2,370, 670kgs £2,090, 705kgs £1,920.
Sale every Monday night at 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.