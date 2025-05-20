Fat cows selling to £3360 at Draperstown Mart with hot prices throughout
Weanlings making £1970/420kg and fat cows topping £3360.
Bullocks
P Devlin £2740/680kg (402.9ppk) £2360/580kg (406.9ppk) £1810/470kg (385.1 ppk) H Sinclair £2570/680kg (377.9ppk) £2360/660kg (357.6ppk) £2240/620kg (361.3ppk) £2110/600kg (351.7ppk) J Collins £2460/670kg (367ppk)£2390/650kg (367ppk) £2220/610kg (363ppk) £2170/600kg (361ppk)£2100/600kg (350ppk) £1960/550kg (356ppk) G Mooney £1940/490kg (395.9ppk) £1700/480kg (354.2 ppk) £1650/490kg (336.7 ppk) £1590/430kg (369.8 ppk) and J P Lennon £1730/400kg (432.5ppk).
Heifers
M McCrory £2460/580kg (424.1 ppk) £1980/520kg (380.8ppk) M McGlade £2290/600kg (381.7ppk) £2200/570kg (386ppk) £2140/540kg (396.3 ppk) £2130/530kg (401.9ppk) £2050/510kg (402ppk) £1880/490kg (383.7ppk) P Devlin £2280/550kg (414.5 ppk) £2100/520kg (403.8 ppk) MJ Wilkinson £2030/510kg (398ppk) £1990/510kg (390.2ppk) £1940/510kg (380.4ppk) £1890/500kg (378ppk) £1880/480kg (391.7ppk) £1860/530kg (350.9ppk) £1700/440kg (386.4ppk) J Logue £1740/510kg (341.2ppk) and D Paul £1700/500kg (340ppk) £1660/410kg (404.9ppk).
Male weanlings
WM McKee £1970/420kg (469ppk) £1700/430kg (395.3 ppk) £1560/400kg (390ppk) £1530/390kg (392.3 ppk) £1500/390kg (384.6 ppk) £1270/360kg (352.8 ppk) J and K Lennox £1900/380kg (500ppk) £1790/370kg (483.8 ppk) £1680/370kg (454.1ppk) S O’Neill £1710/360kg (475ppk) £1650/330kg (500ppk) K McMullan £1610/390kg (412.8ppk) E Loughran £1500/270kg (555.6 ppk) and J O’Kane £1160/370kg (313.5 ppk) £1130/330kg (342.4ppk) £1030/310kg (332.3 ppk) £960/230kg (417.4 ppk).
Female weanlings
J Williamson £1900/410kg (463.4ppk) £1860/390kg (476.9 ppk) £1750/450kg (388.9ppk) £1490/370kg (402.7ppk) F Quigley £1800/370kg (486.5ppk) £1780/390kg (456.4 ppk) £1560/340kg (458.8 ppk) £1520/440kg (345ppk) £1520/370kg (410.8ppk) S O’Neill £1680/360kg (466.7ppk) £1430/330kg (433.3ppk) £1400/310kg (451.6ppk) WM McKee £1510/450kg (335.6ppk) £1440/390kg (369.2ppk) £1440/370kg (389.2ppk) £1240/340kg (364.7ppk) £1200/370kg (324.3ppk) J and K Lennox £1450/320kg (453.1ppk) £1300/340kg (382.4ppk) £1200/360kg (333.3ppk) K McMullin £1300/310kg (419.4ppk) £1300/360kg (361.1ppk) and P Devlin £1260/230kg (547.8ppk) £1120/240kg (466.7ppk).
Cows
S Trainor £3360/1120kg (300ppk) P Fullen £3078/810kg (380ppk) J McNamee £2787.40/770kg (362ppk) £1902.60/630kg (302ppk) P Fullen £2695/770kg (350ppk) £2571.80/770kg (334ppk) M McBride £2604/700kg (372ppk) J and P Lennon £2410/430kg (560.5ppk) A Gillis £2400/750kg (320ppk) D Mullan £2342.40/640kg (366ppk) £926.60/410kg (226ppk) M Devlin £2284.80/680kg (336ppk) J E Ross and Mr Ross £2197.60/670kg (328ppk) S Trainor £2132.80/620kg (344ppk) £2117.20/670kg (316ppk) £1864.80/630kg (296ppk) J and R Baird £1953/630kg (310ppk) £1920/600kg (320ppk) J Devlin £1808.80/760kg (238ppk) G Fleming £1560/520kg (300ppk) £1500/750kg (200ppk) and P Fullen £1445.60/520kg (278ppk).