Fat ewes selling to £192 at Gortin Mart, heavy lambs to £151

Another large entry of sheep this week at Gortin Mart with heavy lambs selling to £151, store lambs making £128/19.5kg (656ppk) and fat ewes £192.

Lambs (over 24kg)

N McIlwaine £151/27kg (559ppk) B McNamee £150/27.3kg (549ppk) W McFarland £144/25kg (576ppk) A Bonnar £144/28.5kg (505ppk) B Brogan £144/26.3kg (547ppk) A Carson £144/26.8kg (537ppk) G Hawkes £142/26kg (546ppk) E Kerlin £141/25.2kg (559ppk) T Coulter £141/28kg (503ppk) £140/24.7kg (566ppk) £135/24kg (562ppk) M Rodgers £140/24kg (583ppk) P Donnelly £140/25kg (560ppk) W Tait £140/25kg (560ppk) A Fleming £139/24kg (579ppk) K Pinkerton £139/24.4kg (569ppk) R Ross £135/24.5kg (551ppk) and A Shaw £134/24.8kg (540ppk).

Lambs (21kg-24kg)

D Gallen £139/23.6kg (589ppk) £139/23.8kg (584ppk) McIvor £137/23.1kg (593ppk) R Haire £134.50/23.1kg (582ppk) D Johnston £134/23kg (582ppk) D Sweeney £133/23kg (578ppk) S Lindsay £132.50/23.5kg (563ppk) E O'Hagan £132/22.7kg (581ppk) C Devine £132/23kg (573ppk) A Torrens £131/21.9kg (598ppk) K Laughlin £130/22kg (590ppk) Meadowbrook Farms £130/23.1kg (562ppk) £128/21.3kg (600ppk) I Hawkes £129/22.3kg (578ppk) I Frazer £129/21.5kg (600ppk) R Boyd £126.50/21.3kg (593ppk) and F Doherty £126/21.2kg (594ppk).

Lambs (under 21kg)

P McCullagh £128/19.5kg (656ppk) I Frazer £127/20.9kg (607ppk) P Hegarty £126/20.2kg (623ppk) D Gallen £125/20.3kg (615ppk) £122/19.8kg (616ppk) S Conway £122/18.6kg (655ppk) F McEldowney £122/19.9kg (613ppk) C Devine £121/20kg (605ppk) I Frazer £120/20.1kg (597ppk) McIvor £119/19.8kg (601ppk) E Boyd £119/20kg (595ppk) B Adair £118/20.7kg (570ppk) M Anderson £118/20.8kg (567ppk) and I Frazer £116/18.8kg (617ppk).

Fat ewes

J Conneely £192 £164 J McHugh £180 T Coulter £180 T Ward £178 C Frazer £174 F Doherty £170 £170 D McQuaid £170 K Mitchell £170 S Brannigan £168 H lagan £168 E Kerlin £166 P Donaghy £166 £164 D Galbraith £160 £146 E Daly £158 M Anderson £150 W Gilmore £150 M Blee £150 K Johnston £148 £146 S Lindsay £146 M Brogan £148 M Scott £146 B Adair £146 P Keenan £144 C Devine £140 and D Johnston £140.

Breeders

S Robinson £285 £270 £265 £250 M O'Connor £270 £225 £225 £210 N Lynch £270 J O'Neill £250 £250 £245 £235 W Tait £250 £245 £195 G Armstrong £225 £225 £175 W Porter £220 £195 J Gilmurray £215 £205 R Henry £170 £160 and W Rankin £152 £150.

Rams

G Lecky 500gns 350gns W Moore 500gns 400gns 310gns G Taggart 500gns 490gns 460gns 410gns R Scott £480gns W Porter 460gns 400gns 400gns 390gns 390gns L Bowden 410gns E Daly 310gns J O'Neill 300gns P Campbell 290gns J McBride 280gns and A Whelan 270gns.