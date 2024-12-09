Fat ewes selling to £215 at Hilltown Mart
Fat ewes: Cabra farmer £215, Cabra farmer £208, Mayobridge farmer £198, Downpatrick farmer £188, Hilltown farmer £180, Cabra farmer £180, Cabra farmer £168, Newry farmer £138, Newry farmer £134 and Hilltown farmer £122.
Fat lambs: Newry farmer £162 for 32.5kg (498ppk), Kilkeel farmer £160 for 30kg (533ppk), Hilltown farmer £156 for 28kg (557ppk), Katesbridge farmer £155 for 25.9kg (598ppk), Hilltown farmer £154 for 26kg (592ppk), Newry farmer £152 for 26kg (592ppk), Cabra farmer £147.50 for 27kg (546ppk), Ballynahinch farmer £145 for 22kg (656ppk), Newry farmer £144 for 22kg (654ppk), Newcastle farmer £140 for 22.8kg (614ppk), Banbridge farmer £138 for 20.5kg (673ppk) and Hilltown farmer £137 for 21.8kg (628ppk),
Store lambs: Banbridge farmer £134 for 19.6kg (684ppk), Kilkeel farmer £133 for 19.3kg (689ppk), Hillsborough farmer £108 for 18kg (600ppk), Kilkeel farmer £105 for 16.5kg (636ppk), Kilkeel farmer £100 for 16kg (625ppk) and Banbridge farmer £96 for 15.8kg (608ppk).