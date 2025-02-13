Fat ewes selling to £260 at Saintfield Mart
Heavy hoggets a lot dearer, selling to £180 for 28kgs, with a lot of pens selling over £170, lightweight hoggets selling to 720p.
A very active fat ewe trade selling to £260.
Leading hogget prices,
Downpatrick producer 28kg Texels £180, Comber 28kgs Texels £176, 26kgs Texels £167, Downpatrick, 29kgs Charollais £175.50, Hillsborough 30kgs Texels £174, Downpatrick 30kgs Charollais £173.50, 25kgs £167 Greyabbey 27.5kgs £173, 20.5kgs £137.50, Comber 30kgs Suffolks £173, Lisburn 28.5kgs Texels £170, 23.5kgs £156, Killough 26.5kgs Texels and Charollais £166.50, Killyleagh 26.5kgs Suffolks £166, Comber 25kgs Texels £165, Dundonald Blackface and Crossbred 29kgs £165, Crossgar Texels 26kgs £162, Downpatrick 24kgs £161, Lisburn 23.5kgs £161, Downpatrick Texels 23kgs £159.50, Saintfield 24kgs Suffolks £159, Killinchy Charollais 23.5kgs £157.50, Lisburn Texels 22kgs £152, Lisburn Texels 21.5kgs £147, Downpatrick 20kgs Texels £144, Newtownards 20kgs Charollais £141, Castlewellan 20kgs Texels £140, Dromara 21.5kgs Blackface £134, 21kgs £131, Castlewellan Texels 19.5kgs £129 and Banbridge 19kgs Texels £136.50.
Fat ewes: Greyabbey Suffolks £260, £255, £242, £216, Greyabbey Texels £259, Lisburn Texels £244, Saintfield Suffolks £234, Lisburn Charollais £214, Lisburn Suffolks £196, Downpatrick Suffolks £195, Killough Crossbreds £158 Castlewellan Blackfaces £125.
A good show on Wednesday’s sale with an excellent trade throughout.
The fat cow ring topped the sale this week again, with a Charolais bull 1110kgs selling to £2930 264ppk.
Record prices again for dairy bred cows, with all fleshed sorts selling over 200ppkg, and to top of 245ppk for a 780kg Friesian selling to £1911.
Leading prices: Lisburn Charolais stock bull, 1110kgs £2930 264p, Ballyhalbert Limousin stock bulls 860kgs £2614 304p, 860kgs £2545 296p, Saintfield Hereford bull, 770kgs £2263 294p, Newtownards Belgian Blue bullocks 730kgs £2175 298p, 680kgs £2108 310p and Moira Charolais bullock 680kgs £2040 300p.
Dairy bred cows: Banbridge 780kgs £1911 245p, 700kgs £1624 232p 710kgs £1618 228p, Ballynahinch 770kgs £1771 230p 750kgs £1627 217p, 710kgs £1519 214p, 690kgs £1476 214p, Newtownards 770kgs £1775 228p, Hillsborough 720kgs £1756 244p, Lisburn 670kgs £1715 256p, Lisburn 700kgs £1554 222p, 570kgs £1516 266p, 680kgs £1400 206p, 670kgs £1340 200p, Downpatrick 600kgs £1488 248p, 690kgs £1435 208p, 560kgs £1377 246p, 610kgs £1354 222p and Saintfield 650kgs £1443 222p, 570kgs £1379 242p.
Beef bred cows sold to 304p for a 680kg Aberdeen Angus £2067 for a Lisburn producer, Ballynahinch Limousin 700kgs £1848 264p, Downpatrick Charolais 750kgs £1770 236p, Comber Limousin 580kgs £1647 284p and Ballynahinch Limousin 720kgs £1612 224p
Weanlings, a super show of quality calves selling to top of £1790 for a 550kg Limousin bullock, lighter sorts sold to 460p for a 370kg Charolais £1700.
Leading prices: Dundonald Limousin bullocks, 550kgs £1770, 470kgs £1650, 400kgs £1580, 390kgs £1550, 390kgs £1440, 390kgs £1390, Limousin heifer 320kgs £1100, Newry Charolais bullocks 370kgs £1770, 420kgs £1760, Downpatrick Charolais bullocks 440kgs £1510, 400kgs £1510, 390kgs £1430, Charolais heifer 390kgs £1420, Saintfield Charolais bulls 480kgs £1560, 400kgs £1480 and Downpatrick Limousin bullock 350kgs £1400, Limousin heifer 320kgs £1130.
Bullock ring sold to top of £2170 for a 680kg Limousin.
Leading prices: Hillsborough, Limousins 680kgs £2170, 690kgs £2080, 650kgs £1960, Comber Charolais 590kgs £1700 and Hillsborough, Limousins 490kgs £1590, 500kgs £1580, 470kgs £1570, 430kgs £1550, 460kgs £1530, 440kgs £1530, 410kgs £1430.
Heifers sold to top of £1910 for a 540kg Limousin
Leading prices: Hillsborough Limousins 540kgs £1910 550kgs £1640, Lisburn Simmental 510kgs £1790, Saintfield Limousins 450kgs £1610 and Ballynahinch Limousins 390kgs £1510, 430kgs £1510, 400kgs £1400.