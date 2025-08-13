Fierce demand for cattle at Fivemiletown Mart, stores topping at £2220
Stores
J McFarland £2220/560kg (396ppk) £2110/540kg (390ppk) £2090/490kg (426ppk) S Mulligan £2140/620kg (345ppk) £1750/440kg (397ppk) £1680/530kg (317ppk) S Graham £1930/420kg (459ppk) £1340/310kg (432ppk) D Wilson £1890/500kg (378ppk) £1630/430kg (379ppk) £1530/380kg (402ppk) £1500/380kg (394ppk) W Johnston £1780/430kg (414ppk) £1650/420kg (392ppk) £1550/400kg (387ppk) H Johnston £1640/390kg (420ppk) and A Watson £1550/480kg (322ppk).
Weanlings
H Armstrong £1890/520kg (363ppk) £1440/370kg (389ppk) S Williamson £1580/340kg (464ppk) £1540/340kg (452ppk) £1050/250kg (420ppk) £900/210kg (428ppk) W Johnston £1560/360kg (433ppk) S Graham £1540/340kg (452ppk) £1300/300kg (433ppk) and D and R Wilson £1310/310kg (422ppk) £1240/290kg (427ppk) £1230/250kg (492ppk).